Sankt Augustin/Bonn – Die A59 soll zwischen den Autobahndreiecken Bonn-Nordost und Sankt Augustin-West verbreitert werden. Die Pläne für den achtspurigen Ausbau sind seit 2016 im Bundesverkehrswegeplan verankert – das Planungsverfahren läuft seitdem. Ab Ende 2026 will die Autobahn GmbH voraussichtlich mit dem Ausbau beginnen. Nun hat die Bezirksregierung Köln als zuständige Behörde mitgeteilt, dass ab Montag, 15. August, die Unterlagen für den geplanten Ausbau öffentlich ausliegen.

Somit haben alle Betroffenen und Interessierten bis zum 14. September die Möglichkeit, die Pläne für das Bauvorhaben einzusehen. Die Dokumente sind über den Internetauftritt der Bezirksregierung Köln abrufbar. Einwendungen gegen die Pläne können bis einschließlich 14. Oktober erhoben werden. Eingereicht werden können die Einwendungen direkt bei der Bezirksregierung Köln – aber auch bei den Städten Sankt Augustin und Bonn.

A59-Ausbau bei Sankt Augustin: Planer begründen Maßnahme mit Verkehrsaufkommen

Die Autobahn GmbH begründet die Maßnahme mit dem stetig wachsenden Verkehrsaufkommen. Auf der Strecke treffen der Durchgangsverkehr der A3, A560 und A565 wie auch Autofahrer mit den Zielen Bonn, Hennef, Siegburg, Troisdorf und Lohmar aufeinander.



Das Aufkommen werde – so die Autobahn GmbH – weiter steigen. Laut Prognosen werden 2030 an Werktagen im Schnitt 139.800 Fahrzeuge auf der A59 unterwegs sein.

Sankt Augustin: Seit 2016 gibt es Kritik an den Planungen

Seit dem Beginn der Planungen gibt es aber auch von vielen Seiten scharfe Kritik. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz schlug bereits 2016 Alarm. Und auch die Stadt Sankt Augustin zählte zahlreiche fachliche und formale Mängel auf. Zudem wurden nach der Offenlegung der Pläne im Jahr 2019 Forderungen nach einer Verlängerung des Lärmschutzwalls laut.

Das Planungsteam will am Samstag, 3. September in Sankt Augustin über die Pläne informieren. Mit ihrem Dialog-Bus machen die zuständigen Ingenieure von 10 bis 14 Uhr auf dem Penny-Parkplatz in Meindorf, Johann-Quadt-Straße 3, Halt.