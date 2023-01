Köln – Popmusik dröhnt aus den Boxen, dazu eine laute Stimme, die teils auf Englisch, teils auf Deutsch Anweisungen durch die Halle ruft: „Vier noch, drei, zwei – und jetzt single, single, double!“ In neon-gelbem Top und Sportleggings hüpft die Trainerin auf der Bühne der Fitnessakademie für Aus- und Weiterbildungen auf einem Trampolin und demonstriert Sportübungen, die an Zumba und Aerobic erinnern. Vor der Bühne hüpft ein knappes Dutzend auf kleinen Trampolinen mit.



Die Fitnessmesse Fibo ist nach zwei Jahren wieder in die Kölner Messe zurückgekehrt. Live und in (vorzugsweise Neon-) Farbe. Los ging es diesen Donnerstag, dem 7. April und Weltgesundheitstag. Fibo-Chefin Silke Frank freue sich, dass die Fitnessbranche nun endlich wieder ein Zeichen setzen kann. 2020 fand die Fibo nur virtuell statt, 2021 fiel sie ganz aus. Während sich 2019 noch rund 145.000 Fitnessfans in Köln versammelt haben, werden zum Neustart nur etwa 50.000 erwartet. So sind die Hallen am Donnerstag auch noch verhältnismäßig leer. Ein Bild, das sich auch in den Fitnessstudios spiegelt, in denen nur langsam wieder die Geschäfte anlaufen. Dabei hat die Branche ein Aufleben bitter nötig: Ihr Umsatz halbierte sich von 2020 auf 2021 fast, von 4,16 Milliarden Euro auf 2,23 Milliarden Euro. Frank findet beim Pressegespräch zum Fibo-Auftakt für die Situation ihrer gebeutelten Branche während der Pandemie nur ein Wort: Desaster.



Auch Ingo Froböse, Professor an der Deutschen Sporthochschule Köln und Mitglied der Experten Allianz für Gesundheit, schätzt die Folgen der Pandemie als gravierend ein. Durch alle Altersstufen hinweg habe sich die Gesundheit verschlechtert, weil „eine dunkle Wolke“ über dem Thema Bewegung und Fitness schwebte. Nur Spazierengehen sei eben nicht ausreichend. Er prophezeit eine sozialökonomische Krise, bis 2030 würden sich die Gesundheitskosten verdoppeln, sie seien so nicht mehr tragbar. Dass vonseiten der Politik vorher etwas unternommen wird, hält er für unwahrscheinlich.



Fibo 2022

Die Fitnessmesse Fibo findet 2022 vom 7. bis 10. April in der Kölner Messe statt. Sie ist nach eigenen Angaben die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit. In sechs Messehallen präsentieren über 500 Aussteller aus der Fitness- und Gesundheitsbranche ihre Produkte. Am Donnerstag und Freitag ist auf der Fibo nur Fachpublikum zugelassen, am Samstag und Sonntag ist die Kölner Messe auch für den normalen Publikumsverkehr geöffnet.

Fibo-Chefin Frank betont, dass es deshalb auch gut sei, dass auf der Fibo viele eigene Initiativen aus der Fitnessbranche zusammenkommen. An jeder Ecke könne etwas ausprobiert werden, Sport für jedermann. Bei den Geräten zeigen sich auf der Fibo zwei Trends: Digital und Holz. Laufbänder, Fitnessfahrräder, Crosstrainer, Rudergeräte – alles ist mit Bildschirm ausgestattet, über den die Geräte gesteuert, Trainingsvideos abgespielt und Leistungen gemessen werden können. Zudem tauchen immer wieder Laufbänder mit Tisch auf – für mehr Bewegung im Home-Office. Eindeutig ein Pandemie-Trend. Und viele dieser Geräte bestehen, wenigstens zum Teil, aus Holz.



Das ist auch Fibo-Besucherin Maggie aufgefallen, die gerade Hanteln aus Holz und Leder entdeckt hat. Und nicht nur ihr: „Hier ist ziemlich viel aus Holz. Ich habe das Gefühl, das ist der größte Trend“, sagt Mischa Hladik. Er betreibt ein Fitnessstudio in Starnberg und will auf der Fibo neue Trends entdecken und gute Angebote bei Herstellern erzielen. Auch sein Studio wurde durch die Pandemie hart getroffen. Er betreut viele ältere Menschen, deren Therapie pandemiebedingt lange ausfiel: „Ich hab ältere Leute, 70 aufwärts, die schon so Schwierigkeiten beim Laufen hatten und eine Gangschule bei mir hatten. Die sind inzwischen an den Rollator gefesselt.“



„75 Prozent aller Frauen und 50 Prozent aller Männer, die jetzt leben, werden Pflegefälle“, sagt Rainer Beck von Schwa-Medico beim Pressegespräch am Donnerstag. Die Medizintechniker haben einen EMS-Anzug namens Symbiont entwickelt, der durch zusätzliche Muskelstimulation über bioelektrische Impulse das Training intensiviert und Daten aufzeichnet. Mithilfe der Messung von zum Beispiel Puls, Bewegungsmustern, der Körperzusammensetzung (Wasser-, Muskel- und Fettanteil) und Kalorienverbrauch soll das Training weiter analysiert werden. Diese Daten können dann zum Beispiel auch mit Ärzten geteilt werden. Das ist eine Neuheit im EMS-Training, Symbiont wurde dafür auch mit dem Fibo Innovation Award ausgezeichnet.



Neben vielen Geräten gibt es auf der Fibo auch Stände, an denen die Besucher sich ihre Zähne aufhellen oder Haare machen lassen können. Neben Beauty, Lifestyle und Fashion gehört auch das Thema Ernährung zur Fitnessmesse. Hersteller von Proteinpulver und Sportgetränken locken mit Challenges mögliche Kunden an. Am Donnerstag bildet sich hier schon ein Publikum, die restliche Halle 10.2 ist dafür gähnend leer. Das wird sich am Wochenende vermutlich ändern, wenn auch normales Publikum zur Fibo zugelassen ist.