FC-Verteidiger Luca Kilian: „Wünsche mir sehr, dass es in Köln für mich weitergeht“

Köln -

Luca Kilian will auch in der nächsten Saison für den 1. FC Köln auflaufen. „Ganz unabhängig davon, ob wir in der kommenden Saison international spielen, fühle ich mich wohl in Köln und beim FC. Und deshalb wünsche ich mir sehr, dass es hier für mich weitergeht. Die Chancen für meinen Verbleib beim FC sind gar nicht so schlecht, denke ich“, sagte der Innenverteidiger im Interview dem „Sportbuzzer“.

Niedrige Kaufoption für Kilian nur noch Formsache

Der 22 Jahre alte Fußball-Profi ist vom Bundesliga-Rivalen FSV Mainz 05 ausgeliehen. Der 1. FC Köln hat sich intern darauf geeinigt, dass er die im Vergleich zu Kilians Marktwert niedrige Kaufoption von rund 1,8 Millionen Euro ziehen wird. Bis Anfang Mai hat der FC dazu noch die Gelegenheit, doch das dürfte nur eine Formsache sein. Trainer Steffen Baumgart ist mit der Entwicklung des jungen Abwehrspielers sehr zufrieden, der wiederum fühlt sich in Köln pudelwohl. Nach Informationen dieser Zeitung soll der frühere Dortmunder einen Vierjahres-Vertrag bis 2026 beim FC unterschreiben. Schon in den kommenden Tagen könnte der Deal verkündet werden.

Kilian gelang gegen am vergangenen Wochenende beim 3:2 der Siegtreffer gegen seinen Ex-Verein und gleichzeitig sein erstes Bundesligator überhaupt.



Probleme, seinen entscheidenden Treffer ausgelassen zu bejubeln, hatte er „absolut nicht. Ich habe mich mega gefreut, weil es ein entscheidendes Tor für den FC war. Da habe ich meinen Emotionen freien Lauf gelassen. Gerade von diesen Emotionen lebt der Fußball doch“, sagte Kilian.



Die Kölner stehen fünf Spieltage vor dem Saisonende mit 43 Punkten auf Tabellenplatz acht und hat reelle Chancen auf einen internationalen Startplatz in der kommenden Saison. „Wir spielen in den verbleibenden fünf Partien nicht um die goldene Ananas, sondern um etwas zu erreichen für den Verein. Und eins ist klar: Springt dabei am Ende Europa heraus, dann sagt hier bestimmt keiner nein.“



Großvater Amand Theis bestritt rund 300 Bundesliga-Spiele

Sein Großvater Amand Theis bestritt rund 300 Bundesliga-Spiele für den 1. FC Nürnberg, Kickers Offenbach, Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf. Und er gibt seinem Enkel Tipps. „Er ist immer Feuer und Flamme, schreibt mir vor jedem Spiel und guckt sich auch jedes Spiel an. Danach wir sprechen dann darüber, was gut war, und was vielleicht nicht so gut. Allerdings glaube ich, dass der Opa noch ein bisschen rustikaler war“, sagte Kilian. (oke/dpa)