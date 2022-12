Fußball-Mittelrheinliga Siegburg 04 hält an Bünyamin Kilic fest

Siegburg – Das nennt man wohl blindes Vertrauen. Der Fußball-Mittelrheinligist Siegburger SV 04 plant weiter mit Cheftrainer Bünyamin Kilic (35). Dabei gibt es weder eine Unterschrift noch einen Vertrag per Handschlag. „Natürlich macht Büni weiter“, sagt Sportchef Oliver Bonato. „Warum sonst sollten wir seit Wochen zusammen am Kader für die nächste Saison basteln?“



Der Coach selbst zeigt sich nur bedingt irritiert von den ausbleibenden Verlängerungsgesprächen: „Es ist ungewöhnlich, zeigt aber auch: Offensichtlich gehöre ich nach drei Jahren wie selbstverständlich zum festen Inventar des Vereins.“



Trotz einer verkorksten Rückrunde mit nur zwei Siegen aus 14 Spielen lässt Bonato tatsächlich keine Zweifel aufkommen. „Büni ist und bleibt der Richtige“, sagt er. „Ich schätze vor allem seine direkte Art: Zwischen uns kracht es auch schon mal, aber so muss das sein in einer produktiven Zusammenarbeit.“



Produktiv war auch die (vorerst) abgeschlossene Kaderplanung. Zuletzt verpflichtete man Valentin Manzenreiter (21/TuRU Düsseldorf) und Ramon Alvarez Koch (22) vom Ligarivalen SpVg Wesseling-Urfeld. Während das österreichische Torhüter-Talent den Abgang der bisherigen Nummer zwei Luca Wilsing kompensiert, soll Koch die Offensive beleben. „Ramon ist ein überragender Umschaltspieler, den ich mir sehr gut auf der Achter- oder Zehner-Position vorstellen kann“, sagt Kilic.



Mai macht Pause



Dort würde der Coach am liebsten auch mit Christopher Mai (26) planen, doch der in der Vergangenheit vom Verletzungspech verfolgte Spielmacher wird im Sommer wohl ein (halbes) Sabbat-Jahr einlegen. „Er will nach den ganzen Rückschlägen einfach mal durchpusten“, sagt Kilic. Im jüngsten Duell mit dem SV Breinig (0:3) gab Mai sein x-tes Comeback nach einem erneuten Schulterbruch.



Ärger über fehlendes Urteil

Die Partie des Fußball-Mittelrheinligisten FC Hennef 05 beim FC Friesdorf ist vorsorglich neu angesetzt worden (Do., 19.30 Uhr). Das Duell war Anfang Dezember wegen zu vieler Corona-Fälle aufseiten der Heimelf abgesagt worden. Da sich Friesdorf offenbar nicht an die Durchführungsbestimmungen des FVM gehalten hatte, wurde das Verbandsgericht eingeschaltet. Doch bis heute steht ein Urteil aus. „Das ist eine Farce“, so Sportchef Dirk Hager. „Jetzt sollen wir ein Spiel austragen, das am Ende vielleicht gar nicht gewertet wird.“



Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der FCH die SpVg Frechen. Mit Flügelangreifer Kai Schusters einigte man sich derweil auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. (tim)

Weil mit Sebastian Ramspott (29) und Ouadie Barini (30) zwei weitere Routiniers den Klub verlassen werden, blickt man in Siegburg mit gemischten Gefühlen auf die Saison 2022/23. „Wir werden eine hungrige Truppe ins Rennen schicken“, betont Kilic. „Gleichzeitig gehen wir ein hohes Risiko ein, indem wir auf junge Spieler und Zugänge aus unteren Ligen setzen.“ Deshalb müsse man „vorerst kleine Brötchen backen. Wir tun den Jungs keinen Gefallen damit, wenn wir wieder eine Top-Sechs-Platzierung als Ziel ausrufen.“



Absturz auf Rang neun



Letztere Mission dürfte der SSV verfehlen; mittlerweile ist man auf den neunten Rang abgerutscht. „Wir spielen besseren Fußball als in der Hinrunde, aber leider deutlich erfolgloseren“, sagt Kilic vor der anstehenden Partie bei Viktoria Glesch/Paffendorf (So., 15 Uhr). Drei Spiele bleiben den 04ern noch, um die Saison zu einem versöhnlichen Abschluss zu bringen.