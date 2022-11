Eurowings-Jet am Flughafen Köln/Bonn

Köln/Düsseldorf – Die Lufthansa-Tochter Eurowings reagiert auf die weitgehenden Reiseerleichterungen in Europa. Entsprechend werden fünf neue Ziele ab Flughäfen in Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

Ab Köln/Bonn startet der Billigflieger ab dem 6. August 2021 neu nach Jerewan (ab 129,99 Euro), der Hauptstadt Armeniens. Die Airline fliegt die Strecke an jedem Freitag mit einem Airbus A320 an. Marrakesch (ab 54,99 Euro) im Südwesten Marokkos ist ab dem 12. Dezember dieses Jahres wieder erreichbar. Die Stadt wird jeweils am Sonntag mit einem Airbus A319 der Eurowings angeflogen.

Auch neue Flüge ab Düsseldorf

Ab dem 31. August bietet Eurowings jeweils dienstags und samstags Flüge von Düsseldorf nach Zagreb (ab 44,99 Euro) an. Darüber hinaus fliegt die Airline auch im Winterflugplan von der NRW-Landeshauptstadt nach Kiew (ab 39,99 Euro), der Hauptstadt der Ukraine (aktuell jeweils montags, mittwochs und freitags).



Ab dem 31. Oktober gibt es außerdem ein neue Verbindung nach Bergamo (ab 34,99 Euro) in Norditalien – Eurowings bedient die Strecke montags, donnerstags, freitags und sonntags. Ab dem 31. Januar 2022 wird die Stadt in der Lombardei dann täglich außer samstags angeflogen.