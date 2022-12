Verkehr in Gymnich (Archivbild)

Erftstadt-Gymnich – In Kürze beginnen umfangreiche Sanierungsarbeiten am Straßen-, Kanal- und Frischwassernetz in Gymnich. Der Landesbetrieb Straßen wird eine umfangreiche Straßensanierung nach dem Gymnicher Ritt durchführen lassen.



Die Stadtwerke nutzen die Gelegenheit und werden im Vorfeld das Frischwassernetz sanieren, um einen Aufbruch des neuen Straßenbelags für die kommenden Jahre vermeiden zu können. Nach Karneval starten die Arbeiten, die auch Einfluss auf den Straßenverkehr haben werden. Der Gymnicher Ritt am Christ-Himmelfahrtstag wird nicht beeinträchtigt.

Keine Kosten für Gymnicher Hauseigentümer

Die Erneuerung von Frischwasserleitungen soll ab 14. März auf der Kerpener Straße zwischen den Hausnummern 2 bis 27 starten. Zur selben Zeit wird auch auf der Gymnicher Hauptstraße zwischen den Hausnummern 2 bis 40 einer Wanderbaustelle eingerichtet. Die Arbeiten am Leitungsnetz werden acht bis zehn Wochen dauern. Für die Straßen- und die Kanalsanierung nach Christi Himmelfahrt zwischen der Kerpener Str. 27 bis zur Gymnicher Hauptstraße 43a sind vier Wochen eingeplant.

Die Gymnicher Ortsdurchfahrt muss für die Bauarbeiten teilweise halbseitig gesperrt werden. Eine Baustellenampel wird den Verkehr regeln. Die Anwohner werden durch die Stadtwerke über Details der Arbeiten informiert. Den Hauseigentümern entstehen keine zusätzlichen Kosten.