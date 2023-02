Uherske Hradiste/Köln – Die Europa-Hoffnung des 1. FC Köln lebt: Die Kölner haben in dem am Freitag fortgesetzten Spiel gegen den 1. FC Slovácko mit 1:0 gewonnen. Das Spiel war zuvor am Donnerstagabend aufgrund Nebels nach sieben Spielminuten abgebrochen worden. Doch welche Kölner Spieler konnten überzeugen? Die Einzelkritik.

Marvin Schwäbe 3

Bekam ewig nichts zu tun. War dann auf dem Posten, als er kurz vor Ende einen Kopfball von Hofmann stark parierte.

Kingsley Schindler 4,5

Hatte Probleme mit dem wendigen Doski und fabrizierte zu viele Fehlpässe. Das kann er definitiv besser.

Luca Kilian 3

Nach seinem Albtraum-Auftritt in Mainz spielte er wieder deutlich konzentrierter.

Timo Hübers 2

Bot eine überzeugende Vorstellung. Clever im Zweikampfverhalten, lief ungemein viele Bälle ab und setzte mit seinem langen Ball Huseinbasic vor dem Elfmeter stark in Szene.

Kristian Pedersen 4

Meldete sich nach dem Schreck im Abschlusstraining wieder einsatzfähig. Konnte im ersten Durchgang einige gefährliche Flanken nicht verhindern. Nach der Pause stabiler und aufmerksamer.

Denis Huseinbasic 3,5

In Halbzeit eins ohne jede Wirkung. Vor dem Elfmeter mit einem cleveren Laufweg und der perfekten Ablage für Adamyan. Die Szene gab ihm Auftrieb.

Eric Martel 3

Solider Auftritt des 20-Jährigen. Fing viele Bälle ab, setzte seinen Körper gut ein und zeigte auch ein ordentliches Stellungsspiel.

Ellyes Skhiri 3,5

In puncto Laufbereitschaft und Zweikampfstärke machte ihm erneut keiner etwas vor, die Kreativität geht ihm derzeit etwas ab.

Das könnte Sie auch interessieren:

1. FC Köln muss am Sonntag antreten Anzeige Verlegung des Spiels gegen Hoffenheim geplatzt von Christian Löer

Conference League Anzeige Kainz vergibt, Duda macht es besser – 1. FC Köln siegt bei Slovacko von Tim Lievertz

Florian Kainz 4,5 (bis 74.)

Zog das Spiel an sich, forderte viele Bälle, doch ihm gelang wenig. Übernahm beim Elfmeter Verantwortung, scheiterte allerdings am gut reagierenden Torwart.

Ondrej Duda (ab 74.)

Der slowakische FC-Fanklub hinter dem Tor freute sich über seine Einwechslung. Hatte sechs Minuten nach seiner Einwechslung die Chance zur Führung, scheiterte noch. Dann verwandelte er den Elfmeter zum Sieg sicher.



Florian Dietz (bis 62.) 5



War auch ohne Nebel kaum zu sehen. Wurde fast nicht ins Spiel eingebunden, und wenn er mal am Ball war, dann gelang ihm wenig bis nichts.



Steffen Tigges (ab 62.) 2,5

Erfüllte genau das, was sich Steffen Baumgart von ihm vorgestellt hatte. Zeigte auch mit seinem Körper sofort Präsenz und holte den entscheidenden Elfmeter heraus.



Sargis Adamyan (bis 74.) 4



Oft am Ball, es kam nur so gut wie nichts bei rum. Hatte nach 28 Minute die erste FC-Chance, zögerte aber zu lange. Stärkste Szene: Holte clever den Elfmeter raus.



Linton Maina (ab 74.)



Leitete gleich eine gute Kölner Chance ein. Musste kurz vor dem Abpfiff angeschlagen raus.