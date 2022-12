Leser haben die Wahl Wer wird Oberbergs Mannschaft des Jahres 2019?

Oberberg – Zum zweiten Mal in Folge war Tischtennis-Bundesligist TTC Schwalbe Bergneustadt 2018 zur Mannschaft des Jahres gewählt worden. Jetzt haben die Schwalben wieder einen draufgesetzt und zogen in der Bundesliga ins Finale der vier besten Mannschaften um die deutsche Meisterschaft ein. Doch auch Badminton-Bundesligist 1. BC Wipperfeld ist erfolgreich wie nie und überwintert auf Platz drei. Dagegen tritt der ehemalige Abonnementmeister VfL Gummersbach in der Zweiten Liga an.

TTC Schwalbe Bergneustadt, Tischtennis



Der Titelverteidiger der Mannschaft des Jahres feiert den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte. Der Tischtennis-Bundesligist belegt am Ende der Saison Platz vier und qualifiziert sich für die Playoffs um die deutsche Meisterschaft. Im Halbfinale endet nach zwei 1:3-Niederlagen gegen Ochsenhausen die Erfolgsgeschichte.



Der Tischtennis-Bundesligist TTC Schwalbe Bergneustadt ist erfolgreich wie nie in der Vereinsgeschichte. Copyright: Manfred Bösinghaus

Auch in dieser Saison sind Benedikt Duda, Alvaro Robles, Paul Drinkhall und Alberto Mino als Tabellenfünfter zum Jahreswechsel wieder Richtung Playoffs unterwegs, was umso höher einzuschätzen ist, da sich alle anderen Mannschaften verstärkt haben.



Schachverein Bergneustadt/Derschlag



Die Spieler des Schachvereins Bergneustadt/Derschlag steigen in die NRW-Liga auf, die vierthöchste Klasse ihrer Sportart. Die NRW-Liga wurde neu gegründet, was für die Oberberger gleich einen doppelten Aufstieg bedeutet und eine große Herausforderung im Kampf um den Klassenerhalt. Nach vier Spieltagen steht der Schachverein mit 2:6 Punkten auf Platz neun.



TuS Derschlag, Handball



Die Handballer des TuS Derschlag verpassen in der Oberligasaison 2018/19 nur knapp den Aufstieg in die Regionalliga und werden hinter dem HC Weiden in der Tabelle Zweiter. Im November gelingt die Revanche gegen den Regionalligisten. In dessen Halle siegen die Derschlager mit 32:29, holen sich damit den Titel des Mittelrheinpokalsiegers und ziehen in den DHB-Amateurpokal ein. Das Jahr 2019 beschließt das Team von Trainer Ralph Weinheimer auf dem fünften Tabellenplatz. (thg)



VfL Engelskirchen Damen 40, Tennis



Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung steigen die Damen 40 des VfL Engelskirchen ungeschlagen in die Oberliga auf. In die Saison war das Team um Trainer Mariusz Blasik mit dem Ziel gestartet, die Klasse zu halten.



VfL Engelskirchen Herren 50, Tennis



Die Engelskirchener Tennis-Herren 50 steigen im Sommer ungeschlagen in die Regionalliga auf, die höchste Liga in ihrer Altersklasse.



HC Gelpe/Strombach Frauen, Handball



Viel Leidenschaft und unbändigen Willen legen die Strombacher Handballerinnen an den Tag. Mit eiserner Disziplin und großer Moral trotzt das Team um Trainerin Meike Neitsch zahlreichen Verletzungen. Am Ende der Spielzeit 2018/19 stehen die HC-Damen, die nicht selten mit nur sieben Spielerinnen antreten, auf einem herausragenden und nicht für möglich gehaltenen dritten Tabellenplatz der Regionalliga Nordrhein. Das Verletzungspech bleibt den Handballerinnen allerdings auch in der neuen Saison treu. Zum Jahreswechsel rangiert das Team von Trainerin Meike Neitsch auf Platz sechs. (sbj)



VfL Gummersbach, Handball



Im Sommer steigen die Handballer des VfL Gummersbach zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte aus der Bundesliga ab. Die blau-weißen Handballer brauchen anschließend vor allem auswärts einige Zeit, um sich an die neue Liga zu gewöhnen und noch fehlt die Konstanz. So bleibt das Team von Trainer Torge Greve in eigener Halle ungeschlagen, muss aber vor dem Jahreswechsel zwei Niederlagen hinnehmen, so dass es auf Platz vier in die EM-Pause geht.



VfL Gummersbach, männliche B-Jugend



Die B-Jugend-Handballer des VfL Gummersbach qualifizieren sich für das Achtelfinale um die deutsche Meisterschaft. Dort setzen sie sich gegen den TSV Burgdorf durch und ziehen ins Viertelfinale ein, wo sie gegen die JSG Melsungen/Körl/Guxhagen ausscheiden.



VfL Gummersbach, Lindengymnasium, B-Mädchen



Erfolgreich beschließen die Handballerinnen ihre B-Jugend-Zeit. Als Schulmannschaft des Gummersbacher Lindengymnasiums werden sie Landesmeisterinnen der Wettkampfklasse zwei und reisen zum Finale nach Berlin. Dort belegen sie Platz fünf. Als Mannschaft des VfL Gummersbach werden sie Meisterinnen der Regionalliga Nordrhein mit 28:2 Punkten. Sie scheiden anschließend im Achtelfinale um die deutsche Meisterschaft knapp gegen den Thüringer HC aus.



Christian Hannes/David Hannes (TuS Reichshof), Handballschiedsrichter



Die Zwillinge sind in der Bundesliga und bei internationalen Meisterschaften im Einsatz. Sie gehören dem Elite-Anschlusskader der Bundesliga an. International haben sich die Brüder über das „Young Referee Project“ in den Standard-EHF/IHF-Kadern etabliert. Im Sommer pfeifen sie in Slowenien bei der U17-Europameisterschaft der Frauen. Ende Oktober geben sie ihr Debüt in der Ersten Bundesliga.



TV Hülsenbusch, Triathlon-Frauen



Die Triathletinnen des TV Hülsenbusch blicken auf eine außerordentlich erfolgreiche Saison in der Regionalliga zurück, an deren Ende der Aufstieg in die NRW-Liga steht, die höchste Klasse auf Landesebene. Die Triathletinnen treten bei fünf Wettbewerben an, absolvieren dreimal die Sprintdistanz (750/20/5) und zweimal die Kurzdistanz (1,5/40/10).



Mit dem vierten Platz in der Tabelle vor dem finalen Wettkampf gibt es eine hervorragende Ausgangsposition für den Aufstieg. Für das Team kommt es beim letzten Wettkampf der Saison zum Schlagabtausch um den direkten Aufstieg in die NRW-Liga. Mit Platz drei in der Gesamttabelle der Regionalliga feiern sie den direkten Wiederaufstieg in die NRW-Liga.



TV Hülsenbusch, Triathlon, Männer



Mit ihrem Aufstieg in die NRW-Liga, die höchste Klasse auf Landesebene, machen die Triathleten den Erfolg für den TV Hülsenbusch perfekt. Für die Hülsenbuscher endet die Saison nach starker Teamleistung auf Platz sechs in der Regionalliga. Da nicht alle Teams aufsteigen wollen, treten die Hülsenbuscher in der neuen Saison zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der NRW-Liga an.



Hugo-Kükelhaus-Schule, Schwimmen



Zum zehnten Mal in Folge qualifizieren sich die Schwimmer der Oberbantenberger Schule für das Finale „Jugend trainiert für die Paralympics“ in Berlin. Das hat vor ihnen noch nie eine Schulmannschaft aus NRW erreicht. In Berlin belegt das Team um Lehrerin Monika Güdelhöfer schon fast traditionell Platz vier.



Tobias Lange/Tim Prümmer, Motocross



Der Wiehler Beifahrer Tobias Lange (31) und sein Dürener Fahrer Tim Prümmer (21) blicken trotz Verletzungspechs von Prümmer auf ein erfolgreiches Jahr im Seitenwagen zurück.



Dreimal fuhren Tobias Lange und Tim Prümmer bei WM-Läufen in die Punkte Copyright: Jens Körner

Nachdem Prümmer seinen Handbruch auskuriert hat, qualifiziert sich das Seitenwagen-Team dreimal für einen WM-Lauf und fährt dabei jedes Mal in die Punkte. Die EM beenden Lange und Prümmer auf Platz vier.



SSV Nümbrecht, Fußball



Die erste Mannschaft des SSV Nümbrecht spielt seit dem Aufstieg im Jahr 2014 ununterbrochen in der Landesliga und ist eines von nur zwei Teams aus dem Fußballkreis Berg in dieser Klasse. Das Team von Trainer Torsten Reisewitz schließt die Saison 2018/19 auf Platz 13 der Tabelle ab. Im Kreispokalwettbewerb sichert sich der SSV Platz drei und damit den Einzug in den Mittelrheinpokal. Dort erreichen die Nümbrechter die zweite Runde. Zum Abschluss des Jahres belegt der SSV Platz elf der Landesligatabelle. (thg)



Personally on Fiya (Urban Dance)



Die aktuell beste Urban Dance-Formation des Kontinents kommt aus Wipperfürth. Die zehnköpfige Hip-Hop-Crew „Personally on Fiya“ des Sportstudios Mobile hat nach ihrem Coup bei den Deutschen Meisterschaften im April unter Trainerin Leticia M'Peti-Speicher mit 95 Punkten in der Kategorie „Urban Dance Styles“ anschließend auch die Europameisterschaft gewonnen.



FV Wiehl, Fußball



Die erste Mannschaft des FV Wiehl spielt seit der Saison 2013/14 ununterbrochen in der Fußball-Landesliga und ist das andere der beiden Teams aus dem Fußballkreis Berg, das in dieser Klasse aktiv ist. Die vergangene Spielzeit schließt das Team unter Trainer Wolfgang Martens auf Platz acht der Tabelle ab. Als Tabellenneunter beenden die Wiehler das Fußballjahr 2019 und haben gute Chancen auf eine weitere Spielzeit in der Landesliga. (thg)



Wiehl Penguins, Eishockey



Die Wiehl Penguins verteidigen Anfang des Jahres den Meistertitel in der NRW-Liga. Anschließend sichern sich die Wiehler Eishockeyspieler mit Platz zwei in der Aufstiegsrunde das Recht auf einen Platz in der Regionalliga. Sie nehmen ihn aber nicht wahr und gehen erneut in der NRW-Liga an den Start. Zum Jahreswechsel führen sie erneut die Tabelle an.



Rollis TTC Wiehl, Tischtennis



Die Rollstuhl-Tischtennismannschaft des TTC Wiehl wird ungeschlagen mit 24:0 Punkten Meister in der Regionalliga Mitte und steigt über die Relegation in die Zweite Bundesliga auf. Ende des Jahres belegt das Team um Spitzenspieler und Paralympics-Sieger Charly Weber als Aufsteiger Platz zwei.



1. BC Wipperfeld, Badminton



In seiner dritten Bundesliga-Saison kämpft der 1. BC Wipperfeld gegen den Abstieg aus der Badminton-Bundesliga, sichert sich den Klassenerhalt aber vorzeitig. Für die laufende Saison wird insbesondere der Frauenbereich verstärkt. Das Ziel: Erreichen der Playoffs. Nach den ersten Spielen kommen die Erfolge. Die Wipperfelder überwintern auf Platz drei.