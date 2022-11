Köln – Der 1. FC Köln spielt jetzt wieder in Europa mit. Damit der Club auch wirklich von einer Rückkehr ins internationale Geschäft sprechen kann, muss das Team in den Playoffs der Conference League in zwei Spielen aber erst noch den Fehervar FC aus dem Weg räumen. Eine spannende Zeit für Anhänger des FC. Ob der Einzug gelingt, entscheidet sich am heutigen und nächsten Donnerstag.

Wer die Spannung am liebsten mit anderen Fans teilen möchte, statt allein zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen, kann das Spiel bei einem kühlen Kölsch und herzhafter Verköstigung in einer der zahlreichen Kneipen in Köln schauen, die es live übertragen. Am 18. August ist um 20.30 Uhr Anpfiff, eine Woche später startet das Match um 19 Uhr.

Wir haben 13 Lokale ausgesucht, die dafür in Frage kommen. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Reihenfolge ist willkürlich.

Orte zum Fußball gucken in Köln

Gaffel am Dom, Innenstadt



Im Brauhaus Gaffel am Dom wird die Europapremiere geschaut Copyright: Gaffel am Dom/media.gaffel.de

Europapremiere im Gaffel am Dom: Das Brauhaus zeigt den 1. FC Köln live mit frischem Gaffel Kölsch und Südkurvenstimmung. Die Partien werden auf Flachbildschirmen und auf Großleinwand gezeigt. Anstoß ist am Donnerstag (18. August) um 20.30 Uhr. Das Rückspiel beginnt am 25. August in Ungarn um 19 Uhr.

Auch die Bundesliga-Partien des 1. FC Köln zeigt das Gaffel am Dom live. Wenn der Effzeh spielfrei hat, werden die Konferenzen der 1. Bundesliga in der Schwemme und im Stehtischbereich übertragen.

Adresse: Bahnhofsvorplatz. 1, 50667 Köln

gaffelamdom.de



Ubierschänke, Südstadt

Detlef Weisweiler, 70, ist Gastwirt der Ubierschänke in der Kölner Südstadt. Copyright: Peter Rakoczy

Mit einer Leinwand und drei Monitoren kann die traditionsreiche Ubierschänke in der Südstadt aufwarten. Zu Bundesliga-Zeiten knubbelt es sich hier bei FC-Spielen. Bei schönem Wetter ist auch Draußengucken möglich.

Adresse: Ubierring 19, 50678 Köln

https://ubierschaenke-koeln.de

Kölschbar, Rathenauviertel

Kölschbar-Inhaber Malte (lnks) und Dennis (rechts). Copyright: Peter Rakoczy

Mit einer Großleinwand und zwei Fernsehern ist die Kölschbar mittlerweile eine feste Institution für Fußballfans. In der kleinen Bar zwischen Belgischem- und Rathenauviertel kann man kleine Snacks bestellen, richtiges Essen wird nicht serviert. Kicken kann man hier aber auch selbst: ein Kicker sorgt für Bewegung nach den Übertragungen. Etwa 120 Leute passen in die Kneipe.

Adresse: Lindenstraße 56, 50674 Köln

https://gaffel.de/gastronomie/koelschbar

Zum goldenen Schuss, Belgisches Viertel

FC Achterbahn im "Zum goldenen Schuss" 2018. Copyright: Uwe Weiser

Zum goldenen Schuss ist eine urige Eckkneipe, in der die Liebe zum Effzeh auf kölsche Feierlust trifft. Spielt der 1. FC Köln, fiebern die Fans über mehrere Leinwände beim Spiel mit. Los geht es hier am Donnerstag um 18 Uhr.

Adresse: Antwerpener Straße 38, 50672 Köln

Veranstaltung auf Facebook ansehen

Zum goldenen Kegel, Agnesviertel

Copyright: Boxberg Lizenz

Die Kölsche Altherrenkneipe bietet nicht nur Fußballübertragungen, sondern auch zwei Kegelbahnen im Keller. Man kann beide Bahnen zusammen nutzen, gut für größere Gruppen. Neben Kegeln ist die urige, kleine Kneipe auch ein Treff für FC-Fans, um in gemütlicher Atmosphäre Fußball zu gucken.

Adresse: Balthasarstraße 53, 50670 Köln

https://www.zum-goldenen-kegel.de

Trierer Eck, Pantaleonsviertel

Fußball läuft im Trierer Eck Copyright: Michael Bause

Nicht nur zu den Spielen des FC gibt es im Trierer Eck typisch deutsche Leckereien wie Bockwürste, Schnitzel oder auch kleine Speisen wie Metthappen und Halver Hahn. In der Veedelskneipe, die schon seit 1964 besteht (das gleiche Jahr, in dem der FC Meister wurde), soll es laut Munkeleien auch eine fantastische Frikadelle geben. Im Sommer sitzen die Gäste gerne auf der schönen Terrasse.

Adresse: Trierer Straße 21A, 50676 Köln

https://trierereck.de

Piranha, Kwartier Latäng

Public Viewing in der Bar Piranha (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Zu Großereignissen wie EM und WM sind hier viele Fußballfans unterwegs. Zuletzt wurde im Piranha auch die Frauen-EM übertragen. Zu Bundesliga-Zeiten sind hier viele FC-Fans unterwegs. Aber natürlich auch dann, wenn der FC andere Spiele angeht. Auch Fans von Live-Musik, insbesondere kölscher Bands, fühlen sich hier im bissigen Fisch wohl. Seit fast 50 Jahren gibt es den Laden nun schon. Es gibt Bier vom Fass, Flaschenbiere, Long Drinks sowie Lömmelömm alkoholfreie Getränke und mehr.

Adresse: Kyffhäuserstraße 28A, 50674

www.piranha-koeln.de

Zum Krug, Mülheim

Die Eck-Kneipe Zum Krug in Mülheim überträgt alle Spiele des 1. FC Köln live auf Leinwand und mehreren Bildschirmen. Das Vereinslokal liegt zwischen Rhein und Stadthalle, die Haltestelle Grünstraße der KVB-Linie 4 ist nicht weit entfernt. Bei schönem Wetter ist der Biergarten geöffnet.

Adresse: Andreaestraße 2, 51063 Köln

https://www.koeln-muelheimer-tellschuetzen.com/vereinslokal-zum-krug

Joe Champs, Deutz

Die Sportsbar ist eine sichere Anlaufstelle für Sportfans. Hier läuft Sport, Sport, Sport. Alles wird hier auf den unzähligen Monitoren übertragen. Zu Essen gibt es hier "All American Food" à la Burger, Spareribs und Cheesecakes. Auch das Pendant am Rudolfplatz überträgt jegliche Sport-Events, auch das Spiel am Donnerstag.

Adresse: Constantinstraße 96, 50679 Köln

https://deutz.joe-champs.de

Alt Neppes, Nippes

Gute Stimmung im Alt Neppes Copyright: stefan worring Lizenz

Eine der ältesten Eck-Kneipen Köln ist das Alt Neppes. FC-Fans kommen hier auf ihre Kosten, denn alle Spiele werden in uriger Atmosphäre übertragen. Bei gutem Wetter auch im Außenbereich.

Adresse: Neusser Straße 301, 50733 Köln

Öffnungszeiten: Montag – Samstag: ab 10 Uhr, Sonntag Ruhetag

http://alt-neppes.de

Em Stüffje, Rodenkirchen

Wenn die Kneipe in Rodenkirchen offen ist, läuft häufig Fußball. Copyright: Laura Klemens

Mitten in Rodenkirchen, fast direkt am Rhein stößt man auf das Em Stüffje. Auf zwei großen Bildschirmen wird hier ein riesiges Livesport-Angebot übertragen. Darunter natürlich auch alle Spiele des 1.FC Köln.

Adresse: Kirchstraße 14, 50996 Köln

Öffnungszeiten: Mittwoch – Freitag: 18-0 Uhr, Samstag & Sonntag: ab 15 Uhr, Montag & Dienstag Ruhetag

www.em-stueffje.de

Gottes Grüne Wiese, Belgisches Viertel

In „Gottes grüne Wiese“ gibt es natürlich auch einen Kicker. Copyright: Gottes grüne Wiese

Die Fußballkneipe im Belgischen Viertel. Hier dreht sich alles um die schönste Nebensache der Welt. Im Innenbereich gibt es eine große Leinwand und einen Fernseher. Ein Kicker sorgt für weitere Fußballstimmung.

Adresse: Bismarckstraße 53, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Montag – Freitag: ab 18 Uhr, Samstag: ab 14:30, Sonntag: ab 15 Uhr

http://gottesgruenewiese.de

Südkurve, Sülz

Die „Südkurve“ gegenüber dem Weisshaus-Kino gehört zu den günstigsten Kneipen Kölns. Hier kostet das Kölsch weiterhin 1,40 Euro. Copyright: Susanne Hengesbach

Die Südkurve an der Luxemburger Straße überträgt nicht nur jedes Spiel des 1. FC Köln und Bundesligaspiele, sondern auch Champions League- und DFB-Pokal-Spiele. Die urige und gemütliche Fußballkneipe serviert neben Kölsch und Herrengedeck auch kleine Snacks für zwischendurch.

Adresse: Luxemburger Straße 228, 50937 Köln

https://www.koelner-suedkurve.de

Geißbockheim, Sülz

Ein großräumiger Gastraum und eine schöne Terrasse: das Geißbockheim. Copyright: Worring Lizenz

Das Clubhaus des 1. FC Köln liegt mitten im RheinEnergieSportpark. In gemütlicher Waldatmosphäre kann man hier nicht nur gutbürgerliche Küche genießen, sondern an manchen Tagen auch noch den FC-Profis beim Training zuschauen. Wärmen die sich gerade nicht auf dem Platz auf, so spielen sie womöglich gerade eine Partie, die natürlich im Geißbockheim übertragen wird.

Adresse: Franz-Kremer-Allee 1-3, 50937 Köln

https://www.geissbockheim-fckoeln.de

*Auch andere Kneipen und Gastwirtschaften übertragen die FC-Spiele, diese Liste zeigt eine Auswahl an Betrieben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.*