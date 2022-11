Das Aggua in Troisdorf

Troisdorf – Die Stadtwerke Troisdorf sanieren derzeit den Freibadteil mit Sport-, Kinder-, und Sprungbecken. Dabei erneuern die Mitarbeiter die Technik und prüfen alle Becken auf Herz und Nieren. Der Freibadteil wird in der Saison 2022 nicht öffnen. Geöffnet ist nur das Hallenbad.



Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite.

Öffnungszeiten: Wegen Sanierungsarbeiten ist noch nicht klar, ob das Freibad des Aggua in dieser Saison öffnet.

Adresse: Aggerdamm 22, 53840 Troisdorf, Telefon: 02241-9845-0