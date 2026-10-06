Am Dienstagvormittag lag der Grüngürtel im dichten Nebel, während im Rest der Stadt längst die Sonne schien. Der Lieferwagen eines Caterers verriet, dass die Spieler des 1. FC Köln einen langen Tag am Geißbockheim verbringen würden. Zwei Trainingseinheiten standen an, und damit zwischendurch niemand nach Hause musste, gab es für die Profis ein Mittagessen.

Während die Kölner auf dem Platz standen, hob sich der Nebel. Die Sonne zeigte sich, und es wurde ein prächtiger Herbsttag. René Wagners Kader war allerdings noch immer nicht vollständig. Zum Ende der langen Länderspielpause waren Isak Johannesson (Island), Luka Lochoshvili (Georgien), Reigan Heskey (England U18), Jahmai Simpson-Pusey (England U21) und Rav van den Berg (Niederlande U21) noch im Einsatz für ihre Nationalmannschaften oder auf der Rückreise.

Vor allem Lochoshvili hatte ein hartes Pensum hinter sich. Der Verteidiger bestritt mit Georgien in der Nations League vier Partien und stand dabei 355 Minuten auf dem Platz. In allen Partien blieb Georgien ohne Treffer – kassierte aber immerhin nur zwei, was Verteidiger Lochoshvili einigermaßen gefreut haben dürfte. Dennoch steht Georgien mit zwei Punkten aus vier Partien auf dem letzten Platz der Gruppe 2 der Nations League B.

Dallinga am Geißbockheim

Said El Mala (Deutschland) und Mikey Moore (England U20) standen am Dienstag wieder auf dem Platz am Geißbockheim, Paul Okon-Engstler (Australien) und Gideon Mensah (Ghana) waren bereits am Montag ins Training eingestiegen. Thijs Dallinga, der sich im Test am Samstag (2:2) das Kreuzband verletzt hatte, zeigte sich an Krücken am Geißbockheim. Der Niederländer wartet noch auf seine Operation. Weil auch Ragnar Ache mit einer Muskelverletzung ausfällt, füllten die Kölner den Trainingskader mit Kevin Ekweribe aus der U 19 auf. Der hochgewachsene 18-Jährige wirkte nicht nervös und erzielte gar den Treffer des Tages, als er den Ball mit dem rechten Fuß gefühlvoll am Torwart vorbei ins lange Eck chippte. Ekweribe spielt in der Jugend überwiegend auf der Außenbahn, kann aber auch Mittelstürmer spielen. Die Größe dafür hat er.

Kevin Ekweribe lieferte einen ansprechenden Auftritt auf dem Trainingsplatz der FC-Profis. Copyright: IMAGO/Beautiful Sports Internati

In der Vormittagseinheit übten die Kölner das Angriffsspiel, probten Umschaltmomente und versuchten, ihre Offensivleute schnell vor das Tor zu bekommen. Von 15 Uhr an arbeiteten die Kölner in der Nachmittagssonne an einer ihrer Dauerbaustellen – dem Verteidigen hoher Bälle im Strafraum.

Am Mittwoch haben die FC-Profis frei. Tags darauf kann Wagner wieder mit allen Nationalspielern arbeiten und biegt auf die Zielgerade der Vorbereitung auf das Derby gegen Borussia Mönchengladbach ein (Sonntag, 15.30 Uhr, Rhein-Energie-Stadion). (red)