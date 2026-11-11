Energie wird in Köln und einigen Umlandgemeinden deutlich teurer. Der Kölner Versorger Rhein-Energie erhöht zum 1. Januar die Preise für Strom und Gas für Kunden in der sogenannten Grundversorgung, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Arbeitspreis für die verbrauchte Einheit Strom im Netzgebiet der Rhein-Energie (Stadt Köln) steigt um 3,4 Cent pro Kilowattstunde auf dann 34,88 Cent. Bei einem Jahresverbrauch von 2100 Kilowattstunden (Durch schnitt grundversorgter Haushaltskunden) bedeutet dies Mehrkosten von rund 5,95 Euro brutto pro Monat und entspricht einer Steigerung von rund 7,6 Prozent.

Im Netzgebiet der Westnetz (Pulheim, Frechen, Wesseling) liegt der Grundpreis unverändert bei 173,42 Euro. Der Arbeitspreis für die verbrauchte Einheit steigt aber um 2,39 Cent pro Kilowattstunde auf 39,77 Cent. Für den genannten Durchschnittshaushalt bedeutet das eine Mehrbelatung von 4,20 Euro pro Monat brutto und entspricht einer Steigerung von rund 5,2 Prozent.

Der Unterschied bei den beiden Netzgebieten ergibt sich laut Rhein-Energie durch unterschiedliche Kostenbelastungen. Während im Netzgebiet der Rhein-Netz, einer Tochter der Rhein-Energie, die den Preis mitbestimmenden und staatlich regulierten Netznutzungsentgelte gestiegen sind, sind sie im Netzgebiet der Westnetz gesunken. Die Rhein-Energie hatte in den Jahren zuvor ihre Strompreise für die Grundversorgung dreimal gesenkt, jeweils im Januar.

Erdgaspreis steigt um mehr als zehn Prozent

Auch die Erdgaspreise der Rhein-Energie ändern sich zum 1. Januar 2027 – ebenfalls ausschließlich bei den Grundversorgungsverträgen (Fair Regio Basis) oder älteren Verträgen (Fair Regio Plus) ohne feste Laufzeit. Der Grundpreis bleibt unverändert bei 172,55 Euro pro Jahr. Der Arbeitspreis je verbrauchter Kilowattstunde Erdgas steigt um 1,45 Cent brutto auf 13,79 Cent. Bei einem Jahresverbrauch von etwa 12.000 Kilowattstunden führt dies zu monatlichen Mehrkosten von rund 14,50 Euro brutto und entspricht einer Steigerung von rund 10,5 Prozent.

Private Haushalte müssen im kommenden Jahr auch weiter mit leicht steigenden Netzentgelten bei Strom und Gas rechnen. Das geht aus Berechnungen des Vergleichsportals Verivox auf Basis bisher veröffentlichter Daten der Verteilnetzbetreiber hervor.

Die Netzentgelte machen etwa ein Viertel des Strompreises aus. Sie sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Über die Netzentgelte wird unter anderem der teure Ausbau der Stromnetze finanziert. Beim Gas machen die Netzentgelte für Haushaltskunden laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft etwa ein Fünftel des Preises aus.