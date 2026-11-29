So viele Zuschauer wie am Sonntag, dem ersten Advent, waren noch nie bei einem Eishockeyspiel der Kölner Haie in der Lanxess-Arena: 18.800, nach der Erweiterung der Halle 200 mehr als zuvor. Die DEL-Partie des KEC gegen den ERC Ingolstadt endete jedoch einmal mehr mit einer Enttäuschung für die Kölner Fans: Die Haie wirkten recht kraftlos, kassierten ein 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) und damit bereits ihre achte Niederlage im 14. Heimspiel der DEL-Saison 2026/27.

„Ingolstadt hat gut verteidigt. Offensiv hat uns Energie gefehlt, auch die Durchschlagkraft. Wir haben viele Spiele. Jetzt müssen wir uns gut erholen“, sagte Haie-Stürmer Maxi Kammerer. Kölns Co-Trainer Henrik Stridh meinte: „Es war eine bittere Niederlage“ - und wies darauf hin, dass seine Mannschaft vor allem im zweiten Drittel Möglichkeiten gehabt habe, mehr Tore zu erzielen.

Wir wissen, wie gut wir sein können. Das müssen wir nur in jedem Spiel zeigen Patrick Russell, Stümer der Kölner Haie

Am Freitag hatten die KEC-Profis auf heimischem Eis ein 3:2 nach Verlängerung gegen die Straubing Tigers gefeiert. „Wir wissen, wie gut wir sein können. Das müssen wir nur in jedem Spiel zeigen“, sagte der dänische KEC-Stürmer Patrick Russell, der den Erfolg nach 29 Sekunden in der Overtime perfekt gemacht hatte. Vorher hatten Markus Ljungh (13.) und Marcel Noebels (37.) für den KEC getroffen.

Ihre gute Seite zeigten die Kölner vor allem im ersten Drittel des Spiels gegen den ERC jedoch ganz und gar nicht. Nach einem zerfahrenen Beginn hatten sie in der dritten Minute ein erstes Powerplay, in dem Valtteri Kemiläinen einmal am Tor von Jonas Stettmer knapp vorbeischoss. Während sich die Haie bei Gleichzahl schwertaten, ins Angriffsdrittel des Gegners vorzudringen, gelang es den Gästen bald umso häufiger.

Und so fiel in der achten Minute nach einer schönen Kombination das 0:1, erzielt von Riley Sheen. Ein zweites Kölner Powerplay in der 18. Minute endete vorzeitig, weil Marcel Noebels auf die Strafbank musste. KEC-Goalie Felix Brückmann, der sein drittes Spiel in Serie bestritt, verhinderte kurz vor der Pause einen höheren Rückstand.

Im zweiten Drittel steigerten sich die Haie immerhin ein wenig. Nachdem Robin Press mit einem abgefälschten Schuss nur knapp das Tor verfehlt hatte (22.), gelang den Kölnern in Überzahl, einer ihrer Stärken, der Ausgleich: Juhani Tyrväinen traf nach Vorarbeit von Kemiläinen und Russell zum 1:1 (26.). Das Tor beflügelte die Haie vorübergehend, sodass sie zu weiteren Chancen kamen. So ging es munter hin und her.

Haie-Stürmer Daniel Fischbuch traf das Außengestänge (28.), Ingolstadts Riley Barber den Pfosten (29.). Kemiläinen und Dominik Bokk vergaben in der 30. Minute beste Gelegenheiten zum 2:1. Besser machten es die Gäste, die erneut in Führung gingen und damit ihren Sieg einleiteten. Unmittelbar nach Ablauf einer Kölner Strafzeit traf Abbott Girduckis zum 2:1 (36.). Fast hätte Fischbuch kurz vor der zweiten Pause ausgeglichen – doch er traf den Pfosten.

„Es ist ein enges Spiel, wir müssen ein bisschen schneller von Offensive zu Defensive bereit sein“, sagte Frederik Storm vor dem Schlussdrittel, zu dessen Beginn sich Noebels die Chance zum Ausgleich bot (43.), doch Stettmer klärte. Kurz darauf hatten die Haie Glück, als Keating nach einem Kölner Fehler den Pfosten traf. Da die Gäste weiter gut verteidigten, kamen die Haie nur noch selten durch. Anders als der ERC. Als Brady Austin in der 56. Minute den Puck nicht unter Kontrolle bekam, schnappte ihn sich Sheen und traf zum 1:3.

Schlussoffensive der Kölner Haie endet mit weiterem Gegentor

Der KEC startete noch eine Schlussoffensive und nahm den Torhüter vom Eis. Es endete mit einem Ingolstädter Treffer ins leere Tor durch Myles Powell. Die Vorlage kam von Daniel Pietta, der damit den DEL-Scorerrekord von Patrick Reimer (859 Punkte) einstellte.

Für die Haie geht es am Dienstag bei Frölunda Göteborg mit dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions Hockey League weiter.

Kölner Haie: Brückmann – Kemiläinen, Vittasmäki -Press, Austin – Müller, Sennhenn – Händel – Russell, Storm, Noebels – Bokk, Ljungh, Aubry – Niedenz, Tyrväinen, Kammerer – Fischbuch, MacInnis, Münzenberger. – Zuschauer: 18.800 (ausverkauft). – Schiedsrichter: Rohatsch, Hinterdobler. – Strafminuten: Köln 4/Ingolstadt 8. – Tore: 0:1 Sheen (7:55), 1:1 Tyrväinen (25:08), 1:2 Girduckis (35:42), 1:3 Sheen (55:01), 1:4 Powell (58:58).