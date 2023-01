Große Eulen aus Silageballen zeigen schon unten im Tal: Am ersten Oktoberwochenende ist was los, oben auf dem Berg. Erntedankfest in Eulenthal und das Erntepaar kommt diesmal aus der Overather Stadtmitte. Astrid Vogel und Benedikt Promberger werden am Wochenende mit einer Kutsche abgeholt, reizvoll geht es aber auch auf dem neuen Panoramaweg hinauf auf die aussichtsreichen Höhen hoch über dem Aggertal.



Wander-Geheimtipp im Bergischen Land

Seit wenigen Wochen ist die neue Route vom Wanderbahnhof Overath startend mit einem weißen „O“ im Kreis auf schwarzem Grund markiert –ein abwechslungsreicher Geheimtipp, der bislang noch in keiner gedruckten Wanderkarte zu finden ist – die Karte zu dieser Wandertag-Folge einmal ausgenommen. Vom Overather Bahnhof, der 2019 zum „NRW-Wanderbahnhof“ gekürt wurde, geht’s zunächst an der Agger entlang. Der Fluss entspringt bei Meinerzhagen, mündet bei Troisdorf in die Sieg und hat Overath über Jahrhunderte geprägt. Bei seiner ersten urkundlichen Erwähnung um 1065 in einer Schenkungsurkunde des Kölner Erzbischofs Anno II. hieß der Ort sogar noch „Achera“. Vom Tal der Agger geht’s hinaus nach Marialinden, dessen zweitürmige Kirche St. Mariä Heimsuchung von weither zu sehen ist. Die Wallfahrtskirche liegt an einer historischen Verkehrsverbindung (Brüderstraße) zwischen Köln und Siegen.



Der neue Weg ist mit einem weißen „O“ im Kreis auf schwarzem Grund markiert. Copyright: Guido Wagner

Ab jetzt geht’s am Hang entlang und über Höhen, von denen sich immer wieder reizvolle Blicke ins Aggertal ergeben. Von Eulenthal aus, wo der örtliche Heimatverein am ersten Oktoberwochenende Erntefest mit Kürung des Erntepaars (Samstag, 1. Oktober, ab 19.30 Uhr) und traditionellem Festumzug (Sonntag, 2. Oktober ab 14 Uhr) feiert, ist bei guter Sicht auch das Siebengebirge zu sehen. Und: Von hier aus geht’s fast nur noch bergab und eben bis zum Ausgangspunkt des neuen Overather Panoramawegs.

Der Wanderweg



1 Die komplette Tour des Overather Panoramawegs ist mit einem „O“ in einem Kreis markiert. Vom Start am Bahnhofplatz zum Busbahnhof und durch die Unterführung auf die andere Seite der Gleise, dort links der Dr.-Ringens-Straße folgen. In Linkskurve schräg rechts auf Fußweg und Steg über die Agger. An T-Kreuzung auf Straße An der Brücke links. An nächster T-Kreuzung links. Am Ende der Straße rechts auf Hochwasserdammweg. Mucher Straße überqueren und weiter auf Dammkrone und an der Agger entlang. Auf Steg über den Lombach, dann rechts in einer Kehre hinauf.

2 Auf dem breiten Weg rechts. Nach ca. 500m schräg rechts auf Pfad, über den Lombach, dann rechts und in Kehren den Berg hinauf bis zur Straße Weißenstein.

3 An Straße nach rechts, dann schräg links auf Pfad hinter Grundstücken entlang, dann links auf Wiesenweg über Kuppe, dann rechts und sofort links durch den Wald zu einer Nebenstraße. Dies überqueren und auf der anderen Seite dem Panoramaweg durch den Wald talwärts folgen bis zur Mucher Straße. An dieser rechts, nach ca. 100m links in Straße Rittberg. Nächste Möglichkeit scharf links und nach ca. 30m rechts. Hinauf zu Querstraße, auf dieser links zur Mucher Straße.

4 An Mucher Straße nach rechts, durch Linkskurve, dann schräg rechts auf Waldweg. Diesem bis zu Weiler Schiefenthal folgen. Dort der Zufahrtsstraße bergauf folgen. An Einmündung auf Straße Wasser rechts bergab gehen. Nach ca. 100m links auf Schotterweg wechseln. Diesem bis nach Lölsberg folgen.

5 Am Ortsrand auf Straße geradeaus, dann nächster Abzweig links. Nächste Straße rechts bis zur Propsteistraße. Diese überqueren und schräg links auf Schotterweg hinunter durch Senke nach rechts, dann links hinauf durch Wald bis nach Leyenhaus/Eulenthal. Auf Straße hinter Pumpenhaus schräg rechts auf Weg wieder bergab. An Einmündung auf Straße Broicher Berg geradeaus, durch Linkskurve dann geradeaus auf Weg durch Wald in Kehren bergab bis Broich. Dort schräg links zur Agger, über die Brücke, im Landschaftspark von Gut Eichthal rechts halten bis zur zweiten Brücke über die Agger wieder auf die andere Flussseite wechseln. Vor Sportplatz links, dann rechts zur Straße.

6 Straße überqueren und an Tennishalle und -plätzen vorbei, dann rechts und links. Hinter ovaler Mensa des Schulzentrums vorbei und der Panoramaweg-Markierung zwischen Schulzentrum und Sportplatz zur Pérenchiesstraße folgen. Auf Fußweg davor links. Kreisstraße zwischen Kreisel und Aggerbrücke überqueren und weiter dem Weg an der Agger entlang folgen. Nach ca. 500m links auf Lölsberger Steg über die Agger. Auf der anderen Flussseite links zurück bis zur Propsteistraße. Auf dieser rechts, an Kreisel geradeaus, durch Unterführung zur Hauptstraße und an dieser rechts zurück zum Ausgangspunkt.

Informationen

Start & Ziel: Wanderbahnhof Overath, Bahnhofplatz, 51491 Overath.

Länge/Dauer: ca. 15,6 km, ca. 5 Std.

Anfahrt: Auto: Von Köln A 4 Richtung Olpe bis AS Overath. An Ampel links in den Ort. Nach gelbem Ortsschild erste Straße links abbiegen (Dr. Ringens-Straße). Nach ca. 200 m rechts auf P&R-Parkplatz am Bahnhof. Durch Unterführung zum Start.

ÖPNV: Ab Köln Hbf mit Regionalbahn 25 Richtung bis Overath.

Profil: Die Tour führt teils über schmale Pfade an der Agger entlang und dann auf Pfaden und Wegen hinauf zu aussichtsreichen Höhen über dem Aggertal. Kürzere Asphaltpassagen. Gesamtaufstieg/-abstieg: ca. 280 Höhenmeter.



Karte: Wanderkarte Bergisches Land, Karte 4, hg. v. Das Bergische



GPS-Daten: Im Internet unter:https://out.ac/IEU3tG



Einkehrmöglichkeiten: „Die Stadtmitte“, Mi–So ab 17 Uhr, Bahnhofplatz 7, 51491 Overath, Tel. 0 22 06/ 20 38

www.dasverbotenebier.de



Ristorante Da Nino, Di–Sa 12–14.30 Uhr/ab 18 Uhr, So 12–15 Uhr/ab 17 Uhr, Bahnhofplatz 1, 51491 Overath,

Tel. 0 22 06/90 22 76

www.daninooverath.de



Hotel Restaurant Bergischer Hof, Mo–Fr ab 16.30 Uhr, Sa/So ab 12 Uhr, Hauptstraße 99, 51491 Overath, Tel. 0 22 06/ 9 32 91 02

www.hotelrestaurantbergischerhof.de



Gaststätte Altenrath, Mo/Fr/Sa ab 17 Uhr, So 11–14 Uhr, ab 17 Uhr,Pilgerstraße 26, 51491 Overath-Marialinden, Tel. 0 22 06/14 98

www.gaststaette-altenrath.de



Hotel Restaurant Zum Eulenthal, Mo/Di/ Fr/Sa ab 16 Uhr, So 11.30 Uhr bis 15 Uhr und von 17 bis 20 Uhr, Eulenthaler Straße 47, 51491 Overath-Eulenthal, Tel. 0 22 06/26 06

www.hotel-und-restaurant-zum-eulenthal.de



Restaurant Steinhof, Mo–Sa 12-14.30 Uhr/17–22 Uhr, So 12–15 Uhr/16–22 Uhr, Hauptstraße 30, 51491 Overath, Tel. 0 22 06/7887

www.steinhof-restaurant.de



Wir wünschen viel Spaß beim Wandern!