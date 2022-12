Neunkirchen-Seelscheid – „Zum Wegwerfen zu schade“ – unter diesem Motto hat die Gemeinde Tische und Stühle für die Schulausstattung gespendet. Dank eines Förderprogramms war es in diesem Jahr möglich, alle Grundschulen neu auszustatten.



Die ausgemusterten Möbel befanden sich jedoch noch in einem guten Zustand. Da in den eigenen Reserven kein Platz mehr war, bot die Gemeindeverwaltung die Möbel als Spende an und fand gleich vier Abnehmer. Über die Tische und Stühle freuten sich die Franziskusschule in Seelscheid, die Freie Schule Rhein-Sieg in Hennef, der Verein Christlicher Schulen Rhein-Sieg in Siegburg und der Kindergarten „lernen/fördern“ in Seelscheid.



Schulmöbel sollen an Hochwasser-Regionen gespendet werden

Noch sind aber rund 100 Tische und Stühle übrig, die zunächst eingelagert wurden. Sie sollen an Schulen oder Kitas in den Hochwasser-Regionen gespendet werden.



Die Gemeinde hat bereits Kontakt mit betroffenen Kommunen aufgenommen und das Angebot online in regionalen und landesweiten Hochwasser-Netzwerken platziert. Für die Einlagerung wurde die Gemeinde von der Firma Stommel aus Eischeid unterstützt, die ein entsprechendes Fahrzeug zur Verfügung stellte, da die kommunalen Lkw des Bauhofs derzeit im vom Hochwasser betroffenen Katastrophengebiet im Einsatz sind.



Sollten nicht alle Möbel vermittelt werden können, können sich auch Privatpersonen Möbel zum Beispiel für das heimische Kinderzimmer abholen. Ansprechpartnerin im Familienamt ist Judith Krieger unter 02247/303111.