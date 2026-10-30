Als die Stunde der Wahrheit kam und die Brücke am Kran hing, hatte Pascal Hilgenberg „ein bisschen Herzflattern“. Aber dann ging alles ganz schnell, berichtet der Fachbereichsleiter der Stadt Wiehl. Die Laservermessung war exakt, das große Aluminiumbauteil passte wie erhofft millimetergenau in die Widerlager der Brücke, also den Betonunterbau auf beiden Uferseiten. In dieser Woche wurde die erneuerte Querung im Norden des Wiehlparks zwischen Brucher Straße und Wheelpark offiziell eröffnet.

Bürgermeister freut sich über Brücke

Bürgermeister Ulrich Stücker spielte beim Fototermin auf die marode Autobahnbrücke übers Wiehltal an, als er mit Blick auf die geglückte Sanierung im Park scherzhaft anmerkte: „Es gibt auch Brücken, über die man sich freuen kann.“ Das unscheinbare Bauwerk am Rande des Wiehlparks sei eine wichtige Fuß- und Radverkehrsverbindung, die Investition von 380.000 Euro darum sinnvoll.

Nützlich für die Gärtner

Die neue Brücke spannt sich 19 Meter lang über den Fluss und ist nun 2,50 Meter breit, so dass sich zwei Radfahrer begegnen können. Dem Schutz der Radler dient zudem ein 1,30 Meter hohes Geländer. Die korrosionsbeständige Alukonstruktion trägt bis zu 3,5 Tonnen, so dass auch die Fahrzeuge des städtischen Bauhofs sie nutzen und bei den Pflegearbeiten im Park einen kürzeren Weg nehmen können.

Alte Holzbrücke war nicht mehr zu retten

Wie der beauftragte Bauplaner Klaus Marenbach erläutert, habe sich bei der Untersuchung der alten Holzbalkenbrücke bald gezeigt, dass eine Sanierung nicht mehr möglich war. Widerlager und Brücke wurden darum im April abgerissen. Einst habe die Querung an dieser Stelle den Loren der nahen Steinbrüche gedient, berichtet Marenbach. Um an diese Tradition zu erinnern, habe er die Verblendung mit Grauwackebruchsteinen am Nordufer erneuern lassen.

Lieferschwierigkeiten verzögern die Montage

Der Einbau war Millimeterarbeit. Copyright: Büro Donner & Marenbach

Ausführende Baufirma war die Schmidt Tief- und Straßenbau GmbH aus Wenden. Die Arbeiten sollten ursprünglich bis September abgeschlossen sein. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wurde die neue Brücke die Brücke etwas später montiert und Ende September freigegeben.

Mühlenbrücke ist der letzte Akt

Über sieben Brücken kann man in der Innenstadt nun gehen oder fahren. Mitte Dezember soll auch die historische Mühlenbrücke am anderen Ende der Wiehlaue fertig sein. Die Sanierung des fast 400 Jahre alten Bauwerks und der damit verbundenen Mühlenstraße ist zugleich der letzte Akt des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts in der Wiehler City. Dessen Glanzstück ist die Neugestaltung des Freizeitparks. Dieser Aufwand habe sich gelohnt, sagt Bürgermeister Stücker, der Park zieht heute mehr Menschen aus der Region an, als man sich habe vorstellen können. „Die Aufenthaltsqualität im Freiraum“, stellt der studierte Stadtplaner fest, „hat eine zentrale Bedeutung für die Attraktivität der Stadt.“

Mit viel Herzblut

Im Grunde sind es zwei Parkanlagen, die in der Wiehlaue aneinander grenzen: Wiehlpark und Alter Kurpark. Beide Bereiche wurden seit 2019 neu gestaltet. Stadtrat und Verwaltung hätten auch nach der Eröffnung des neuen Wiehlparks in dessen Pflege und Weiterentwicklung investiert, betont der Bürgermeister. Erst in diesem Jahr seien 200.000 Euro in die Erweiterung des inklusiven Kleinkinderspielplatzes geflossen. „Die Mitarbeiter des Bauhofs und der Gärtnerei stecken viel Herzblut in die Pflege der Anlagen“, versichert Stücker. „Wir sind uns alle einig, dass der Park dauerhaft schön aussehen soll.“

Kurze Wege zu Skateanlage und Spielplatz

Und eben gut zugänglich. Die kurzen Wege und eine bessere Öffnung von Kur- und Wiehlparks zur Stadt waren entscheidende Ziele bei der Planung. Ein Leitsystem aus 24 Stelen gibt Orientierung. Ganz neu ist der direkte Zugang in den Wiehlpark über eine Treppe von der Bahnhofstraße aus. Und auch wer an der Brucher Straße parkt und zur Skateranlage oder dem benachbarten Spielplatz möchte, hat dank der erneuerten Brücke nun wieder einen kurzen Weg. (rtz)