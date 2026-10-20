„Loss mer Weihnachtsleeder singe 2026“Alle Infos zum Mitsingkonzert im Rhein-Energie-Stadion

Im Jahr 2015 kamen erstmals Zehntausende Menschen im RheinEnergieSTADION zusammen, um gemeinsam bekannte Lieder zu singen. Das von den Kölner Stadt-Anzeiger-Medien in Kooperation mit den Kölner Sportstätten veranstaltete Kult-Event „Loss mer Weihnachtsleeder singe“ ist längst zu einer Kölner Tradition geworden und bietet für viele neben anderen Weihnachtsshows die perfekte Gelegenheit, sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen.

Weihnachtliches Singen im Rhein-Energie-Stadion: Was erwartet mich?

Mit dabei sind wieder bekannte Kölner Bands und Sänger wie die Höhner, Kasalla oder der „Mitsing-König“ Björn Heuser. Auch die Bläck Fööss, die Räuber und Klüngelköpp geben sich die Ehre. Moderiert wird das Event von Daniel Wallroth, Morningshow-Moderator bei Radio Köln. Michael Kokott, der den Abend einmal mehr musikalisch leitet, begrüßt nicht nur den Jugendchor St.Stephan, sondern auch die Lucky Kids.

Neben den etablierten Größen feiern 2026 auch Druckluft, Lupo und Dat Kölsche Rattepack ihre Premiere auf der Stadionbühne. Ein ganz besonderer Moment wird der Auftritt von Alt-Höhner-Frontmann Henning Krautmacher gemeinsam mit dem Inklusionschor „Zusammen laut!“. Zu Ehren des im Mai verstorbenen Bandleaders Richard „Richie“ Hellenthal wird „What a Wonderful World“ von Louis Armstrong ertönen. Auch die offizielle Event-Hymne „Leechtermeer“ ist dabei.

„Loss mer Weihnachtsleeder singe 2026“ – Zeiten, Ort, Tickets

Björn Heuser ist wieder bei „Loss mer Weihnachtsleeder singe 2026“ dabei. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Termine: Dienstag, 22. Dezember und Mittwoch, 23. Dezember 2026 (10-jähriges Jubiläum)

Einlass: 16 Uhr

Beginn: 18 Uhr

Ende: 20 Uhr

Ort: Rhein-Energie-Stadion, Aachener Str. 999, 50933 Köln

Tickets: Für Kurzentschlossene und Gruppen gibt es eine gute Nachricht: Für beide Veranstaltungstage sind derzeit noch Eintrittskarten im offiziellen Vorverkauf erhältlich (Stand 20. Oktober 2026).

Die Ticketpreise für die regulären Steh- und Sitzplatzkategorien bewegen sich in einer Spanne von 15,00 Euro bis 48,00 Euro. Familien profitieren von ermäßigten Kindertickets (für Kinder bis 12 Jahre) zu Preisen zwischen 11,00 Euro und 30,00 Euro, während Kinder unter sechs Jahren als Schoßkinder kostenlos mitgenommen werden dürfen.

„Loss mer Weihnachtsleeder singe 2026“ – wichtige Informationen

Kinder bis einschließlich 6 Jahre: Kinder bis einschließlich 6 Jahre haben freien Eintritt. Diese haben keinen eigenen Sitzplatz.

Kinder bis einschließlich 13 Jahre: Ermäßigter Ticketpreis.

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten (dies kann auch der ältere Bruder/Schwester oder Onkel/Tante sein).

Darf man das Stadion verlassen, um etwas aus dem Auto zu holen? Nein, das Ticket verliert seine Gültigkeit.

Gibt es ein Gastro-Angebot? Ein Gastronomiemarkt befindet sich im Norden vor den Abelbauten. Die Stände des Weihnachtsmarktes öffnen am 22. und 23. Dezember um 14 Uhr und haben bei trockenem Wetter bis mindestens 21 Uhr geöffnet.

Tipp: Erfahrungsgemäß ist beim Einlass der Andrang am Eingang Nord (die Seite zur Straßenbahnhaltestelle) am größten. Bitte nutzen Sie daher auch die Eingänge im Osten, Süden und Westen, um eine Staubildung zu vermeiden. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen, die KVB wird Sonderbahnen einsetzen. Im Ticket fürs Stadionsingen ist auch ein VRS-Ticket enthalten.

„Loss mer Weihnachtsleeder singe 2026“ – Mitnahme von Gegenständen

Super Stimmung bei „Loss mer Weihnachtsleeder singe“. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Welche Gegenstände dürfen mit in das Stadion gebracht werden?

Getränke dürfen ausschließlich in Tetra Paks mit maximal 0,5 Litern Inhalt mitgebracht werden. Erlaubt sind außerdem Snacks wie Brötchen oder Plätzchen in Butterbrottüten, Sitzkissen sowie Digitalkameras ohne Objektiv.

Welche Gegenstände dürfen nicht mit in das Stadion gebracht werden?

Tupperdosen, Thermoskannen Handtaschen ab einer Größe von 40x30cm Picknickkörbe, Kühlboxen, Pittermännchen Gehhilfen, Klappstühle, Kinderwagen, sperrige Gegenstände Feuerwerkskörper sowie andere pyrotechnische Gegenstände Wunderkerzen, Kerzen Tiere (auch keine Assistenzhunde!) Glasflaschen, Dosen oder anderweitige Behältnisse aus zerbrechlichem oder hartem Material Klapp- und Campingstühle oder Hocker Brandförderndes oder brandlasterhöhendes Material Waffen aller Art, Laserpointer, Sprühdosen Rauschmittel Spiegelreflexkamera, Videokamera, Stative Regenschirme

„Loss mer Weihnachtsleeder singe 2026“ – Wie komme ich zum Rhein-Energie-Stadion?

„Loss mer Weihnachtsleeder singe“ im Rhein-Energie-Stadion. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Google Maps: Das Rhein-Energie-Stadion finden Sie hier.

Wo kann man parken? Die öffentlichen Stadionparkplätze P7/P8 und P3 werden kostenpflichtig ab 14 Uhr geöffnet.

Wo kann ich mit einem Bus/Reisebus parken? P8 – Dürener Str.

Wo befinden sich die Behinderten-Parkplätze? Parkplatz S1 (am Radstadion) – über „Am Sportpark Müngersdorf“ zu erreichen

Wo befinden sich die Zuschauerplätze für Behinderte? Den barrierefreien Eingang zu den Zuschauerplätzen für Behinderte: Mitte Osttribüne.

ÖPNV: Sie erreichen die S-Bahn-Haltestelle Rhein-Energie-Stadion bequem mit der KVB-Linie 1. Von der Haltestelle Neumarkt (Fahrtrichtung Weiden) benötigen Sie 16, vom Bahnhof Weiden-West 9 Minuten Fahrzeit. Sie erreichen den Bahnhof Weiden-West mit der S-Bahn und dem Regionalbahnverkehr der Deutschen Bahn. Vom Bahnhof-Köln Messe/Deutz benötigen Sie 17, vom Kölner Hauptbahnhof 15 und vom Flughafen Köln/Bonn 30 Minuten Fahrtzeit. Die An- und Abfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist im Eintrittspreis enthalten – sofern Sie schon bei der Anreise im Besitz einer gültigen Eintrittskarte sind. Die KVB setzt Sonderbahnen ein.

Inkludiert die Eintrittskarte die kostenlose Anreise mit Bus oder Bahn? Ja, die erworbenen Eintrittskarten gelten als Fahrscheine im Streckennetz des VRS. Achtung: Die Eintrittskarten gelten nur dann als Fahrscheine im Streckennetz des VRS, wenn dies auf den Tickets vermerkt ist.

Mehr zu den Liniennetzplänen der KVB können Sie auf der Website der KVB einsehen.

Auto: Über den Kölner Autobahnring West (A1) nach den Ausfahrten „Köln-Bocklemünd“, „Köln-Lövenich“ oder „Köln-Weiden/Frechen“ Ausschau halten. Folgen Sie dann den Ausschilderungen „Stadion“. Rund um das Stadion gibt es rund 7.500 Parkplätze in den öffentlichen Stadionparkbereichen P7/P8 und P3. Diese werden ab 14 Uhr für Sie geöffnet sein. Nähere Informationen zum Parken und detaillierte Anfahrten finden Sie auf der Website des Rhein-Energie-Stadion.

Adresse für Navi: Rhein-Energie-Stadion, Aachener Straße 999, 50933 Köln

Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

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