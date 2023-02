Leverkusens Trainer Peter Bosz stand lange in der Kritik, weil er nicht intensiv trainieren ließ.

Doch in den ersten Bundesliga-Spielen zeigte sich, dass Leverkusen mit 243 Kilometern die laufstärkste Mannschaft der Liga ist.

Was sagt Stümer Kevin Volland zum Training mit Bosz?

Leverkusen – Es begab sich im Juli zwischen den Bergen des schönen Salzburger Landes. Der deutsche Fußball-Klub Bayer 04 Leverkusen war mit seinem großen Tross eingefallen, um das jährliche Sommertrainingslager abzuhalten. Nach uralten Erfahrungen war zu erwarten, dass Profi-Sportler mehrmals täglich von einem unbarmherzigen Trainerteam geknechtet und geschunden werden.

Erst, wenn sich am Ende des Tages keiner mehr schmerzfrei regen kann, wenn zusätzliche Zumutungen wie Fahrradtouren und Bergwanderungen auch den Ausdauerndsten entkräftet hätten, wäre dem Geist eines deutschen Trainingslagers genüge getan gewesen. So die Erwartung.

Und was geschah? Die Gruppe des niederländischen Trainers Peter Bosz erschien in sieben Tagen nur sechsmal auf dem Trainingsplatz – um Fußball zu spielen. Einmal davon geriet sie richtig außer Atem. Der Rest wirkte fröhlich und spielerisch. Selbst die Profis waren überrascht. „So ein Trainingslager habe ich noch nie erlebt“, sagte Mitchell Weiser. Und vielen Beobachtern fehlte die Fantasie für die Vorstellung, wie ein Bundesliga-Klub mit den höchsten Zielen auf diese Weise fit in die Saison starten könnte.

Dortmund und Bayern laufen weniger

Nach drei Pflichtspielen und drei Siegen gibt es Hinweise auf eine Überraschung. Bayer 04 Leverkusen ist in der Bundesliga aktuell das Team mit der größten Laufleistung. Rund 243 Kilometer sind die Profis von Peter Bosz in den Spielen gegen Paderborn und Düsseldorf gelaufen.

Weit mehr als Spitzenreiter Borussia Dortmund (225) und Rekordmeister FC Bayern (227) in ihren Partien. Und das sehr offensive, auf Ballbesitz, aber auch Pressing ausgelegte System von Peter Bosz erfordert ein Laufen in hoher Geschwindigkeit. Vizekapitän Kevin Volland erklärt, dass hier kein Widerspruch vorliegt. „Es war auch für uns als Spieler etwas Neues. Das kannten wir in der Form noch nicht“, sagt der Mittelstürmer, um dem Trainer ein hohes Lob auszusprechen: „Ich muss sagen: Die Trainingssteuerung ist überragend. Wir haben Dienstag immer eine anstrengende Einheit – Fußballkonditionstraining. Das machen wir auch während der Saison, wenn wir keine internationalen Spiele haben. Den Rhythmus haben wir in der Vorbereitung auch durchtrainiert. Da sind die Einheiten zwar länger, aber eben auch nur einmal am Tag.“

Champions-League-Spiele ersetzen Trainingseinheit am Dienstag

Der Gedanke dahinter: Ausgeruhte Spieler können komplexe, technisch anspruchsvolle Spielformen besser bewältigen und verinnerlichen als müde. Um sie körperlich an die Schmerzgrenze zu bringen, muss man ihnen den Ball nicht wegnehmen. Bei vollständiger Regeneration sinkt das Verletzungsrisiko. Das alles widerspricht der Tradition, liefert aber eindeutige Ergebnisse. Kevin Volland ist jedenfalls ein Verfechter der Trainingslehre von Peter Bosz geworden: „Wenn ich unsere Laufdaten der ersten beiden Spiele ansehen, sind sie obere Spitze in der Bundesliga. Alle Einheiten werden bei uns mit Ball absolviert. Und auch viele kleinere Einheiten sind sehr intensiv. Aber weil es Spaß macht, kommt es einem gar nicht so anstrengend vor. Erst am nächsten Tag merkst du, wie anstrengend es war. Dann fährt man wieder etwas runter und setzt danach die nächste Spitze. Das macht der Trainer echt super.“

In den kommenden Wochen wird die Fitness des Teams weiteren Tests unterzogen. Auch durch die Spiele der Champions League. Sie werden dann vermutliche die anstrengende Einheit am Dienstag ersetzen.