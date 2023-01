Köln – Der 1. FC Köln hat im Heimspiel nach der Länderspielpause die Partie gegen Borussia Dortmund gedreht. Der BVB ging zunächst mit 1:0 in Führung, doch Florian Kainz, Steffen Tigges und Dejan Ljubicic trafen für den FC, Tom Rothes Anschlusstreffer half dem BVB nicht mehr. Wer überzeugte beim 1. FC Köln? Die FC-Profis in der Einzelkritik.

Marvin Schwäbe 1,5

Erneut ein großer Rückhalt. Nach einer verunglückten Faustabwehr zu Beginn und dem 0:1, bei dem er chancenlos war, hielt er sein Team gegen Adeyemi und Malen mit einem sagenhaften Reflex im Spiel. Kassierte noch einen abgefälschten Treffer.

Benno Schmitz 3,5

Defensiv grundsolide, seine Pässe nach vorne landeten noch etwas zu oft beim Gegner. Fälschte den Ball unglücklich zum 2:3 ab.

Luca Kilian 2

Wusste mit starker Zweikampf- und Passquote zu gefallen. Ließ gegen hochkarätige Gegenspieler wenig bis nichts anbrennen. Konnte nur einmal Torschütze Brandt nicht folgen.

Timo Hübers 2,5

Brachte mit seinem zu riskanten Pass aus der Abwehr Kainz unnötig in Bedrängnis. Ansonsten ein gewohnt aufmerksamer, sicherer Abwehrchef, der ungemein viel abräumte.

Jonas Hector 1,5

Rieb sich auf, führte seine Mannschaft im Stile eines echten Kapitäns. Sehr viel ging beim FC über seine Seite. Stark sein Pass in die Schnittstelle auf Maina, mit dem er das 1:1 einleitete.

Ellyes Skhiri 2

Spulte wieder ein Laufpensum (12,4 Kilometer) ab, das seinesgleichen sucht. Die Puste ging ihm nicht aus, im Gegenteil, seine Aktionen blieben stets durchdacht.

Dejan Ljubicic 1,5

Er war in der letzten Saison schon erstaunlich und hat sich noch einmal weiterentwickelt. Was er macht, hat Hand und Fuß. Apropos Fuß: Sein Schlenzer zum 3:1 war nicht nur äußerst sehenswert und technisch perfekt, sondern auch schon sein sechster Pflichtspieltreffer in dieser Saison.

Ondrej Duda 3,5 (bis 61.)

Der Techniker hat oftmals ein paar grenzwertige Fouls, und man fragt sich, warum. So trat er Ex-Mitspieler Özcan von hinten in die Kniekehle und hatte Glück, dass er nur Gelb sah. Ansonsten besser im Spiel als zuletzt.

Florian Dietz (ab 61.) 3

Stand frei vor BVB-Keeper Meyer, scheiterte am rechten Innenpfosten. Haute alles rein – auch wenn nicht alles klappte.

Florian Kainz 1,5

Steckt einfach niemals auf, die Gegner muss das nerven. Begann dynamisch, hatte auch die beste (Schuss-)Chance des FC in Halbzeit eins. Leistete sich dann vor dem 0:1 einen folgenschweren Ballverlust. Seine Reaktion: Ein blitzsauberes Tor, eine Torvorlage und ein perfekter Pass auf Dietz.

Denis Huseinbasic (ab 70.) 2,5

Nur eine Minute nach seiner Einwechslung legte er perfekt für Torschütze Ljubicic ab. Hat überhaupt ein sehr sicheres Passspiel. Dass er vor kurzem noch in der Regionalliga kickte, ist nicht zu sehen.

Linton Maina 2,5

In der ersten Halbzeit mit einigen technischen Fehlern, die man beim FC von ihm so noch nicht gesehen hatte. Zündete nach der Pause dann nicht nur einmal seinen Turbo, legte optimal für Torschütze Kainz quer.

Steffen Tigges 3 (bis 61.)

Hing gegen seinen Ex-Klub im ersten Durchgang in der Luft. Was aber nicht weiter schlimm war, denn er war höchst effizient. Nach der Ecke von Kainz stieg er wunderbar hoch und köpfte druckvoll in die Maschen – es war sein zehnter Ballkontakt.

Sargis Adamyan (ab 61.) 3

Nicht mehr der große Faktor. Setzte kurz vor Schluss einmal Skhiri schön in Szene.