Versuchter Mord lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen eine 39 Jahre alte Frau, die sich seit Mittwoch vor dem Kölner Landgericht verantworten muss. Als Mordmerkmale führte die Anklage Heimtücke, niedrige Beweggründe und den Einsatz gemeingefährlicher Mittel an. Im Juni dieses Jahres soll die 39-Jährige schwer bewaffnet versucht haben, den in Bergisch Gladbach lebenden Ex-Freund ihrer Tochter zu töten, weil sie ihn für deren Suizid verantwortlich machte. Die Frau konnte jedoch überwältigt und der Polizei übergeben werden. Bei der Tat soll sie nur vermindert schuldfähig gewesen sein.

Gericht lässt Anklage nur wegen Totschlags zu

Die 1. Große Strafkammer ließ die Anklage allerdings nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Totschlags zu. Das Gericht habe die von der Staatsanwaltschaft angeführten Mordmerkmale nicht bejahen können, erklärte der Vorsitzende Dr. Achim Hengstenberg.

20-Jährige nahm sich das Leben

Der Hintergrund der Tat ist äußerst tragisch: Im Juli 2025 soll die 20-jährige Tochter der Angeklagten über eine Dating-App ihren späteren Freund kennengelernt haben. Im November 2025 habe der junge Mann die Beziehung jedoch wieder beendet, daraufhin soll sich die 20-Jährige das Leben genommen haben. „Das Todesermittlungsverfahren wurde wegen mangelnder Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden eingestellt“, sagte der Staatsanwalt. Die Angeklagte habe den Strafverfolgungsbehörden daraufhin vorgeworfen, nicht richtig ermittelt zu haben, und zunächst ihren damaligen Lebensgefährten für den Tod der Tochter verantwortlich gemacht. Ab April 2026 habe sie dann dem Ex-Freund vorgeworfen, „Schuld an dem Tod ihrer Tochter zu haben“. Daraufhin habe sie den Entschluss gefasst, ihn „für sein Handeln zur Rechenschaft zu ziehen und zu töten“.

Mit Messern, Hammer und Molotowcocktails zum Haus

Dafür habe sich die Frau „massiv bewaffnet“ und sei am 8. Juni gegen 23 Uhr zum Haus gegangen, in dem der Ex-Freund mit seinen Eltern und seinem Bruder lebte. „Sie ging mit zwei Messern, einem Hammer, fünf mit Benzin gefüllten Molotowcocktails samt Gasbrenner und einem Benzinkanister bewaffnet zum Gartentor auf der Rückseite des Hauses“, sagte der Staatsanwalt. In ihrem Auto hätten zudem eine Axt und weitere Molotowcocktails gelegen.

Gewaltsamer Zutritt und Überwältigung durch Angehörige

Über die Terrassentür habe sie sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft. Dabei habe sie laut eigener Aussage den Eltern wiederholt vorgeworfen, „einen Teufel großgezogen“ zu haben. Bei der folgenden Auseinandersetzung mit dem Vater und weiteren Angehörigen soll der Bruder des Ex-Freundes mit einem Messer verletzt worden sein. „Letztendlich gelang es den Familienangehörigen gemeinsam mit zwei zur Hilfe hinzugekommenen Nachbarn, die Angeklagte zu überwältigen“, so der Ankläger.

Angeklagte räumt Tatgeschehen weitgehend ein

Über ihren Verteidiger Gordon Christiansen räumte die Angeklagte das äußere Tatgeschehen weitgehend ein. Zugleich erhob sie schwere Vorwürfe gegen den Ex-Freund ihrer Tochter.

Urteil soll vor Weihnachten fallen

Der Prozess wird fortgesetzt, ein Urteil soll noch vor Weihnachten fallen.