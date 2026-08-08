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Kühle Drinks im BeachclubDie 10 besten Strandbars in Köln und der Region für schöne Sommertage

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8 min
Die Kölner Strandbar km689 bei Sonnenuntergang am Abend.

Die Kölner Strandbar km689 bei Sonnenuntergang am Abend. Im Hintergrund ist der Kölner Dom zu sehen. (Archivbild)

Copyright: imago/Eibner

Wir verraten Ihnen schöne Beachbars in und um Köln, die mit weichem Sand echtes Strandfeeling aufkommen lassen.

Es sind Ferien in Nordrhein-Westfalen, doch nicht jeder fährt sechs Wochen in den Urlaub. Falls die Sehnsucht nach Sommer, Cocktails, Wasser und ein bisschen Urlaub zwischendurch wächst, gibt es eine Alternative.

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