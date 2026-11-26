Besonders schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Erpressung und Freiheitsberaubung: Seit Mittwoch muss sich ein 35-Jähriger vor dem Kölner Landgericht verantworten. Er soll im Juni gewaltsam in eine Wohnung in Gummersbach eingedrungen sein, die Bewohner geschlagen, mit einem Messer bedroht, mit zermahlenen Tabletten betäubt und rund 500 Euro Bargeld geraubt haben. Anschließend soll er das Paar rund eine Woche lang in einem Zimmer ihrer eigenen Wohnung eingesperrt haben.

Tür eingetreten, Messer gezückt, Tabletten verabreicht

Laut Anklage soll der Angeklagte am 3. Juni gegen 6.30 Uhr mit einem Mittäter die Tür zu der Wohnung in Steinenbrück eingetreten haben. Das in der Wohnung lebende Ehepaar (25 und 51) habe er mit einem rund 15 Zentimeter langen Messer bedroht und den 51-Jährigen mit Fäusten geschlagen. Danach habe er zwei Handys im Wert von je 150 Euro sowie die Geldbörsen mit rund 500 Euro Bargeld an sich genommen. Weiter heißt es in der Anklage: „Anschließend zermahlte der Angeschuldigte zirka 15 Tabletten einer bislang unbekannten Substanz und zwang die Geschädigten unter erneuter Androhung des Einsatzes seines Messers, diese mittels Flüssigkeit zu sich zu nehmen.“ Wie von dem Angeklagten beabsichtigt, sei das Paar daraufhin eingeschlafen.

Schläge auf den Kopf und Forderung nach der PIN

Als das Paar wieder aufwachte, sei der 35-Jährige noch in der Wohnung gewesen – nun in Begleitung eines weiteren, bislang unbekannten Mannes. Dieser habe dem 51-Jährigen wiederholt „mit den Fäusten wuchtig auf den Kopf“ geschlagen. „Dem hat das richtig Spaß gemacht“, sagte der 51-Jährige im Zeugenstand. Während der Schläge habe der Angeklagte die PIN seiner Bankkarte und die Zugangsdaten zum Onlinebanking verlangt. Nachdem er beides erhalten habe, hätten die zwei Männer die Wohnung verlassen. Der 51-Jährige erlitt laut Anklage durch die Schläge gegen den Kopf Schmerzen, Nasenbluten, ein blaues Auge und „Gedächtnisstörungen über einen Zeitraum von einer Woche“.

Eine Woche im Schlafzimmer eingesperrt

Am 4. Juni sei der Angeklagte zurückgekehrt und habe die Geschädigten „unter Androhung von Gewalt“ aufgefordert, ins Schlafzimmer zu gehen. Dort habe er das Ehepaar rund eine Woche lang eingesperrt. Erst als die 25-Jährige in dem Zimmer zufällig einen Zweitschlüssel fand, konnten sich beide befreien und aus der Wohnung fliehen.

Angeklagter räumt Vorwürfe weitgehend ein

Der Angeklagte räumte die Vorwürfe weitgehend ein. Er habe selbst eine Weile in der Wohnung gelebt. Kurz vor der Tat habe ihm der 51-Jährige geschrieben, er werde das Zimmer ausräumen – angeblich wegen säumiger Mietzahlungen. Daraufhin sei er mit einem Bekannten zu der Wohnung gegangen, um seine Sachen zu holen. Weil das Schloss ausgetauscht gewesen sei, habe er die Tür eingetreten. Er gab auch zu, den 51-Jährigen bei dem Eindringen geschlagen und ihn genötigt zu haben, die zerkleinerten Tabletten einzunehmen. Dabei habe es sich um Antidepressiva gehandelt, sagte er. Die Mobiltelefone des Paares habe er nur an sich genommen, damit das Paar nicht die Polizei rufe.

Schweigen zu den mutmaßlichen Mittätern

Zu seinen mutmaßlichen Mittätern schwieg der 35-Jährige. Er habe bereits einmal acht Jahre in Haft gesessen und damals Mittäter benannt. Das sei ihm im Gefängnis nicht gut bekommen. „Das mag man da nicht“, sagte der Angeklagte über seine früheren Mitgefangenen. (bks)