Wesseling – Die Stadt Wesseling, und die Entsorgungsbetriebe Wesseling raten zu Vorsichtsmaßnahmen gegen Überschwemmungen. Denn die Starkregensaison habe bereits begonnen.



Die ersten Projekte aus dem „Maßnahmenpaket Starkregen“, das man nach der Flutkatastrophe geschnürt hat, seien bereits abgeschlossen, an anderen werde weiter gearbeitet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Sie will 15 Millionen Euro investieren.



Bürger sollen Wettervorhersagen beobachten

Bürgerinnen und Bürger, die an Straßen wohnen, die anfällig für Überschwemmungen seien, sollten trotzdem in den kommenden Wochen und in den Sommermonaten die Wettervorhersagen genau verfolgen. Zu diesen Wohngebieten gehören vor allem die Gleiwitzer Straße, der Hessenweg, die Kettelerstraße, die Unterdorfstraße, die Straße Auf dem Radacker und der Abschnitt am Pumpwerk „Im Dich“.



Bereits errichtet sei der Starkregenschutz „An der Alten Mühle“. Auch im Hessenweg seien im ersten Quartal dieses Jahres Auffanggräben sowie ein Absatzbecken fertiggestellt worden. Zudem seien zwei mobile Pumpen angeschafft worden, die 160 Liter pro Sekunde bewältigen könnten, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Hochwasserpumpe in der Kläranlage am Rodderweg werde derzeit erneuert.



Regenrückhaltebecken auf Thelens Wiese ist geplant

Zudem solle ein zusätzliches Notstromaggregat für Pumpstationen angeschafft werden. Weitere Vorkehrungen sind nach Angabe der Verwaltung geplant in Form des Baus eines unterirdischen Regenrückhaltebeckens auf „Thelens Wiese“. Die Ausführungsplanungen für das Becken mit einem Volumen von 5000 Kubikmeter – das entspricht etwa 25 000 gefüllten Badewannen – befänden sich derzeit im Abschluss.



Mit dem Bau solle im dritten Quartal dieses Jahres begonnen werden. Mit diesem neuen Rückhaltebecken soll das Rückhaltevolumen innerhalb des Kanalnetzes vergrößert werden. Über dem Becken soll im Anschluss noch eine „multifunktionale Fläche gestaltet werden“, die bei extremen Regenfällen zusätzliche Wassermassen aufnehmen kann.



Das Projekt an der Thelens Wiese ist eine von vier zusammenhängenden Investitionen für den Bereich Unterdorfstraße und Eichholzer Straße.