Rhein-Berg-Kreis – Eine Chance gibt es noch, am Sommerrätsel der Lokalredaktion Rhein-Berg teilzunehmen und mit etwas Glück einen der 36 attraktiven Wertgutscheine (siehe „Die Preise“) abzustauben. Heute gibt’s die letzte der 20 Sommerrätsel-Folgen.



In dieser geht es um den im vergangenen Jahr verstorbenen Bergisch Gladbacher Ehrenbürger Willibert Krüger, der 1971 den Grundstein für ein heute unter der Leitung seines Sohnes Marc Krüger weltweit agierendes Unternehmen legte. Aber womit gelang ihm das?

Gerne wird seine Idee damit umschrieben, dass er etwas an und für sich Nasses trocken machte und dann verkaufte. Damals ein Clou: Wenn man das Trockene mit Wasser versetzt, kann man das Produkt genießen.

Viele weitere Produkte kamen im Laufe der folgenden fast 50 Jahre hinzu, unter anderem die Produktion von Kaffeekapseln. Die Produkte der Krüger-Gruppe befinden sich bis heute unter zahlreichen Namen in den unterschiedlichsten Supermärkten und Discountern. Und natürlich gibt’s auch noch das Produkt, mit dem alles anfing.

Mit welchem Produkt legte Willibert Krüger in Gladbach vor fast 50 Jahren den Grundstock für die heute weltweit agierende Krüger-Gruppe?

Wenn Sie die Lösung wissen oder erraten, rufen Sie am heutigen Dienstag oder am morgigen Mittwoch (bis 23.59 Uhr) die Gewinnrufnummer an 0 13 78-90 60 83 (0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunknetz wesentlich höher) und nennen uns den Buchstaben der richtigen Lösung, Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten.

Oder senden Sie uns eine SMS mit dem Kennwort RRG83 und der Lösung, Name und Adresse an die 99 6 99 (0,50 Euro pro SMS). Zu gewinnen gibt es 35 attraktive Einkaufs- oder Freizeitgutschein im Wert von bis zu 750 Euro. Zur Verfügung gestellt werden die Gewinne von der VR Bank Bergisch Gladbach-Leverkusen, der Volksbank Berg sowie der Bensberger Bank.

Die Preise

1. Preis: Gutschein für das Möbelhaus Möbel Lenz, Bergisch Gladbach, im Wert von 750 Euro

2. Preis: Gutschein Hotel-Restaurant „Zur Post“, Odenthal, 250 Euro

3. Preis: Gutschein Hotel-Restaurant „Zur Post“, Odenthal, 250 Euro

4. + 5. Preis: Gutschein Restaurant „Zur Mühle“, Kürten, 150 Euro

6. + 7. Preis: Gutschein Hotel Restaurant Lüdenbach, Overath, 100 Euro

8. - 12. Preis: Gutschein für die Wellnesseinrichtung Mediterana in Bensberg, 75 Euro

13. - 17. Preis: Gutschein Kletterwald K1, Eikamp, 50 Euro

18. - 22. Preis: Intersport Haeger Gutschein, 50 Euro

23. - 27. Preis: Einkaufsgutschein RheinBerg Galerie, 35 Euro

28. - 35. Preis: Kinogutschein Cineplex Bensberg, 25 Euro

Die Gewinner werden nach den Sommerferien aus allen Anrufern mit den richtigen Sommerrätsel-Antworten gezogen und von uns benachrichtigt. Von jeder Rätsel-Folge wird mindestens ein Gewinner gezogen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Lösung des Rätsels aus der Wochenendausgabe: Auf dem Kinderfoto war Wolfgang Bosbach zu sehen, der in seiner Heimatstadt von vielen kurz „Wobo“ genannt wird. Richtig war also Antwort C).