Samstag, 28. November

Bergisch Gladbach

Packen und Abgabe von Päckchen „Wichteln für Butscha“ in der Rhein-Berg-Galerie, Hauptstraße 131, 10 - 17 Uhr.

Rockballaden und andere Lieder zur Vorweihnachtszeit. Mitsingkonzert mit MüllerGellerGrusa. Theas Theater, Jakobstraße 103, 20 Uhr.

Odenthal

Glühweinfest in Odenthal-Holz. Glühwein, Kakao und Bratwurst; Eintritt frei. Cramer Stuben, Bergstraße 165, Samstag und Sonntag ab 16 Uhr.

Adventmarkt in der Keramikwerkstatt Brigitte Weitzer-Weitzell, Schallemicher Straße 109, 11-18 Uhr.

Overath

Tag der offenen Tür am Paul-Klee-Gymnasium. Einblicke in Unterricht, Räume und Schulangebot. Schulzentrum Cyriax, Overath, 9 bis 13 Uhr.

Rösrath

Aktionstag rund um das Sternsingen. Mitmachangebot für Kinder und Familien. St. Nikolaus, Rösrath, 10 bis 13 Uhr.

Sonntag, 29. November: Bergisch Gladbach

Bläsermatinee. Holz- und Blechbläser der Max-Bruch-Musikschule, Eintritt frei. Rathaus Bensberg, 11 Uhr.

Mädelsflohmarkt. Kleidung, Schuhe und Accessoires; Kinder bis zwölf Jahre frei. Bergischer Löwe, Konrad-Adenauer-Platz, 11 bis 15 Uhr.

Lichtgestalten – FOR M. Ausstellungseröffnung mit Fotografien vom Zanders-Gelände; zehn Jahre inklusives Ensemble Lichtgestalten. Kunstmuseum Villa Zanders, Konrad-Adenauer-Platz 8, 11.30 Uhr.

Taizé-Gottesdienst am 1. Advent. Mit Posaunenchor. Evangelische Kirche am Vürfels, Vürfels 26, 18 Uhr.

Frau Höpker bittet zum Gesang. Mitsingkonzert; Einlass 17 Uhr. Bürgerhaus Bergischer Löwe, Konrad-Adenauer-Platz, 18 Uhr.

Weihnachtsklassiker im Kino. „Kevin allein in New York“ läuft um 11.30 Uhr im Cineplex Bensberg.

Festkonzert zum 100-jährigen Jubiläum des Kirchenchor St. Marien, Kirche St. Marien ab 17 Uhr

Benefizkonzert für die Ukraine, Kirche zum Heilsbrunnen, Im Kleefeld 23, 17 Uhr

Adventskonzert „Klänge der Stadt“ mit Anouchka und Katharina Hack sowie Iskandar Widjaja und Freunden – Kardinal-Schulte-Haus, Overather Straße 53–55, 17 Uhr, Einlass 16.30 Uhr Ausverkauft.

Adventssingen „Klänge im Advent“, offenes Singen, Andreaskirche, Voiswinkeler Straße 40, 17 Uhr. Eintritt frei, Spenden für ein Obdachlosenprojekt willkommen.

Puppenspiel „Frederick“, Kinderbuchklassiker für Kinder ab drei Jahren, Theater im Puppenpavillon, Kaule 21, 15 Uhr. Reservierung: Telefon 0172 2456769.

Musiktheater „Ein Hauch von Himmel“, Duo Salto Mortale, Theas-Theater, Jakobstraße 103, 18 Uhr.

Sonntag, 29. November: Kürten und Odenthal

Kürten

Adventskonzert des Fördervereins des Pfarrcäcilienchors, St. Margareta, Hauptstraße 12, Kürten-Olpe, 17 Uhr.

Odenthal

Adventsbasar in Klasmühle. Kapellenweg 3, 10 bis 17 Uhr.

Adventmarkt in der Keramikwerkstatt Brigitte Weitzer-Weitzell, Schallemicher Straße 109, 11-18 Uhr.

Sonntag, 29. November: Overath und Rösrath

Overath

Multivisionsshow Norwegen: Cafeteria ab 13.30 Uhr, Anmeldung: (02206) 60010, post@blitz-reisen.de. Rheinisch-Bergisches Reisezentrum, Diepenbroich 51, 15 Uhr.

Wohnzimmergespräch mit Bestsellerautorin Lisa Harmann, „Wenn das Leben neue Kapitel schreibt“, Adresse bei Anmeldung: aw@angelikawiesen.com, 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr.

Rösrath

Weihnachtsmarkt in Forsbach am Halfenhof, 11 bis 18 Uhr.

Adventlicher Fackelgottesdienst „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ für Familien. Treffpunkt Hoffer Alter, Hofferhof 68, Hoffnungsthal, 17 Uhr.

Tanznachmittag des Seniorenbeirats mit Hits der 1950er- bis 1970er-Jahre, Restaurant Asado im Königsforst, 15 Uhr. Eintritt frei.

Notdienste für Rettung, Ärzte und Tiere

Krankentransport Kreisleitstelle: (0 22 02) 1 92 22

Rettung/Feuerwehr Notruf 112

Ärzte Ambulanter ärztlicher Bereitschaftsdienst: Bundesweite einheitliche kostenlose Notrufnummer 116 117, Samstag, Sonntag und Feiertage 8 bis 8 Uhr am Folgetag.

Bergisch Gladbach: Notdienstpraxis im Evangelischen Krankenhaus, Ferrenbergstraße 24: Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 9 bis 13 Uhr und 16 bis 20 Uhr.

Zahnärzte (0 18 05) 98 67 00.

Tierarzt Zentrale Notdienst-Nummer (0 22 04) 9 67 69 98. Mobiler Tiernotdienst, (01 60) 8 81 18 84.

Apotheken-Notdienst am Samstag

Stern Apotheke, Altenberger-Dom-Straße 113, Gladbach, (02202) 85932

Löwen-Apotheke, Hauptstraße 55, 51491 Overath, (02206) 2223

Einhorn Apotheke, Buchheimer Straße 61, 51063 Köln, (0221) 611160

Apotheke 1 plus, Frankfurter Straße 589, 51145 Köln, (02203) 935430

Remigius-Apotheke, An St. Remigius 28, Leverkusen, (02171) 363330

Apotheken-Notdienst am Sonntag

Linden-Apotheke, Siebenmorgen 39, 51427 Gladbach, (02204) 21107

Höhenhaus Apotheke, Im Weidenbruch 131, Köln, (0221) 638182

Adler-Apotheke, Hauptstraße 79, 51399 Burscheid, (02174) 8417

Pinguin Apotheke Rathausgalerie, Friedrich-Ebert-Platz 2, 51373 Leverkusen, (0214) 41048

Christophorus Apotheke, Kalker Hauptstraße 101b, 51103 Köln, (0221) 8809960

easyApotheke Porz, Friedrich-Ebert-Platz 13, 51143 Köln, (02203) 1010969

Radarkontrollen

Samstag, 28.11: Bergisch Gladbach: Voiswinkeler Str., Im Hilgersfeld