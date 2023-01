Rhein-Berg – Bei kaltem Wetter draußen und bedenklichem Infektionsgeschehen lohnt es sich gleich doppelt, zuhause zu bleiben und in einem guten Buch zu versinken. Wir haben mit Buchhändlerinnen und Buchhändlern aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis gesprochen und uns von ihnen acht Bücher empfehlen lassen. Zusammengestellt von Doris Richter.

Von der ersten Zeile im Roman gefangen

Alexandra Brune-Will empfiehlt das Buch „Der große Sommer“. Copyright: Christopher Arlinghaus

Alexandra Brune-Will, Inhaberin der Buchhandlung „Junimond“ in Rösrath, ist begeistert von „Der große Sommer“ von Ewald Arenz: Mit viel Humor und Selbstironie aus der Sicht des 16-jährigen Frieder erzählt, nimmt einen dieser Roman von der ersten Zeile an gefangen. Er unterhält auf leichte, aber nicht seichte Art, und nimmt den Leser mit auf eine Reise in die 80er-Jahre. Für mich ist es einer der besten Coming-of-Age-Romane!

Inhalt: Für Frieder scheint der Sommer gelaufen zu sein. Statt mit seiner Familie in Urlaub zu fahren, muss er beim Großvater bleiben und Mathe und Latein pauken, um die Nachprüfung zu bestehen. Der Großvater ist eine außergewöhnliche Erscheinung: Ein angesehener Bakteriologe mit eigenem Labor, jeden Morgen badet er eiskalt. Ein penibler Mann, unerbittlich und streng. Keine guten Aussichten für Frieder, wäre da nicht die Großmutter Nana. Tatsächlich wird es für Frieder ein Sommer der Freiheit und der ersten Male. Nicht nur lernt er seinen Großvater kennen und lieben. Er erlebt die erste Liebe, intensive Freundschaft, Begegnung mit Angst und dem Tod. Ausgezeichnet als „Lieblingsbuch der Unabhängigen“ 2021.

Schweigen über die Wahrheit

Charlotte Bärenz empfiehlt den Roman „Dunkelblum“. Copyright: Christopher Arlinghaus

Charlotte Bärenz, Inhaberin der „Bücherscheune“ in Schildgen, empfiehlt „Dunkelblum“ von Eva Menasse: Dem Roman liegt die Ermordung von jüdischen Zwangsarbeitern bei Kriegsende in einer Kleinstadt an der ungarischen Grenze zugrunde. Das Massengrab wurde bis heute nicht gefunden. Der Autorin geht es nicht um die Aufarbeitung des Verbrechens. Sie beschreibt das Schweigen einer Generation, dass es den Tätern und Mitwissern ermöglicht, weiterhin zu leben.

Inhalt: Im Jahr 1989 ist die Grenze nach Ungarn offen und die Menschen flüchten aus der DDR über Österreich. In der Kleinstadt beginnen Studenten den jüdischen Friedhof instand zu setzten. Ein rätselhafter Besucher trifft ein und stellt Fragen, ein Historiker und die Tochter einer eingesessenen Familie recherchieren zu den Ereignissen der letzten Kriegstage. All das führt in der Kleinstadt unter den älteren Bewohnern zu Unruhe.

Das Bewahren einer langen Liebe

Michaela Rusch hat als Buchtipp den Roman „Der Brand“. Copyright: Christopher Arlinghaus

Michaela Rusch, Inhaberin der Buchhandlung „Till Eulenspiegel“ in Hoffnungsthal, empfiehlt „Der Brand“ von Daniela Krien: Der Autorin ist ein psychologischer, feiner und vor allem kluger Roman gelungen. Er kommt eher leise daher, dafür ist er hochaktuell. Es geht um das Thema Gender, Corona – aber vor allem geht es um die Liebe und wie man sie bewahren kann, in einer langen Partnerschaft.

Inhalt: Rahel und Peter sind fast 30 Jahre verheiratet. Sie haben viel in ihrem Leben erreicht, er ist Professor für Germanistik und sie ist Psychologin. Sie haben zwei Kinder groß gezogen und merken, irgendetwas ist abhanden gekommen: die Liebe. In einem Sommerurlaub wollen sie herausfinden, was zwischen ihnen geblieben ist, und wie sie das Leben nach der Mitte verbringen wollen.

Mutig und Sensibel

„Ein Rezept fürs Glück“ ist das Lieblingsbuch von Hildegard Wolf. Copyright: Christopher Arlinghaus

Hildegard Wolf, Inhaberin der Buchhandlung „Bücherwolf“ in Kürten, empfiehlt das Buch „Ein Rezept fürs Glück“ von Veronica Henry: In die Geschichte bin ich positiv eingetaucht. Es ist sensibel geschrieben und doch spannend und abwechslungsreich. Es geht um ein lebenslange Jugend und Frauenfreundschaft – ein Mehrgenerationen-Thema über Liebe, Verlust, Trennung und Tod.

Inhalt: Zwei Geschichten aus verschiedenen Generationen, treffen auf Krieg, Freundschaft, Leid, Liebe und Mut! Laura, eine betrogene Ehefrau, und Jilly, ihre über 90 Jahre alte Großmutter, erzählen ihre verflochtene Familiengeschichte. Beide Leben spielen im gleichen Haus und beide Frauen entdecken in ihrem Elternhaus ein altes Kästchen mit Rezepten. Dieses Schatzkästchen der Rezepte zieht sich durch das ganze Buch.

Für Laura ist es ein Trost in der Trennungssituation. Davon inspiriert beginnt sie, ihre selbst gemachten Leckereien zu verkaufen.

Letzter Auftragsmord

Den Thriller von Stephen King empfiehlt Sandra Jenischek. Copyright: Christopher Arlinghaus

Sandra Jenischek, Altenberger Dom-Laden in Odenthal, hat als Lesetipp „Billy Summers“ von Stephen King: Früher las ich die Horrorschmöker von Stephen King sehr gerne und war nun sehr gespannt, als ich das 700-seitige Leseexemplar seines neuesten Werkes erhielt. Es handelt sich um eine unterhaltsame, fesselnde Geschichte mit vielen, teils unerwarteten Wendungen und interessanten Charakteren. Das Buch enthält keinerlei übernatürliche Elemente und ist als Thriller absolut empfehlenswert für spannende Leseabende.

Inhalt: Es ist die Geschichte über den Auftragskiller Billy Summers, der aussteigen möchte und einen allerletzten Auftrag annimmt, um sich finanziell abzusichern. Hierbei läuft aber manches anders als geplant. Während er nach getaner Arbeit auf das Ende der Fahndung wartet, rettet er zufällig eine junge, hilfsbedürftige Frau. Das hat Folgen: Der Killer muss seine Pläne der neuen Situation anpassen.

Freundschaft und Abschied

Das Buch „Hard Land“ empfiehlt Alexander Bücken. Copyright: Christopher Arlinghaus

Alexander Bücken, Inhaber der Buchhandlung Bücken in Overath, hat als Lesetipp das Buch „Hard Land“ von Benedict Wells: Der Autor Benedict Wells hat eine wunderbare Sprache für dieses Buch gefunden und den Sound der 80er Jahre gut eingefangen. Ein Buch das unglaubliche Bilder produziert. Wirklich schön!

Inhalt: USA, Missouri, 1985 im kleinen Kaff Grady: Sam, ein Außenseiter, nimmt einen Ferienjob in einem alten Kino an. Der Teenager hat Probleme und ahnt nicht, dass es für ihn ein ganz besonderer Sommer wird, der ihn für immer verändert. Er findet Freunde und verliebt sich. Die Clique ist toll und scharf gezeichnet: die schöne Kirstie mit der Zahnlücke, der sportliche Brandon, genannt Hightower, und Cameron, der auf Männer steht. Alle haben den Wunsch, Grady zu verlassen.



Mysteriöse Stimmung

„Die Leuchtturmwärter“ begeistern Stefanie Wirth. Copyright: Doris Richter

Stefanie Wirth, Buchhandlung „Siebenmorgen“ in Refrath hat als Buchtipp „Die Leuchtturmwärter“ von Emma Stonex: Zuerst ist mir das Buchcover aufgefallen, da ich ein Fan von Leuchttürmen bin, deshalb konnte ich gar nicht anders. Das Buch hat mich begeistert und sehr gut unterhalten. Ich mochte die düstere und mysteriöse Stimmung, die die Autorin erzeugt hat. Sollen doch Leuchttürme ein Symbol der Hoffnung sein, ist der „Maiden Rock“ eher das Gegenteil. Sprachlich wirklich wunderschön , auch wenn es abgedroschen klingt: Der Roman hat mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt – und mich zu einem Tattoo inspiriert.

Inhalt: In einer Silvesternacht verschwinden plötzlich die drei Wärter des Leuchtturms „Maiden Rock“ vor der Küste Cornwalls. Es gibt keine Spuren einer Gewalttat, es gibt keine Botschaften von Arthur, Bill und Vince an die Angehörigen. Selbst 20 Jahre später hat niemand eine Spur von den Männern oder ist dem Rätsel näher gekommen. Ein Autor will die Geschichte neu erzählen und macht die Frauen der Wärter ausfindig, die ihm ihre Sicht der Dinge schildern. Der Leser erfährt nach und nach auch aus der Sicht der Leuchtturmwärter, was passiert ist. Und so finden sich Seite für Seite neue Hinweise.

Eine irrwitzige Reise

„Eurotrash“ ist das Lieblingsbuch von Birgit Lingmann. Copyright: Christopher Arlinghaus

Birgit Lingmann, Buchhandlung Funk in Bensberg, hat als Buchtipp „Eurotrash“ von Christian Kracht: Es ist mein Lieblingsbuch des Jahres. Christian Kracht spielt mit seiner eigenen Familiengeschichte und dem autobiografischen Schreiben, mit Kultur und mit der Zeitgeschichte. Bei aller Ernsthaftigkeit und Tragik macht er das auf eine leichtfüßig-elegante und schreiend komische Art, dass es mir beim Lesen oft den Atem geraubt hat. Unglaublich kurzweilige Literatur.

Inhalt: In diesem Roman fährt der Ich-Erzähler nach Zürich, um seine Mutter zu besuchen. Sie lebt in einer verwahrlosten Villa zwischen Wodka, billigem Weißwein und Tabletten. Mit einer Tasche voller Geld aus undurchsichtigen Quellen machen sie eine irrwitzige Reise durch die Schweiz.