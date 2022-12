Erftstadt-Gymnich – An Christi Himmelfahrt , 26. Mai, wird nach alter Tradition wieder die Reiterprozession Gymnicher Ritt stattfinden. Auch der Gottesdienst auf dem Rittplatz soll in diesem Jahr endlich wieder in gewohnter Form gefeiert werden, also ohne Corona-Auflagen.

Das kündigte die Stadtverwaltung an. In einer Videokonferenz mit dem Organisationsteam des Ritts, sowie Pfarrvikar Joseph Pikos mit Bürgermeisterin Carolin Weitzel, Beigeordnetem Jörg Breetzmann und Ortsbürgermeister Patrick Morgen sei deutlich geworden, dass die Pläne nach heutigem Stand positiv beschieden werden könnten. Das Fest hatte 2019 zuletzt in gewohnter Form stattgefunden.

Einschränkungen: Kein Jahrmarkt

Die Bürgermeisterin kündigte an, sie werde als Reiterin an der Prozession teilnehmen. Allerdings gibt es eine Einschränkung beim Festprogramm: Der Jahrmarkt, der sich sonst an die Reiterprozession anschließt, wird in diesem Jahr laut Stadtverwaltung nochmals ausfallen. Zwar ließen die Coronaregeln eine Kirmes wieder zu. Doch sei die Vorbereitungszeit für die Akquise der Marktbeschicker und damit verbundener Genehmigungen nicht mehr ausreichend.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Zentraler Ort der Erinnerung“ Anzeige Flutkatastrophe wird Thema in Erftstädter Museum von Horst Komuth

Erweiterung in Erftstadt Anzeige Awo möchte in Lechenich etwa 15 Tagespflegeplätze anbieten von Horst Komuth

Enttäuschend wenig Nutzer Anzeige Fahrrad-Parkhaus am Liblarer Bahnhof wird günstiger von Horst Komuth

Der Jahrmarkt solle aber möglichst vom kommenden Jahr an wieder stattfinden. Die Stadt wolle dabei helfen, betont Weitzel. Die Reiterprozession mit Teilnehmern der St.-Kunibertus-Schützengesellschaft und der St.-Sebastianus-Bruderschaft fand im Vorjahr nur in kleinem Rahmen statt. Genauer Ablauf und Zeitplan waren nichtveröffentlicht worden, um in Pandemiezeiten keine Zuschauer anzulocken. Auch erklang keine Musik, die Kommunionkinder und die zahlreichen Fußpilger, die sonst dabei sind, gab es beim 794. Gymnicher Ritt ebenfalls nicht. (kom)