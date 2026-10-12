Ein entspannter Abend für alle, die Wein kennenlernen möchten

Locker, genussvoll und ganz ohne komplizierte Regeln. Hier geht es nicht darum, möglichst viele Fachbegriffe zu kennen – sondern darum, leckere Weine zu probieren, neugierig zu sein und gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen.

Am Donnerstag, 22. Oktober 2026, von 19 bis 21 Uhr nimmt Andreas Brensing die Gäste in der Rolandstraße 69 in Kölns Südstadt mit auf eine unterhaltsame Entdeckungsreise durch die Welt des Weins. Der langjährige Leiter des Kölner Weinkellers, Senior Wine Consultant und Wine Scout der REWE Group erklärt anhand von sechs Verkostungsbeispielen, worin sich Weine unterscheiden, wie man seinen eigenen Geschmack entdeckt und was es mit Begriffen wie „Abgang“ eigentlich auf sich hat.

Andreas Brensing nimmt Sie mit in die Welt des Weins - ganz unkompliziert und mit der nötigen Leichtigkeit. Copyright: Kölner Weinkeller

Dabei bleibt es leicht und unterhaltsam: Andreas Brensing verbindet sein umfangreiches Wissen mit viel Humor, persönlichen Geschichten und Anekdoten aus 30 Jahren Weinbusiness. Niemand muss Vorkenntnisse mitbringen – nur Lust auf neue Geschmackserlebnisse und vielleicht den einen oder anderen persönlichen Lieblingswein.

Nach dem Vortrag geht der Abend entspannt weiter. Kirberg Catering serviert leckeres Fingerfood. Beim anschließenden Get Together ist Zeit, sich mit Andreas Brensing, dem Kölner Stadt-Anzeiger und den beteiligten Partnern auszutauschen – und ganz unkompliziert neue Menschen kennenzulernen.

Es wartet köstliches Fingerfood von Kirberg Catering beim Get Together auf Sie. Copyright: Kirberg Catering

Für 49 Euro sind der Vortrag, die Verkostung von insgesamt sieben Weinen, Canapés und das Get Together enthalten. Die Plätze sind auf 40 Gäste begrenzt.

Jetzt Ticket sichern, Glas in die Hand und gemeinsam Wein entdecken!