Das letzte Wochenende der Herbstferien gilt es nocheinmal besonders zu genießen. Schließlich sind es noch zwei ganze Tage, in denen wir je­de Men­ge Aben­teu­er erleben können – auch vor der eigenen Haustür: Kin­der und Er­wach­se­ne kön­nen auf Ex­pe­di­ti­on in die Na­tur ge­hen, in Mu­se­en for­schen oder Tie­re aus nächs­ter Nä­he ken­nenler­nen. Wir haben eine Auswahl von herbstlichen Ausflügen und aktuellen Veranstaltungen für die Herbstferien zusammengestellt - von städtischen Geistertouren bis ländlichen Hexennächten: Tolle Tipps für Familien, aktuelle Ausstellungen für Kinder, Herbstfeste und vieles mehr.

1. „Zauberer & Hexennächte“ auf dem Gertrudenhof



Kürbisse auf dem Gertrudenhof in Hürth im Herbst 2022. Copyright: Gertrudenhof

Die Kürbisscheune und die berühmte Kürbis-Pyramide auf dem Gertrudenhof kann man bereits ab September besichtigen – im Oktober wird ein Besuch allerdings zum magischen Erlebnis: Bei den „Zauberer & Hexennächten“ werden das Kürbisparadies, der neu gestaltete Gertrudenhof-Pumpkin-Bay mit verschiedenen Hüpfburgen und der angrenzende Erlebnis-Spielplatz durch hunderte Lichter illuminiert. Kinder und Familien erleben den Erlebnisbauernhof bei Nacht und dürfen auch als Zauberer und Hexen verkleidet durch das Gelände streifen. Auch Speisen und Getränke werden im herbstlich-zauberhaften Ambiente gereicht. Mit Bezahl-Chips kann man zusätzlich an weiteren Aktionen wie etwa dem gemeinsamen Kürbisschnitzen teilnehmen, oder eine Runde auf dem Karussell drehen.



Wann: Sa, 15.10.2022. von 18.30-21.30 Uhr

Wie viel: Tickets 8,90 Euro; Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt. Manche Aktionen kosten zusätzlich, weitere Infos gibt es auf der Homepage.

Wo: Gertrudenhof, Lortingstraße 160, 50354 Hürth-Hermülheim

erlebnisbauernhof-gertrudenhof.de



2. Natur erleben im Naturzentrum Nettersheim, Eifel



Auf Fossiliensuche in Nettersheim Copyright: Katrin Reiche

Das Naturzentrum Nettersheim in der Eifel veranstaltet jedes Wochenende Workshops, Kurse und Aktivitäten für Kinder, die sich mit Natur und Umwelt, Lebensbedingungen und vielen weiteren Themen beschäftigen. In den Herbstferien ist das Programm besonders umfangreich, eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist bis zwei Tage vor dem Termin möglich.

Kosten: Erwachsene: 9 Euro; Kinder: 6,50 Euro; Familien (2 Erw. + 2 Ki.): 27 Euro

Wo: Haus der Fossilien, Bahnhofstraße 50, 53947 Nettersheim

www.naturzentrum-eifel.de



3. Spazieren und Herbstfrüchte sammeln

Kölner Stadtwald

Rautenstrauch Kanal in Stadtwald-Nähe. Copyright: Peter Rakoczy

Der Herbst ist die Zeit des Sammelns – nicht nur für Eichhörnchen, die jetzt damit beginnen, ihren Wintervorrat anzulegen, auch für diejenigen, die gerne kochen oder basteln: Wälder und Felder sind jetzt voller Pilze, Hagebutten, Fallobst und Nüssen. Auch im Kölner Stadtwald fallen gerade zuhauf Blätter, Eicheln und Kastanien von den Bäumen. Da bietet es sich an, erst eine Runde sammeln zu gehen und dann eine Herbstwerkstatt zu eröffnen: Ob bunte Fensterbilder kleben oder Herbstkränze flechten – die Natur bietet jetzt besonders viel Material an, das sich zum Basteln eignet. Zapfen, Blätter und Kastanien lassen sich wunderbar auf einem Spaziergang durch den rund 205 Hektar großen weitläufigen Kölner Stadtwald auflesen, zum Beispiel am Ufer des Rautenstrauch-Kanals. Weitere Highlights im Stadtwald sind neben dem Tierpark Lindenthal und einem der Weiher auch ein großer Spielplatz, der viel Platz zum Toben und Klettern bietet.

Rautenstrauch-Kanal, Stadtwald, 50935 Köln, der Stadtwald ist gut mit Bus und Bahn erreichbar, Linie 1,7,13 fahren zur Aachener Straße/Gürtel. Infos zu KVB-Fahrplänen und Linien lesen Sie hier



4. Tiere füttern und streicheln in Köln

Rolfs Streichelzoo

Rolf Effenberger freut sich über Barockesel Alba, einen der neuen Bewohner seines Streichelzoos. Copyright: Lampe

„Sag mal, kennst du Rolfs Streichelzoo?", werde ich immer wieder erstaunt gefragt. Und das obwohl Rolf Effenberger das kleine Tierparadies in Köln Porz schon seit vielen Jahren betreiben. Wer Tiere liebt, ist hier richtig. Rolf und sein Team kümmern sich um alte, verstoßene, ausgesetzte Tiere und nehmen sie hier bis an ihr Lebensende auf. Die Ponys Kasimir und Nepomuk oder Känguru Max und seine Familie sowie die Minischweine Schnitzel und Trüffel freuen sich sehr über Besuch. Futter für die Tiere wird vor Ort gekauft. Achtung, immer nur eine Packung pro Besucher, sonst werden Ziege, Schaf, Kaninchen und Co. zu dick. Auch Pony- und Eselspaziergänge werden angeboten. Neben den vielen Tieren zum Streicheln und Füttern, warten auf kleine Besucher auch interaktive Ratestationen, wo sie ihr Tier-Wissen testen können. Weitere Streichelzoos in Köln finden Sie auch hier.

Rolfs Streichelzoo Köln e.V., Tulpenweg 25-27, 51143 Köln, Mo-Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr geöffnet. Eintritt: 3/2 Euro (Erw./Kinder)

5. Herbstfeste rund um Köln in den Ferien

Kürbisschnitzen und Erntefeste

Kürbisse schnitzen kann man am Wochenende auf dem Kürbishof. Copyright: Bernd Weissbrod/picture alliance/dpa

Der Herbst leuchtet in Orange, auch auf Gut Clarenhof in Frechen wie auf vielen anderen Höfen rund um Köln. Wenn auf dem Erlebnisbauernhof die Kürbispyramide aufgebaut wird, ist es Zeit für kreatives Schnitzen. Die Betreiberfamilie Dünn und ihr Team vom Clarenhof holen jetzt die Kürbisse täglich frisch vom Feld und stellen die zum Teil sehr außergewöhnlichen Exemplare im Kürbishaus oder im Hofladen aus. Dort können sie gekauft und in gruselige Fratzen verwandelt werden. Anleitungen, Werkzeug und Vorlagen stehen bereit. Außerdem finden zur Erntezeit im ganzen Monat Oktober viele weitere Herbstmärkte, Apfel- und Kürbisfeste auf Schlössern oder Höfen rund um Köln statt. Wir haben eine Auswahl von 11 besonders schönen Herbstfesten im Oktober hier zusammengestellt.

Kürbisschnitzen auf Gut Clarenhof, 50226 Frechen, Oktober 2022, täglich 10-17 Uhr, Termine müssen online gebucht werden, Kostent 4,90€. Öffnungszeiten Hofladen: Mo bis Fr 8.30-18.30 Uhr, Sa 8-18 Uhr, So 10-18 Uhr

www.gut-clarenhof.de

6. Drachen steigen lassen in den Herbstferien in Köln

Pollerwiesen und Forstbotanischer Garten

Zum Drachensteigen braucht man freie Flächen. Copyright: picture alliance / dpa

Herbstzeit ist Drachenzeit: Wenn die bunten Himmelsstürmer in der Luft tanzen, dann wird auch vielen Erwachsenen nostalgisch warm ums Herz. Grundsätzlich gilt, dass man fast überall seinen Drachen in die Lüfte lassen kann. Ein explizites Verbot gilt lediglich in der Nähe von Flugplätzen, dort muss ein Abstand von 3 Kilometern eingehalten werden. Am besten geht das Drachensteigen dort, wo wenig Bäume und keine Strommasten stehen: Die Pollerwiesen am Rhein sind längst kult bei Drachen-Fans. Nicht ohne Grund treffen sich hier auch geübte Profis vom Verein Drachenfreunde e.V. mit ihren riesigen Fluggeräten, die sie in den Himmel steigen lassen. Natürlich sind hier auch alle Anfänger mit Drachen-Ausrüstung gerne gesehen – vom selbstgebauten Klassiker bis zum Riesenkraken. Die Drachenfreunde treffen sich jeden ersten Sonntag im Monat ab 14 Uhr auf den Poller Wiesen.

Hier haben wir weitere schöne Orte zum Drachenfliegen in Köln zusammengestellt

Drachensteigen Pollerwiesen, Alfred-Schütte-Allee 10, 50679 Köln

www.drachenfreunde-koeln.de

7. Natur entdecken in den Herbstferien auf der Schäl Sick

Höhenfelder See und Dellbrücker Heide

Naherholungsgebiet Höhenfelder See Copyright: Katrin Reiche

Wer eine Auszeit in der Natur sucht, findet auf der rechten Rheinseite ein kleines Idyll: Zwischen Dünnwald und Höhenhaus liegt das Naherholungsgebiet „Höhenfelder See“ – eine kleine Perle für Mensch und Tier. Denn rings um die mitten im Wald liegende 20 Hektar große Kiesgrube (Baden verboten!) führt ein schöner Rundweg am See entlang – mit viel Geschnatter unterwegs: Sanft plätschert das klare Wasser ans Ufer, Kormorane trocknen ihre ausgebreiteten Flügel in der Luft. Schwäne, Enten und Wildgänse schnattern um die Wette. Es gibt Bänke am Wasser mit Blick auf den See – der perfekte Platz zum Seele baumeln lassen und Herbstsonne genießen. Wer noch weiter laufen möchte als eine Stunde, findet südlich des Höhenfelder Naherholungsgebiets das Naturschutzgebiet Dellbrücker Heide mit vielen schönen Wegen und ein weiters Gewässer, den „Heide-Teich“ an.



10 Geheimtipps und Ausflüge auf der Schäl Sick finden Sie hier.

Hinweis: In Naturschutzgebieten müssen Hunde an der Leine bleiben.

Der Spaziergang um den Höhenfelder See startet am Parkplatz „Höhenfelder See“, Höhenfelder Mauspfad, 51069 Köln, weitere Parkplätze am Kalkweg. Dauer: ca. 45 Minuten.

8. Geistertour durch Köln in den Herbstferien



Stadtführungen für Kinder

Mystisches Licht über Köln Copyright: Stefan Worring

Mit dem Herbst werden die Tage deutlich kürzer und nasser. Und wenn der Nebel in den frühen Morgenstunden über den Rhein zieht, die Domspitzen oder Brücken in den Wolken verschwinden, dann kann es schon mal unheimlich werden. Es ist Zeit fürs Geschichten erzählen! Bei der Grusel- und Geistertour werden Kinder und Jugendliche von der Frau des Nachtwächters durch die Gassen der Altstadt geführt und bekommen dabei mysteriöse Erzählungen und düstere Legenden der Stadt erzählt. Treffpunkt für die Geistertour ist am Römertor an der Domplatte. Die Führung dauert etwa zwei Stunden.

Weitere besondere Stadtführungen in Köln haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Geistertour durch Köln: Treffpunkt um 20 Uhr am Kardinal-Höffner-Platz, 50667 Köln.

Kosten: 14/12 Euro (Erw./Kinder 7-17 Jahre), Tickets gibt es online zu kaufen.

www.getyourguide.de

9. Van Gogh Alive in Köln erleben



Dock2 am Hafen



Bilder des Malers Vincent van Gogh werden in der Ausstellung „Van Gogh Alive“ lebendig. Copyright: Georg Wendt/dpa

Mit allen Sinnen in die Welt von Van Goghs berühmtesten Kunstwerken eintauchen - das will eine ganz neuartige Form von Ausstellung ermöglichen: Ab dem 3.10. ist die „multisensorielle Ausstellung" „Van Gogh Alive," im Dock2 am Mülheimer Hafen zu sehen. Auf rund 1100m2 soll eine Symphonie aus Lichtern, Farben, Klängen und Düften entstehen, in der Kinder wie Erwachsene raus aus dem Alltag und rein in ein Erlebnis der besonderen Art entführt werden sollen. Über 3.000 Bilder werden von eindringlicher, klassischer Musik begleitet und verwandeln den Ausstellungsraum in ein Gesamtkunstwerk. Über 50 Millionen Menschen in 70 Städten haben die Ausstellung bereits gesehen.

Weitere Ausstellungen, die jetzt im Herbst zu sehen sind, lesen Sie hier.

Van Gogh Alive im Dock 2, Hafenstraße 1, 51063 Köln, erreichbar mit Bus und Bahn, vom 3.10 bis zum 26.12.2022, täglich 10 bis 20 Uhr, Tickets 25/18/17 Euro (Erw./erm./Kinder), Familientickets 38 bis 85 Euro, können Online gebucht werden.

www.vangogh-alive.de

10. Cats – Eiszeitlichen Jägern auf der Spur

Neanderthal Museum

Das Neanderthal Museum in Mettmann Copyright: Wikimedia Commons / Jacob Enos / CC-BA-SA 2.0

Was haben Säbelzahnkatze und Säbelzahntiger gemeinsam? Was unterscheidet sie? Der Sonderausstellung CATS - Eiszeitliche Jäger im Neanderthalmuseum, steht der außergewöhnliche Fund einer europäischen Säbelzahnkatze aus Schöningen in Niedersachsen. Der sensationelle Knochenfund beweist, dass die frühen Menschen dieser Raubkatze tatsächlich noch vor 300.000 Jahren in unseren Wäldern begegnet sind. Wissenschaftler haben nun auf der Basis dieser Knochen eine weltweit einzigartige Rekonstruktion der Säbelzahnkatze geschaffen. Die Ausstellung lässt die Welt der Urzeitjäger mit vielen informativen Details und Bildern lebendig werden. Übrigens: Auch draußen gibt es viel zu entdecken: Im eiszeitlichen Wildgehege tummeln sich Wisente und Ur-Pferde, es gibt einen Kunstweg und der Steinzeitspielplatz bietet auch über 2250 Quadratmetern viel Platz zum Klettern und Toben. Die Fundstelle ist aktuell wegen des Turmbaus "Höhenblick" noch gesperrt.

Neanderthal Museum, Talstraße 300, 40822 Mettmann, Ausstellung bis 6. November, Di-So 10-18 Uhr geöffnet, jeden Sonntag Familienführungen, Dauer 45 Minuten, 3/2 Euro (Erw./Kinder) plus Eintritt, Tickets können online vorgebucht werden

Eintritt Dauerausstellung 11 Euro/6,50 Euro (Erw./Kinder), nur Sonderausstellung 7/3,50 Euro (Erw. Kinder), Infos zur Anreise mit Bus oder Bahn finden Sie hier.

www.neanderthal.de



11. Das zerbrechliche Paradies

Gasometer Oberhausen in den Herbstferien

Das Foto ´Saiga-Antilope» von Fotograf Tim Fisch hängt im Vordergrund der Ausstellung ´Das zerbrechliche Paradies» Copyright: dpa

Es ist die erste Ausstellung nach umfangreicher Sanierung im Gasometer in Oberhausen: "Das zerbrechliche Paradies" zeigt die Schönheit der Natur und den Einfluss des Menschen auf seine Umwelt. Besucher gehen auch eine bildgewaltige Reise durch die bewegte Klimageschichte unserer Erde. Feuer, Wind und Wasser - diese Urgewalten bilden den furiosen Einstieg in die neue Gasometer-Ausstellung. Unmittelbar erleben die Besucher die Auswirkungen dieser Naturphänomene auf die Klimageschichte unseres Planeten. In beeindruckenden, preisgekrönten Fotografien und Videos, zeigt die Ausstellung, wie sich die Tier- und Pflanzenwelt verändert. Einzigartige großformatige Fotografien und packende Filmausschnitte lassen Kinder und Erwachsene mit Faultieren in die Baumwipfel des Regenwaldes klettern, mit jungen Eisbären spielerisch über das Packeis tollen, aber auch realisieren, wie filigran das große Ganze ist. Höhepunkt der Ausstellung ist eine monumentale Skulptur der Erde auf die hochauflösende Satellitenbilder projiziert werden.

Gasometer Oberhausen, Arenastraße 11, 46047 Oberhausen, in den Herbstferien durchgehend geöffnet von Mo-So 10 bis 18 Uhr, Führungsanfragen per Mail an ausstellung@gasometer.de



Eintritt: 11/8 Euro (Erw./ Kinder) Tickets Online buchen

www.gasometer.de