Nachdem durch einen Defekt an der Chlordosierungsanlage im Schwimmbad des Hotels Ling Bao im Phantasialand 15 Menschen verletzt wurden, ist nun klar, warum der Schaden zunächst unbemerkt geblieben war: Auch das Phantasialand war von der Großstörung bei wichtigen Diensten des Softwarekonzerns Microsoft betroffen. Am Freitag hatte die Störung auch das E-Mail-Programm Outlook lahmgelegt.

Das Wartungssicherheitssystem des Schwimmbads hatte den Fehler zwar erkannt und per Mail Alarm geschlagen – diese Nachrichten kamen aber nie an, wie das Phantasialand dem WDR am Samstag mitteilte. Deshalb sei zunächst nicht bemerkt worden, dass die Anlage nicht mehr richtig arbeitete.

Defekt im Phantasialand: Zu viel Chlor im Becken

Das automatische Dosiersystem hatte den Pool im Hotel Ling Bao des Phantasialands in Brühl daraufhin mit zu viel Chlor versorgt. Mehrere Gäste klagten nach dem Besuch über gesundheitliche Probleme, vorwiegend über Reizungen der Atemwege. Wegen ihrer Beschwerden wurden Rettungskräfte und Feuerwehr gerufen.

Die Einsatzkräfte kontrollierten die Dosieranlage und stellten einen deutlich überhöhten Chlorgehalt fest. Das Wasser wurde ausgetauscht. Das Becken wurde daraufhin zeitweise gesperrt, ist inzwischen aber wieder freigegeben.

15 Menschen klagen über Beschwerden

Insgesamt klagten 15 Menschen nach dem Vorfall über Beschwerden. Nach Angaben der Feuerwehr wurden ein Mensch mittelschwer und drei Menschen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die übrigen Betroffenen wurden von einem Notarzt untersucht.

Zur Identität und zum Alter der Verletzten gab es keine Angaben. Auch zum Gesundheitszustand der Menschen, die im Krankenhaus behandelt wurden, lagen keine weiteren Informationen vor.

Die schwerwiegende Störung bei den Büroprogrammen des Software-Konzerns Microsoft ist nach dessen Angaben behoben. Alle Systeme liefen wieder, teilte das Unternehmen am Samstag auf seiner Webseite mit. Von den Problemen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365 betroffen. (das/dpa)