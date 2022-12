Köln – Verantwortliche überall in der Fußball-Bundesliga werben intensiv für Impfungen gegen das Coronavirus. Groß ist die Sorge, dass bei steigenden Infektionszahlen und gleichzeitig sinkender Impfbereitschaft eine Delta-Varianten-Welle noch den Plan mit gut gefüllten Stadien in den nächsten Wochen und Monaten durchkreuzen könnte.



Wie bereits andere Klubs will auch der 1. FC Köln bei Unentschlossenen eine Impfung mit dem Erlebnis Fußball schmackhaft machen. So können sich am Mittwoch alle Kölnerinnen und Kölner am Rande einer Trainingseinheit der FC-Profis ab 14.30 Uhr im Franz-Kremer-Stadion impfen lassen, zur Auswahl stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und Biontech.



„Impfen ist der Schlüssel“

„Impfen ist der Schlüssel. Ich bin der Überzeugung, dass das Impfen der entscheidende Schritt zurück in eine veränderte Normalität ist, deswegen werben wir als 1. FC Köln auch für das Impfen“, sagt Geschäftsführer Alexander Wehrle. Neben einer hohen Impfbereitschaft bei potenziellen Stadionbesuchern hoffen die Vereine auch auf viel Zuspruch seitens ihrer Profis.

Die Rechnung ist einfach: Je mehr Spieler sich vor einer Covid-Erkrankung schützen, desto weniger Infektionsketten gibt es in der Mannschaft und desto seltener müssen Profis in Quarantäne. „Unser Kader ist praktisch durchgeimpft, daher sind wir recht entspannt“, sagt Wehrle, der zugleich dem Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) angehört.

1. FC Köln zählt zu den Vorreitern in der Bundesliga

Das sind nicht nur leere Worte, der FC zählt in puncto Impfen zu den Vorreitern in der Bundesliga. Nach Informationen dieser Zeitung sind bis auf einen Profi alle Kölner Spieler geimpft. Wenn der FC am Sonntag im Pokal bei Carl Zeiss Jena antritt, haben alle auch den vollständigen Impfschutz, das heißt, die zweite Impfung – oder im Fall der Genesenen eine Impfung – ist mindestens 14 Tage her.

Für die Spieler, die vollständigen Impfschutz haben, sieht das DFL-Hygienekonzept von DFB-Arzt Tim Meyer Erleichterungen vor. Demnach müssen sich in der neuen Saison genesene wie auch geimpfte Profis zukünftig nicht mehr testen lassen. Alle anderen werden sich nach wie vor zweimal pro Woche einem PCR-Test unterziehen müssen – wie der eine Kölner Profi, der die Impfung bisher ablehnt. Zwingen zu einer Vakzination kann und will der FC diesen Spieler nicht. Wehrle wollte sich in Hinsicht auf die Persönlichkeitsrechte des Spielers nicht weiter dazu äußern.

Auch bei Bayer 04 sind „nahezu alle Spieler geimpft“, wie der Klub auf Anfrage mitteilte, ohne weitere Details zu nennen. Man habe allen Profis ein Impfangebot gemacht und würde die Impfung empfehlen. Dass die Pandemie nach wie vor allgegenwärtig ist, bekam der Werksklub kürzlich vor Augen geführt, als der spanische Erstligist Celta Vigo ein geplantes Testspiel aufgrund mehrerer Infektionen innerhalb der Mannschaft absagte.



Nachlässigkeiten beim vereinsinternen Impfprogramm können schnell massive Auswirkungen haben. In der Dritten Liga konnten nach einem größeren Ausbruch beim MSV Duisburg schon mehrere Partien nicht wie geplant stattfinden, Team und Trainer sind in Quarantäne. Inzwischen hat der Klub Versäumnisse eingestanden.

DFL will Hygienekonzept noch einmal anpassen

Doch können sich auch vollständig Geimpfte anstecken. Solche Durchbruchsinfektionen sind zwar selten und haben fast nie einen schweren Verlauf – doch auszuschließen sind sie nicht. So hat es bei einem Corona-Ausbruch beim Zweitligisten SV Darmstadt 98 nach Klubangaben auch bei Geimpften positive PCR-Tests gegeben. In der Regel erwischt es aber die Ungeschützten, wie Eintracht Frankfurts Ajdin Hrustic. Der Australier hatte sich infiziert, laut Klub sei er aber „einer der letzten Spieler im Kader, die sich bislang noch keiner Impfung unterziehen konnten“.

Das Thema wird die Bundesligisten also weiter intensiv beschäftigten. Weshalb man bei der DFL das Hygienekonzept wohl noch einmal anpassen möchte. Es soll geplant sein, dass sich alle Spieler einen Tag vor ihren Partien noch einmal einem PCR-Test unterziehen – Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte. Offiziell ist das jedoch noch nicht.