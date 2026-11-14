Der Rhein-Erft-Kreis hat für seine Besucherinnen und Besucher so einiges zu bieten. Da wären zum einen die malerischen Schlösser, aber auch Wasserburgen, von denen es im Kreis einige gibt. Zu den bekanntesten prunkvollen Bauwerken zählen die Brühler Schlösser Augustusburg und Falkenlust, die inzwischen seit mehr als 40 Jahren zum Unesco-Weltkulturerbe gehören. Weitere beeindruckende Orte gibt es zu erkunden, wie die mehr als 1000 Jahre alte Abtei Brauweiler, aber auch die Seenlandschaft der Ville zieht viele Besucher an.

Der Tourismus im Rhein-Erft-Kreis ist im vergangenen Jahr leicht gewachsen. Die Entwicklung der einzelnen Kommunen – von Wesseling bis Bedburg – fällt jedoch sehr unterschiedlich aus.

Holidaycheck: Gäste reisen mehr, bleiben aber kürzer

Das Reiseportal Holidaycheck hat bundesweit untersucht, wie lange Gäste an ihren jeweiligen Reiseorten blieben, und dafür amtliche Tourismusdaten für 2024 und 2025 verglichen.

Das Ergebnis, das das Portal vorgelegt hat: Die Menschen reisen wieder mehr, die Aufenthalte werden aber kürzer. Deutschlandweit stiegen die Gästeankünfte 2025, während in 185 von 289 Landkreisen die durchschnittliche Aufenthaltsdauer zurückging. Im Rhein-Erft-Kreis blieben die Gäste dagegen im Schnitt länger.

Leichtes Plus an Touristinnen und Touristen im Kreis

Der Kreis verzeichnete 2025 ein leichtes Plus an Touristinnen und Touristen im Vergleich zum Vorjahr. Laut den Daten von Holidaycheck stiegen die Gästeankünfte um 1,76 Prozent von 537.270 im Jahr 2024 auf 546.744. Die Touristendichte nahm von 1,12 auf 1,14 Gäste pro Einwohner leicht zu. Die Zahl der Übernachtungen stieg mit einem Plus von 3,21 Prozent noch stärker an und erreichte fast 1,5 Millionen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag 2025 bei 2,70 Nächten und damit 1,43 Prozent über dem Vorjahreswert.

Brühl liegt bei den Gästezahlen klar vorn

Die Kommune, die im Kreis ganz klar vorne liegt, ist Brühl. Die Schlossstadt zählte 284.935 Gästeankünfte, ein Plus von 7,5 Prozent. Sie kommt damit auf 6,36 Gäste pro Einwohner und liegt damit deutlich vor den übrigen Kommunen im Kreis (2024: 5,92). Besuchermagnet ist sicherlich auch das Phantasialand. Zum Vergleich: In Köln kamen 2025 zwar 4,25 Millionen Gäste an. Das sind fast fünfzehnmal so viele wie in Brühl. Bezogen auf die Einwohnerzahl liegt die Domstadt mit 3,92 Gästen pro Kopf aber unter Brühl, wie aus den Daten hervorgeht.

Auch bei Übernachtungen auf Platz eins

Auch bei den Übernachtungen liegt die Stadt Brühl auf dem ersten Platz: Mit 661.135 Nächten verzeichnete die Stadt 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gäste blieben mit durchschnittlich 2,32 Nächten allerdings etwas kürzer als 2024.

Hürth: Zweitmeiste Gäste und längste Aufenthaltsdauer

Hürth zählt mit 88.789 Ankünften die zweitmeisten Gäste im Kreis. Die Stadt verzeichnete jedoch 5,4 Prozent weniger als noch im Jahr 2024. Auch bei den Übernachtungen landet Hürth auf Rang zwei (407.165).

Während Brühl bei den Gästezahlen und den Übernachtungen die Nase vorn hat, führt Hürth bei der Aufenthaltsdauer die Liste an. Mit 4,59 Nächten blieben die Besucherinnen und Besucher dort länger als in den übrigen neun Kommunen des Kreises.

Frechen, Kerpen und Pulheim im Vergleich

Mit mehr als 49.000 Gästeankünften ging die Zahl in Frechen um 6,8 Prozent zurück. Kerpen verzeichnete derweil ein Plus von 7,5 Prozent. In der Kolpingstadt gab es im vergangenen Jahr 43.781 Ankünfte, die Übernachtungen stiegen auf 108.722. Pulheim begrüßte 22.978 Gäste, 5,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Übernachtungen stiegen um ein Prozent auf 41.571.

Stärkster prozentualer Zuwachs in der Stadt Elsdorf

Bedburg begrüßte mit 14.659 Gästen 2,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Übernachtungen stiegen in der Schlossstadt deutlich um 46,2 Prozent auf 43.341. Die Kreisstadt Bergheim zählte 17.630 Ankünfte, ein Rückgang um 8,5 Prozent. Trotzdem legten die Übernachtungen leicht zu (71.705). Elsdorf verzeichnete mit 3337 Ankünften den stärksten prozentualen Zuwachs im Kreis, ein Plus von 22,1 Prozent. Zugleich sanken die Übernachtungen um 9,6 Prozent auf 11.994, der Aufenthalt verkürzte sich von 4,85 auf 3,59 Nächte. Mehr Ankünfte bedeuten also nicht, dass die Gäste länger bleiben.

Erftstadt und Wesseling mit Rückgängen

Erftstadt kam 2025 auf 6259 Ankünfte, 2,1 Prozent weniger als 2024. In Wesseling fiel der Rückgang am deutlichsten aus: Die Gästeankünfte sanken um 24,7 Prozent auf 15.319, die Touristendichte auf 0,40. (eva)