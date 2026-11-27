Lichterfahrt in Kürten unter dem Motto „Lichter für den Frieden“

Landwirte rufen mancherorts seit der Corona-Zeit zu Lichterfahrten auf. Am Samstag, 28. November, rollen rund 50 geschmückte Traktoren und weitere Fahrzeuge durch Kürten und die umliegenden Orte. Die Fahrt steht unter dem Motto „Lichter für den Frieden“ und soll Hoffnung, Zusammenhalt und ein friedliches Miteinander stärken.

Route von Selbach über Kürten nach Olpe

Start ist gegen 17.50 Uhr am Parkplatz „Hähnchen Ewald“ in Selbach. Die Route führt über Sülze, Eichhof, Hungenbach, Weier, Petersberg und Offermannsberg nach Kürten. Am Weihnachtsmarkt fahren die Traktoren zweimal vorbei. Anschließend geht es über Offermannsberg und Wiedenhof durch Olpe. Nach einer Wende vor Erlenbusch erreicht der Zug gegen 19.30 Uhr den Olpener Dorfplatz. Dort endet die Fahrt mit dem Weihnachtsbaumanleuchten der Freiwilligen Feuerwehr.

Hinweise für Zuschauer und Teilnehmer

Die Veranstalter bitten Zuschauer, Abstand zu halten. Wer mit eigenem Traktor teilnehmen möchte, meldet sich bei Ralf Füssel, (0177) 6785972.

Weitere Lichterfahrt in Rösrath

Für Freitag, 4. Dezember, ist eine weitere Lichterfahrt in Rösrath angemeldet: von Großhecken führt sie über Heiligenhaus, Untereschbach, Rösrath, Kleineichen, Forsbach, Rösrath zum Feuerwehrgerätehaus an der Schillerstraße.

Lichterfahrt in Overath startet in Kreutzhäuschen

Am Samstag, 12. Dezember, startet die Lichterfahrt in Overath. Treffpunkt ist um 16.15 Uhr in Kreutzhäuschen, Abfahrt um 17 Uhr. Die geschmückte Kolonne fährt durch Heiligenhaus, Weberhöhe, Rappenhohn, Cyriax, Eulenthal, Warth und Marialinden. Zuschauer sollen Abstand zu den Fahrzeugen halten. (wg)