Siegburg – Wer sich in der Kreisstadt mal schnell auf einen E-Scooter schwingen und eine Strecke mit dem elektronischen Tretroller zurücklegen will, hat Pech: Im Stadtgebiet gibt es keine Anbieter mehr.



Der Anbieter „Spin“ hatte Anfang des Jahres angekündigt, sich aus strategischen Gründen vollständig von den EU-Märkten zurückzuziehen. Als Grund gab „Spin“-Geschäftsführer Ben Bear den radikalen Wettbewerb und fehlende Regulierungen an, die dazu führen, dass sich das Geschäft in Deutschland nicht rentiere.



Dies bedeute das relativ abrupte Ende des Verleihs in Siegburg, teilt die Stadtverwaltung mit.



Mitanbieter wartet derzeit seine Flotte

Seit Mai des vergangenen Jahres hatte „Spin“ in einer Pilotphase die Tretroller in Siegburg zum Verleih angeboten. Mitanbieter „Bird“, dessen E-Scooter ebenfalls seit Mai 2021 in der Kreisstadt ausgeliehen werden können, hat ebenfalls seine Gefährte von den Straßen geholt: „Bird“ nutze die Wintermonate Januar und Februar, um seine Flotte zu warten und umzurüsten, so die Stadtverwaltung.



Aktuell sei man mit einem anderen Unternehmen im Gespräch, ersatzweise und zunächst bis zum Ende der Pilotphase im Mai das zuvor von „Spin“ angebotene Kontingent zu übernehmen.

Wie die kleinen Flitzer überhaupt bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen, ob sie im Straßenbild stören und welche Verbesserungsvorschläge es gibt, will die Siegburger Stadtverwaltung auch herausfinden und hat dazu eine Online-Umfrage gestartet.



Auch in Lohmar, Bonn und Köln betreibt die Ford-Tochter „Spin“ Ausleihstationen. In einer Mitteilung kündigte Spin an, in den kommenden Tagen die E-Scooter auch von Kölns Straßen zu entfernen.