Bergisch Gladbach – Aus Knauber wird Bauhaus. Die Tage des Freizeitmarktes in Bergisch Gladbach-Bensberg sind unter dem Namen Knauber gezählt. Bis zum 30. Juni soll das Geschäft an der Overather Straße wie gewohnt geöffnet sein, teilt Alexander Cöln, Sprecher der Carl Knauber Holding, auf Nachfrage mit. „Dann ist ein zweimonatiger Umbau vorgesehen und der Markt in Bensberg soll unter dem Dach von Bauhaus etwa ab September eröffnet und weitergeführt werden.“

Wie die 11.000 Quadratmeter große Gewerbeimmobilie dann aussehen wird, darauf gibt es im Moment noch keine Antwort. Auch zum Sortiment – was bleibt, was verändert sich – gibt es keine Informationen. Wichtig ist zunächst: Die beschäftigten Frauen und Männer der Knauber-Filiale in Bensberg sollen vom Unternehmen Bauhaus weiterbeschäftigt werden. Das haben sowohl Dr. Ines Knauber-Daubenbüchel, geschäftsführende Gesellschafterin der Knauber-Gruppe, als auch Bauhaus als neuer Marktbesitzer mitgeteilt.

Knauber feierte vor zwei Jahren 50-jähriges Jubiläum

Rund 450 Beschäftigte der Knauber-Gruppe sollen ihren Arbeitsplatz behalten. Davon sind 71 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bensberger Freizeitmarkt tätig. Vor zwei Jahren, als in den Knauber-Märkten das 50-jährige Firmenjubiläum gefeiert wurde, waren es noch 98 Beschäftigte, darunter vier Auszubildende, die zur Einzelhandelskauffrau/-kaufmann ausgebildet werden.

Der Knauber Markt in Bensberg ist die fünfte Filiale der Gruppe, die mittlerweile seit 23 Jahren besteht. Schon kurz nach der Eröffnung sorgte der Markt für reichlich Gesprächsstoff in der Stadt.

Mit einem Erdrutsch fing es an

Schon kurz nach ihrer Eröffnung 1997 sorgte der Knauber Freizeitmarkt in Bensberg für Gesprächsstoff: Durch einen Erdrutsch ist die Verkaufsfläche an der Overather Straße damals mit großen Mengen Schlamm und Matsch geflutet worden.

Rund sechs Monate hatten die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun, den Markt wieder herzurichten. Der Bensberger Markt ist als fünfte Filiale der Knauber Gruppe gegründet worden.

Ines Knauber-Daubenbüchel führt die Knauber-Gruppe in vierter Generation. Die Firmengeschichte nahm ihren Anfang 1880 mit einem Kolonialwarenladen in Bonn-Endenich. (dr)

„Das erklärte Ziel von beiden Unternehmen ist, die gewachsenen kollegialen Strukturen in den Standorten, also auch in Bensberg, zu erhalten“, teilte Alexander Cöln mit. Die Leitung des Freizeitmarktes ist seit einigen Jahren in Händen von Peter Schreiber, der mehr als 30 Jahre in der Knauber-Gruppe in verschiedenen Märkten tätig ist.

Kurz nach der Markteröffnung 1997 sorgte ein Erdrutsch für eine Überschwemmung im Verkaufsraum. Foto: privat Copyright: Archivfoto

Ein paar Besonderheiten machen den Markt in Bensberg aus, die in anderen Knauber-Filialen nicht zu finden sind: Eine Rahmenwerkstatt, in der Bilder bearbeitet, neu gerahmt und repariert werden, sowie eine Holzabteilung mit Kleinmöbeln zum Selberbauen und Schränken nach Maß. Ferner gibt es das gesamte Sortiment für die Einrichtung eines Aquariums – mitsamt den Fischen.

23 Abteilungen mit rund 92.900 Produkten – dazu gehört auch das klassische Baumarktsortiment – umfassen laut Knauber das Warenangebot in Bensberg. Das Unternehmen Bauhaus plant nach eigenen Angaben mit dem Umbau ein Fachcenter mit dem von anderen Märkten bekannten Sortiment einzurichten. Zum aktuellen Geschäftsumsatz des Marktes sagte Cöln: „Zu Beginn der Corona-Krise war ein leichter Umsatzanstieg zu verzeichnen. Insgesamt hat sich das Kundenverhalten inzwischen deutlich gemäßigt.“