Die Tierschützer des Tierschutz Siebengebirge e.V. schlagen Alarm: In diesem Jahr sind weitaus mehr Rasse- und Zuchttauben ausgesetzt worden als in den Vorjahren. In vielen Gebieten habe es Tauben regelrecht „geregnet“, sodass die Vereine erheblichen Aufwand betreiben mussten, um zusätzlichen Platz für die Tiere zu schaffen, teilte der Tierschutz am Donnerstag mit.

Tiere werden aus dem Auto „geworfen“

Im ländlich geprägten Einzugsgebiet des Tierschutzvereins werden die Tiere nach dessen Angaben einfach aus dem Auto „geworfen“, und zwar in Waldgebieten, an abgelegenen Stellen und in Industriegebieten.

Zuchttauben sind in der Natur kaum überlebensfähig

Zuchttauben sind Haustiere, die seit Generationen auf Farbe, Form und Körperbau gezüchtet werden. Viele von ihnen sind mit Futter aus der Hand des Menschen aufgewachsen und finden sich in der freien Natur nur schwer zurecht. Die zurückgelassenen Tiere sind häufig traumatisiert und ohne menschliche Hilfe kaum überlebensfähig. Ohne Futter und Schutz sind sie Gefahren wie Hunger, Verkehr und Beutegreifern schutzlos ausgeliefert. Nach Einschätzung des Vereins nehmen die Aussetzenden in Kauf, dass die Tiere verhungern, verunglücken oder von Beutegreifern gefressen werden.

„Verantwortung und Respekt gegenüber den Tieren werden dabei skrupellos abgelegt“, so die Mitarbeitenden vom Tierschutz Siebengebirge e.V..

Zuchttauben flugunfähig gemacht und ausgesetzt

Besonders besorgt zeigt sich der Verein über ein weiteres Vorgehen: Bei einzelnen Tieren werden die Schwungfedern abgeschnitten, um sie flugunfähig zu machen. Im aktuellen Notfall waren die Federn mit Klebeband zusammengeklebt. Die Tiere hätten dadurch keinerlei Möglichkeiten mehr, Gefahren zu entkommen, so die Tierschützerinnen und Tierschützer.

Was Finder tun sollten

Für Finder gilt: Ein verletztes oder geschwächtes Tier sollte vorsichtig gesichert werden, am besten mit Handschuhen oder einem Tuch, ohne es unnötig zu stressen. Anschließend sollte die Hotline oder eine Pflegestelle kontaktiert werden, damit das weitere Vorgehen abgestimmt werden kann. Eigenständige Versuche mit ungeeignetem Futter schaden den Tieren oft mehr, als sie helfen.

Taube „Cookie“ ist in Sicherheit

Ein Fall endete glücklich: Die Zuchttaube wurde entdeckt. Nach Rücksprache mit der Hotline des Vereins wurden die Finder gebeten, das Tier zu sichern und in eine Pflegestelle zu bringen. Der Verein dankt den aufmerksamen und hilfsbereiten Menschen ausdrücklich. Die Taube namens „Cookie“ wurde vom Klebeband befreit und kann nun in Ruhe ihr Trauma verarbeiten. Sie ist in Sicherheit.

Solche Fälle zeigen, wie wichtig Aufmerksamkeit im Alltag ist. Wer eine Taube mit verklebten Federn oder orientierungslos am Straßenrand bemerkt, kann viel bewirken, auch wenn er das Tier nicht selbst versorgen kann.

Verein ist fassungslos über die Beweggründe

Der Verein äußert sich fassungslos über die Beweggründe der Menschen, die Tiere aussetzen. Was sie dazu bewegt, sich jeder Verantwortung zu entziehen und Tiere bewusst einem qualvollen Schicksal zu überlassen, sei nicht nachvollziehbar. Hinweise auf ausgesetzte oder verletzte Tiere nimmt die Hotline des Tierschutz Siebengebirge e.V. entgegen.