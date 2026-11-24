Der Gymnicher Ritt gehört nun offiziell zum immateriellen Kulturerbe in Nordrhein-Westfalen. Die Aufnahme in das Landesinventar wurde bei einer Feierstunde im Haus der Stiftungen in Düsseldorf gewürdigt. Das teilt die katholische Kirchengemeinde St. Kunibert Gymnich mit.

Feierstunde in Düsseldorf

Vertreter der Kirchengemeinde und des Heimatvereins Gymnich nahmen die Auszeichnung und die damit verbundene Urkunde gemeinsam mit Erftstadts Bürgermeisterin Carolin Weitzel entgegen.

Die Bewerbung um die Eintragung hatten Thomas Fuß, Ludwig Reimers und Guido Laufenberg vom Heimatverein im vergangenen Jahr vorbereitet und eingereicht – erfolgreich. Den Anstoß dazu hatte der Kirchenvorstand der katholischen Kirchengemeinde Gymnich gegeben, die Trägerin des Gymnicher Ritts ist. Vom Kirchenvorstand nahm Wilfried Breuer an der Feierstunde teil, ebenso wie Pastor Josef Pikos von der katholischen Kirchengemeinde.

Ehrenamtliches Engagement

In der Laudatio hob Dr. Ralf Brachtendorf, Referent im NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft, die breite ehrenamtliche Trägerschaft und Beteiligung am Gymnicher Ritt hervor. So werde ein öffentlicher Raum geschaffen, in dem religiöse Tradition, lokales Selbstverständnis und soziale Begegnung miteinander verschränkt würden.

Urkunden und Glasobjekt für die Gäste

Die Eintragungsurkunden überreichte Claudia Determann, Leitende Ministerialrätin im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, an die Gäste aus Erftstadt. Die Geehrten erhielten zudem ein handgefertigtes Glasobjekt, das auf die „Manuelle Fertigung von mundgeblasenem Hohl- und Flachglas“ verweist, die im Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes gelistet ist.

Würdigung durch die Landesjury

Die Landesjury würdigte den Ritt als „tradierte, lokal tief verankerte und ehrenamtlich getragene Kulturform mit starken historischen Bezügen“ und hob besonders „die enge Verbindung von religiösem Brauch und Volksfestelementen“ hervor. „Wir sind unheimlich stolz, dass diese Ehre dem Gymnicher Ritt und damit letztlich allen daran Beteiligten zuteil wird“, betonte Organisationsleiter Joachim Axer im Frühjahr, als bekannt wurde, dass der Gymnicher Ritt in die Liste aufgenommen werden würde. Er dankte dem Heimatverein für dessen Engagement. Die erfolgreiche Bewerbung sei vor allem dem Team um Thomas Fuß und Ludwig Reimers vom Heimatverein zu verdanken, ergänzte Wilfried Breuer vom Kirchenvorstand.

Der Ritt reiht sich in die Liste von Traditionen und Bräuchen wie dem Rheinischen Karneval oder der Martinstradition im Rheinland ein. Außer der Gymnicher Reiterprozession gibt es in der Liste keinen Eintrag explizit aus dem Rhein-Erft-Kreis.

Festveranstaltung in Düsseldorf. Copyright: Judith Büthe

Größte Reiterprozession im Rheinland

Der Gymnicher Ritt gilt als größte Reiterprozession im Rheinland. Die traditionsreiche Veranstaltung hat 2025 ihren 800. Geburtstag gefeiert. An Christi Himmelfahrt im kommenden Jahr machen sich die Reiter zu Pferd und die Pilger zu Fuß zum 802. Mal auf den rund zwölf Kilometer langen Prozessionsweg über die Felder rund um Gymnich.

Die Legende von Ritter Arnold von Gymnich

Der erste Ritt soll 1225 stattgefunden haben. Er geht auf eine Legende zurück, die besagt, dass Ritter Arnold von Gymnich während des fünften Kreuzzugs (1217-1221) im überfluteten Nil-Delta mit seinem Pferd in einem Sumpf steckenblieb. Er bat Gott um Hilfe und versprach, ihm zu Ehren jährlich an Christi Himmelfahrt eine Prozession durch die Straßen Gymnichs abzuhalten.

Heimatpreis und mögliche weitere Auszeichnung

Erst kürzlich wurde die Reiter- und Fußprozession beim traditionellen Martinsempfang des Rhein-Erft-Kreises in der Kommandeursburg in Blatzheim mit dem Heimatpreis des Kreises ausgezeichnet. Mit dem ersten Platz und einem Preisgeld von 7000 Euro wurde das Engagement der katholischen Kirchengemeinde St. Kunibert Gymnich für den Gymnicher Ritt gewürdigt.

Eine weitere Auszeichnung könnte folgen: Das Land hat die Traditionsveranstaltung bereits für die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes vorgeschlagen.

Weitere Aufnahmen

Weitere Kulturformen wurden ausgezeichnet: Neben dem Gymnicher Ritt wurden bei der Feierstunde die Tradition der Blumenkorsos, das Divertissementchen der Cäcilia Wolkenburg in Köln und der Teckel (Dackel) als Ausdruck gelebter Kultur in die Liste aufgenommen, so die Kirchengemeinde.