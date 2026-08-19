In weiten Teilen der Bergheimer Stadtteile Quadrath-Ichendorf, Kenten, Ahe und in Kerpen-Sindorf ist am Dienstagabend (18. August) bis in die Nacht die Trinkwasserversorgung unterbrochen worden. An der Priamosstraße war eine Hauptwasserleitung geplatzt, mehrere Keller liefen voll. Warum das Rohr gebrochen ist, ist unklar. Die Höhe des Sachadens kann noch nicht beziffert werden.

Gegen 22 Uhr war die Feuerwehr Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) mit zahlreichen Kräften nach Quadrath-Ichendorf ausgerückt. Sie sperrte den Bereich ab und kümmerte sich um die unmittelbaren Folgen des Wasserschadens.

Der Energieversorger Westnetz war ebenfalls vor Ort und arbeitete unter Hochdruck daran, die beschädigte Wasserleitung zu reparieren. Gegen 1 Uhr konnte die Trinkwasserversorgung wiederhergestellt werden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Nach Westnetz-Angaben kann das Leitungswasser noch leicht getrübt aus den Wasserhähnen kommen.

In einem Mehrfamilienhaus musste der Strom abgestellt werden

Die Feuerwehr pumpte bis gegen 2 Uhr das Wasser von der Straße sowie aus mehreren Kellerräumen ab. Zeitweise seien gleichzeitig Pumpen mit einer Leistung von fast 3.000 Litern pro Minute im Einsatz gewesen. In einem Mehrfamilienhaus musste der Strom abgestellt werden, damit die Einsatzkräfte gefahrlos arbeiten konnten.

Straßen standen knöcheltief unter Wasser. Copyright: Eric Lamparter

Wegen der Reparatur der Wasserleitung bleibt am Mittwoch der Bereich der Priamosstraße und Ahestraße gesperrt. Davon betroffen sind auch die Buslinien 915 und 969. Zu möglichen Umleitungen informieren die Verkehrsgesellschaften.

Möglicherweise ist die lang anhaltende Trockenheit die Ursache dafür, dass die Leitung geplatzt ist. Nach Einschätzung von Experten sind häufige Gründe für geborstene Leitungen alte und mürbe Materialien, extremer Wasserdruck oder eben Bodenbewegungen durch Hitze und Trockenheit, die starre Rohre überlasten.

Bereits 2024 war es an der Glescher Straße in Bergheim-Paffendorf zu einem schweren Wasserrohrbruch gekommen. Auch dort musste die Straße gesperrt werden.