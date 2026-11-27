In einer leerstehenden Schule in Bergheim-Niederaußem ist am Donnerstag (26. November) eine männliche Leiche entdeckt worden. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln gemeinsam mitteilten, ging gegen 15.30 Uhr ein entsprechender Hinweis bei der Polizei im Rhein-Erft-Kreis ein.

Jetzt gibt es erste Details: Bei dem Toten handelt es sich um einen 38 Jahre alten Mann.

15-Jähriger festgenommen – Mordkommission eingerichtet

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag (27. November) mitteilten, wurde noch in den Abendstunden ein 15-Jähriger festgenommen. Das Amtsgericht Bergheim erließ nach Angaben der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags. Mittlerweile befinde sich der 15-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt. Ihm sei ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt worden.

„Mit Blick auf das jugendliche Alter und dem daraus resultierenden besonderen Schutz seiner Persönlichkeitsrechte können weitere Informationen zur Person und insbesondere zum Vorleben des Beschuldigten nicht erteilt werden“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der 38-jährige Wohnungslose habe sich offenbar seit einiger Zeit in dem leerstehenden ehemaligen Schulgebäude in Bergheim-Niederaußem aufgehalten, um dort zu übernachten, so die Staatsanwaltschaft. Der 15-Jährige sei „gelegentlich“ dort gewesen. Er soll den 38-Jährigen gekannt haben.

Der Jugendliche soll dem Opfer, so der Vorwurf, in der Nacht von Mittwoch (25. November) auf Donnerstag aus „bislang ungeklärtem Anlass“ tödliche Stichverletzungen zugefügt haben. Der Jugendliche bestreitet die Tat allerdings.

Die Polizei hatte den Toten in dem Gebäude an der Straße Im Euel schließlich gefunden. Der Körper wies den Angaben zufolge Spuren von Gewalteinwirkung auf.

Nach dem Fund sicherten die Einsatzkräfte den Tatort ab, während Verstärkungskräfte das Objekt umstellten. Die Kölner Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet und den Erkennungsdienst zur Spurensicherung nach Bergheim entsandt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an. (red/dpa)