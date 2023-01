Steffen Baumgart will am Wochenende in Gladbach auch sein zweites Rheinderby als FC-Trainer gewinnen.

Köln – Mit der Euphorie des 3:2-Erfolges gegen Mainz 05 startete der 1. FC Köln am Dienstagmorgen in die Trainingswoche vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (16. April, 18.30 Uhr). Für gute Laune bei Trainer Steffen Baumgart, der mit den Geißböcken mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz sechs nach wie vor alle Chancen auf einen Europa-League-Platz hat, sorgte dabei die Rückkehr von Rechtsverteidiger Benno Schmitz.

Der „kölsche Cafu“ kehrte nach einer Muskelverletzung, die er sich vor drei Wochen gegen Borussia Dortmund zugezogen hatte, wieder auf den Trainingsplatz zurück. Ob er im Rheinderby dabei sein kann, stellt sich allerdings erst im Laufe der Woche heraus. „Ihm geht es so weit gut, wir gehen davon aus, dass er ab morgen komplett dabei ist, dann wird man die Woche abwarten müssen“, so Baumgart über Schmitz.

Hübers und Thielmann nach Gelbsperre wieder einsatzbereit

Da Timo Hübers und Jan Thielmann ihre Gelbsperre gegen Mainz abgesessen haben, könnten dem FC-Trainer – sollte nichts dazwischen kommen – gegen Gladbach alle Profis zur Verfügung stehen. Nach den vielen Ausfällen in den letzten Wochen freut sich Baumgart, endlich wieder die Qual der Wahl zu haben. „Wir haben in den Wochen zuvor gesehen, wie wichtig es ist, dass wir möglichst den gesamten Kader zur Verfügung haben. Deswegen freuen wir uns, dass langsam alle zurückkehren und einsatzfähig sind“, so der 50-Jährige.

Ein Fragezeichen steht aber nicht nur hinter dem Einsatz von Schmitz, Jeff Chabot und Ondrej Duda mussten das Training am Dienstag wegen Blessuren vorzeitig beenden. Laut Baumgart seien das allerdings reine „Vorsichtsmaßnahmen“ gewesen.

Gladbach auf Wiedergutmachung aus

Der kommende Gegner ist indes am Samstag auf Wiedergutmachung aus. Das Hinspiel verloren die seit Wochen formstarken Gladbacher (drei Siege in den letzten vier Partien) im Rheinenergie-Stadion mit 1:4. „Wir haben eine schwere Partie vor der Brust, dazu ein emotional geladenes, auch für alle drum herum. In der Hinrunde haben wir gesehen, dass es für viele ein außergewöhnliches Spiel ist, deswegen wollen wir bestehen, unabhängig von der Tabellensituation“, so Baumgart.

Mit einem Sieg im Derby könnte der FC vier Spieltage vor Schluss bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz auf einen Europa-League-Platz klettern.