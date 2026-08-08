Wir verraten Ihnen schöne Beachbars in und um Köln, die mit weichem Sand echtes Strandfeeling aufkommen lassen.
Kühle Drinks im BeachclubDie 10 besten Strandbars in Köln und der Region für schöne Sommertage
Von Jan Gebauer und Laura Klemens
8 min
Es sind Ferien in Nordrhein-Westfalen, doch nicht jeder fährt sechs Wochen in den Urlaub. Falls die Sehnsucht nach Sommer, Cocktails, Wasser und ein bisschen Urlaub zwischendurch wächst, gibt es eine Alternative.
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