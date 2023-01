Köln – Der 1. FC Köln muss seine baldige Testspiel-Reise in die USA ohne Geißbock Hennes antreten - und hofft daher auf einen texanischen Ersatz für das Maskottchen. Das teilte der Klub am Dienstag mit, gesucht wird ein Vertreter für das Spiel gegen den Bundesliga-Rivalen VfB Stuttgart am 19. November in Austin.



Hennes IX. kann leider nicht in die USA reisen: Geißbock-Ersatz gesucht

„Hennes kann die Reise leider nicht mitmachen“, sagte Derek Rae, ESPN-Kommentator für die Bundesliga, in einem Twitter-Video mit dem echten Hennes aus dem Kölner Zoo: „Daher an all die netten Menschen in Texas: Habt ihr eine Idee, wer Hennes vertreten könnte? Er wird es nicht persönlich nehmen.“



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vorschläge nimmt der FC via Email oder unter dem Twitter Hashtag #hennUS entgegen. Hennes I. wurde dem Klub im Jahr 1950 von einem Zirkus geschenkt, der Geißbock ist seither Wappentier und lebendes Maskottchen des Vereins.



Das könnte Sie auch interessieren:

1. FC Köln vor Abreise nach Tschechien Anzeige Trainer Steffen Baumgart sucht nach Lösungen von Christian Löer

Nach Gegentor-Flut Anzeige FC-Trainer Baumgart gibt sich selbstkritisch von Lars Werner

Kommentar zu Katar Anzeige Der Fußball allein soll die Moral des Westens retten von Frank Nägele

Mittlerweile steht Hennes IX. bei jedem Heimspiel neben dem Platz. Er ist viereinhalb Jahre alt und seit August 2019 im Amt. (sid)