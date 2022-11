Rhein-Sieg-Kreis – Seit Anfang Juli befinden sich die Amateurkicker in der Vorbereitung auf die Saison 2022/23. Bereits am 14. August ertönt der Anpfiff, zumindest für die A-Ligisten. Über 100 Mannschaften nehmen aus dem rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis am Spielbetrieb teil. Wir stellen sämtliche Teams von der A- bis zur Mittelrheinliga vor. Mit Foto, Kader und Text.

In der fünfthöchsten deutschen Klasse, der Mittelrheinliga, ist die Region mit dem FC Hennef und Siegburger SV 04 vertreten. Gleich fünf Teams aus dem Kreis spielen in der Landesliga, nämlich der 1. FC Spich, TuS Oberpleis, TuS Mondorf, FV Bad Honnef und FSV Neunkirchen-Seelscheid. In der Bezirksliga gehen gleich neun hiesige Teams ins Rennen. 16 Mannschaften kämpfen in der Kreisliga A um den Aufstieg in die Bezirksliga.

Ihre Mannschaft ist noch nicht dabei? Die Artikel werden derzeit fortlaufend erweitert.

Auch für die Saison 2021/22 haben wir die Mannschaften im Fußballkreis Sieg von Kreisliga A bis zur Mittelrheinliga vorgestellt. Ein Rückblick:

Wir wünschen einen guten Start in die Saison 2022/23!