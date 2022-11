Das Naturfreundehaus Hardt mit den zahlreichen natur- und erlebnispädagogischen Angeboten gehört zu einem wichtigen Partner und Stützpunkt in der Region.

Die Natur entdecken können hier alle - ob klein oder groß.

Auch regelmäßige Feriencamps und viele Einzelveranstaltungen gibt es.

Bergisch Gladbach – Wie viele Tiere leben auf einem Quadratmeter Waldboden? Jedes Kind schaut genau auf seinen abgesteckten Quadratmeter. „Da, eine Ameise“, ruft einer und zückt die Lupe aus der Westentasche. Erlebnispädagoge Benni Stapf vom Naturfreundehaus Hardt strahlt. Mit den Westen und ihrem Forscherwerkzeug sind seine Schützlinge nun perfekt ausgestattet für die Entdeckung der Natur.

Der Naturpark Bergisches Land hat die neue Ausrüstung in Klassensatz-Stärke zur Verfügung gestellt und das Naturfreundehaus Hardt mit den zahlreichen natur- und erlebnispädagogischen Angeboten von Benni Stapf damit zu einem wichtigen Partner und Stützpunkt in der Region gemacht, wie Naturpark-Geschäftsführer Jens Eichner erläutert. Am Naturfreundehaus liefen schließlich nicht nur ein Streifzug (Bensberger Schlossweg) und die Fernwanderroute Bergischer Weg vorbei, die beide vom Wegemanagement des Naturparks betreut würden, sondern das Naturfreundehaus befinde sich auch am Eingang zum Naturpark, so Eichner. „Wie ein Portal, hier fängt der Naturpark an.“

Zu jeder Naturpark-Entdeckerweste gehört eine umfangreiche Ausrüstung, die je nach Einsatz in den Taschen verstaut werden kann. Copyright: Anton Luhr

Somit ging es bei der Übergabe der Westen um weit mehr als die Ausrüstung der kleinen Entdecker (siehe „Die Entdecker-Ausrüstung“). „Wir möchten gemeinsam ein Konzept für den Einsatz und eine verstärkte Zusammenarbeit entwickeln“, so Eichner.

Die Entdecker-Ausrüstung

30 Naturpark-Entdeckerwesten gibt’s jetzt im Naturfreundehaus Hardt, dem neuen „Portal“ des Naturparks Bergisches Land.

Jede Weste ist zudem bestückt mit einer kompletten Forscherausrüstung:

- Becherlupe zum Beobachten von kleinen Lebewesen

- Block und Bleistift zum Notieren der Beobachtungen

- Bestimmungsheft für Bäume und Sträucher

- Lupe mit herausnehmbarer Pinzette zum Untersuchen und vergrößerten Ansehen von Pflanzen und Lebewesen

- Kompass zur Orientierung in der Natur

- Becher, in den kleine Insekten mit Hilfe eines Röhrchens gesaugt und dann beobachtet werden können

Ein Angebot, das Erlebnispädagoge Stapf, der neben eigenen Angeboten wie einer Freitagsgruppe am Naturfreundehaus bereits mit Offenen Ganztagsgrundschulen und anderen Trägern kooperiert, gerne aufnimmt. „Die beim Naturpark sind genauso begeistert drauf wie wir“, sagt er. „Die Chemie hat sofort gestimmt“, sagt Naturpark-Geschäftsführer Jens Eichner. Eine Beteiligung an der Bergischen Landpartie, die im nächsten Jahr wieder am Bensberger Kardinal-Schulte-Haus stattfinden soll, kann sich Benni Stapf mit seinen Ziegen ebenso vorstellen wie gemeinsame Erlebnisangebote mit dem Naturpark rund ums Naturfreundehaus und seinen Erlebnispädagogik-Bauwagen auf dem Außengelände. „Wir bilden jetzt ein Team mit dem Naturpark“, sagt der Erlebnispädagoge, der das Naturfreundehaus gemeinsam mit seiner Frau Tina Liebmann mit Leben und Angeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene füllt.

Feriencamps und Einzelveranstaltungen

Dazu gehören neben den regelmäßigen erlebnispädagogischen Angeboten im Wald und auf dem weitläufigen Außengelände auch Feriencamps und Einzelveranstaltungen. Auch im Rahmen der Aktion „Naturparke 24“ am 27. und 28. Juni dieses Jahres planen der Naturpark Bergisches Land und sein neuer Stützpunkt an Haus Hardt bereits eine gemeinsame Veranstaltung.

So wird Kleines ganz groß: Mit der Becherlupe lassen sich Insekten und andere kleine Lebewesen beobachten. Copyright: Anton Luhr

„Das Schöne ist, das jeder von uns an neuen Sachen dran ist“, sagt Benni Stapf und verstaut die neuen Entdecker-Westen samt Ausrüstung in den dazugehörigen Transportboxen. „Die werden jetzt oft im Einsatz sein“, sagt er.

Bislang gibt es die deutschlandweit in Naturparken eingesetzten Entdeckerwesten im Naturpark Bergisches Land bereits in den Naturparkschulen in Overath-Heiligenhaus und Gummersbach-Hülsenbusch, im Naturerlebnispark Panarbora in Waldbröl sowie mit einem Klassensatz zum Ausleihen für Projektwochen oder ähnliches in der Gummersbacher Naturparkzentrale.

