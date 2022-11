Bergisch Gladbach – Die Gleditschie, auch Lederhülsenbaum genannt, hat das Rennen gemacht. Als Hauptbaumsorte sollen 30 Exemplare in Reihe platziert auf der südlichen Straßenseite der Schloßstraße in Bensberg gepflanzt werden. Die städtische Abteilung Stadt-Grün und das zuständig Planungsbüro Club L 94 haben den aus Nordamerika stammenden Baum ausgewählt, weil er Hitze gut verträgt und mit anderen Folgen des Klimawandels gut klarkommt. Die Baumpflanzungen sind Teil des Schloßstraßen-Projekts im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts.



Durchgesetzt hat sich die Gleditschie gegen Kontrahenten wie etwa die weißblühende Vogelkirsche, die ebenfalls zur engeren Auswahl stand. Gerade für die weißblühende Vogelkirsche hatte Christian Nollen, Leiter der Abteilung Stadt-Grün, beim Infoabend Ende 2019 große Sympathien gezeigt:. „Letztendlich haben wir aber aus mehreren geeigneten Alternativen die Gleditschie als bestmögliche Lösung für die Schloßstraße ausgewählt“, erläutert er.



Ausschlaggebendes Kriterium sei gewesen, „die Mischung aus attraktivem Erscheinungsbild, gewünschter Spende von Schatten sowie Klimaverträglichkeit.“ Im Stadtgebiet gibt es bereits einige ausgewachsene Exemplare, etwa am Höhenweg in der Nähe des Max-Bruch-Denkmals oder an der Kadettenstraße in der Nähe des Schlosses.



Auch Kopflinden und weitere Baumarten verschönern die Schloßstraße

Außer den 30 neuen Gleditschien vervollständigen 14 neue Kopflinden und sieben neue Einzelbaumsorten wie Baumhasel, Japanische Zelkove oder Blauglockenbaum das Vegetationskonzept der Schloßstraße. Insgesamt sechs bereits existierende Bäume bleiben stehen.



Dass aus planerischen und optischen Gründen 32, teils gesunde Bäume gefällt werden, hatte im Vorfeld bei Bürgerinitiativen und Naturschützern für viel Kritik gesorgt. Wie die Stadtverwaltung jetzt erneut betont, werde die Schloßstraße künftig aber grüner: Im Vergleich zum Bestand würden 24 Bäume mehr Platz finden. Dies führe zu einem klimatischen Vorteil für Bensberg. Die Bäume sollen während des Umbaus der Schloßstraße gepflanzt werden. Mit der endgültigen Fertigstellung ist 2025 zu rechnen.



Das Integrierte Handlungskonzept setzt zwischenzeitlich an anderer Stelle Akzente in Bensberg. Für das Jahr 2022 plant die Stadt, die Freifläche am Deutschen Platz umzugestalten und die Schloßberg-Garage aufzuwerten; für beide Projekte gibt es Vorplanungen. Für die aus den 1920-/1930-er-Jahren stammende Siedlung Rosenhecke soll ein Gestaltungsleitfaden aufgelegt, im Wohnpark Bensberg die Bürger-Anlaufstelle „LokaLeben“ eingerichtet werden. Im nächsten Jahr werden auch Hof- und Fassadenprogramm und Verfügungsfonds weiterlaufen, beide Projekte fördern Bürgerengagement.