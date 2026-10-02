Schwerer Unfall nahe Köln: Am Morgen ist es in Pulheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter-Fahrer gekommen.

Wie die Polizei Rhein-Erft kurz vor 8 Uhr meldete, passierte der Unfall auf der Bonnstraße in Höhe Industriestraße. Ein Rettungshubschrauber landete.

Unfall in Pulheim: Lebensgefahr bei E-Scooter-Fahrer nicht ausgeschlossen

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber unserer Redaktion erklärte, würden die Maßnahmen des Rettungsdienstes noch laufen. Der E-Scooter-Fahrer sei schwer verletzt worden. „Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, sagte sie. Der Einsatz wurde vom Team des Rettungshubschraubers unterstützt.

Gegen 8.10 Uhr ist der Hubschrauber schließlich mit dem Patienten Richtung Krankenhaus abgeflogen. Die beteiligte Autofahrerin wird laut Polizeisprecherin seelsorgerisch betreut.

Nach ersten Informationen war der E-Scooter-Fahrer gegen 7 Uhr auf einem parallel zur Straße verlaufenden Geh- und Radweg unterwegs. Als er die Straße überqueren wollte, ist er aus bislang unbekannten Gründen mit dem Pkw zusammengestoßen.

Die Polizei hat den Bereich der Unfallstelle gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kölner Polizei ist im Einsatz und sichert Spuren. (red)