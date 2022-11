Köln – Im 15. Anlauf blieb die Mannschaft zwar zum ersten Mal in dieser Regionalliga-Saison ohne Gegentreffer, doch glücklich waren die U-21-Fußballer des 1. FC Köln nicht: Das 0:0 beim abgeschlagenen Tabellenletzten war zu wenig für die Kölner im Kampf um den Klassenerhalt.



Durch Dürens Sieg in Ahlen rutschte die Mannschaft von Trainer Mark Zimmermann in der Tabelle sogar noch weiter ab. Da geriet der Umstand, dass die Serie von zuletzt vier Niederlagen gestoppt werden konnte, beinahe in den Hintergrund.



Es sind schwere Zeiten, die das junge Kölner Team durchlebt. „Man hat gespürt, dass es den Jungs nicht so leicht von der Hand geht“, erklärte ein nachdenklich wirkender Zimmermann nach dem Schlusspfiff.



FC-Trainer Mark Zimmermann Copyright: Eduard Bopp

Dennoch wollte er seinen Spielern in Sachen Leidenschaft keinen Vorwurf machen. Im Vergleich zur Vorwoche beim 0:2 gegen Mönchengladbach rutschten Rijad Smajic, Georg Strauch, Lukas Nottbeck und Joshua Schwirten für Yusuf Örnek, Vladislav Fadeev, Gabriel Segal und Adam Lenges in die erste Elf.



Doch trotz dieser Veränderungen blieben die Kölner beim Liga-Schlusslicht im Offensivspiel erschreckend harmlos. Die U21 spielte ihre Angriffe entweder zu umständlich aus oder die wenigen Abschlüsse verfehlten das Straelener Tor deutlich.



Nennenswert waren einzig die Versuche von Simon Breuer (10.) und Rijad Smajic (32.). Den Gastgebern wäre wiederum kurz vor der Pause beinahe der Führungstreffer gelungen, doch der Schuss von Ole Päffgen landete nur am Pfosten (43.).



Das Niveau der Partie verflacht nach der Pause weiter

Nach der Pause verflachte das bis dahin ohnehin überschaubare Niveau des Kellerduells noch weiter. Torabschlüsse waren auf beiden Seiten bis in die Schlussphase Mangelware. Die Gastgeber wirkten insgesamt bissiger als die Kölner, doch Gefahr entstand vor dem Tor des FC-Torwarts Jonas Urbig nicht.



Die U 21 wiederum ließ ihre wenigen vielversprechenden Angriffsmomente leichtfertig verstreichen, so etwa bei einer Hereingabe von Pierre Nadjombe und einem Freistoß von Philipp Wydra.



1. FC Köln U 21: Urbig – Henning (72. Nadjombe), Smajic, Salger, Schneider – Giesen, Nottbeck (73. Mekoma), Strauch (90. Lenges), Schwirten – Kraus (73. Wydra), Breuer. – Zuschauer: 333.