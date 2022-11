Köln – Der 1. FC Köln hat beim VfB Stuttgart am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 1:2 verloren. Damit beendet der FC die Saison auf Rang sieben. Die FC-Profis in unserer Einzelkritik.

Marvin Schwäbe 1

Zeigte in der ersten Halbzeit mehr Glanzparaden als mancher Keeper in einer ganzen Saison. Eine der besten Kölner Torwartleistungen der vergangenen Jahre.

Kingsley Ehizibue 3

Offensiv mit einigen seltsamen Entscheidungen. Defensiv aber sowohl gegen Sosa als auch in den Laufduellen mit Tomás enorm wertvoll. Ordentlich.

Luca Kilian 5

Ganz schwacher Zweikampf gegen Tomas, der zum Elfmeter führte. Hätte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit beinahe das 0:2 verursacht, doch Schwäbe rettete ihn mit einer weiteren Glanztat. Auch im Passspiel nicht sicher.

Timo Hübers 3

Versuchte, den Laden zusammenzuhalten. Behielt im Stuttgarter Dauerbeschuss soweit die Übersicht, hatte es nicht leicht an der Seite seines diesmal indisponierten Kollegen Luca Kilian.

Jonas Hector (bis 45.) 3,5

Verschätzte sich defensiv mehrfach gegen den schnellen Chris Führich. Ein guter Abschluss mit dem falschen Fuß kurz vor dem Pausenpfiff, insgesamt aber nicht so souverän wie gewohnt. Rief wegen Beschwerden an der Wade früh nach dem Arzt, kam nicht mehr aus der Pause zurück.

Jannes Horn (ab 46.) 2,5

Ersetzte den verletzten Jonas Hector und erhielt so die Gelegenheit, sich ein letztes Mal im FC-Trikot zu zeigen. Viele Sprints, volle Entschlossenheit im Zweikampf. Guter Auftritt.

Ellyes Skhiri 3

In manchen Augenblicken strahlte er die Dominanz aus, mit der er in Köln zum Leistungsträger wurde. Erlebte eine Saison, die insgesamt mehr Rückschritt war als Weiterentwicklung. In Stuttgart immerhin zum Abschluss mit steigender Tendenz.

Salih Özcan 3

Wirkte erst in der zweiten Hälfte wirklich entschlossen im Kölner Mittelfeld. Schnörkellos, extrem körperlich – und zeitweise auffallend schlecht gelaunt im Umgang mit den Gegnern. Hat den Urlaub so verdient wie nötig.

Dejan Ljubicic 4

Versuchte, sein Tempo einzubringen. Fand keine Ruhe in seinen Aktionen. Schwache Passquote, kaum Aktionen in der Offensive.

Mark Uth 4,5

Extrem glücklos im Offensivzentrum, wo ihn die Stuttgarter eng betreuten. Man sah den Gedanken hinter seinen Aktionen, doch nicht glückte.

Florian Kainz 3

Deutlich besser im Spiel als Ljubicic auf der rechten Seite. Viele Kombinationen mit Hector, wagte dann einen Abschluss von links zum Tor, den Müller nicht kontrollieren konnte, was Modeste die Chance zum 1:1 gab.

Trifft zur Nummer 20: Anthony Modeste Copyright: IMAGO/Jan Huebner

Anthony Modeste 3

Hatte in der 45. Minute einen Abschluss mit dem rechten Fuß, der Müller im kurzen Eck in leichte Schwierigkeiten brachte. Überwiegend isoliert, dann aber zur Stelle, als Müller patzte. Machte die 20 voll, eine unglaubliche Bilanz des Franzosen.