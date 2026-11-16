Der neue Rollrasen im Südstadion ist verlegt und angewachsen. Dafür hat die Sportstätten GmbH der Stadt Köln während der Länderspielpause gesorgt. Die Bedingungen für die Drittliga-Fußballer des SC Fortuna Köln an ihrer Heimspielstätte haben sich damit verbessert.

Bevor am Samstag das richtungweisende Duell mit Mitaufsteiger SV Meppen und die Hoffnung auf den ersten Sieg seit zwei Monaten im Mittelpunkt stehen, hat Matthias Mink mit seiner Mannschaft allerdings noch andere Aufgaben zu bewältigen. Nach fünf Liga-Niederlagen in Folge soll die Stimmung nicht weiter in den Keller rutschen. Dafür braucht der Trainer bereits am Dienstag im Verbandspokal-Achtelfinale einen Erfolg. „Natürlich wollen wir auch in dieser Saison wieder ins Endspiel und dann am besten noch einen Schritt weitergehen“, hatte Mink schon Anfang des Monats klargestellt.

Natürlich wollen wir auch in dieser Saison wieder ins Endspiel und dann am besten noch einen Schritt weitergehen Matthias Mink, Trainer des SC Fortuna Köln

Im abgelaufenen Spieljahr waren die Südstädter erst im Finale im Elfmeterschießen am Lokalrivalen Viktoria Köln gescheitert. Nun benötigt der Chefcoach einen Sieg – auch, um die eigene Position zu stärken. Am früheren Endspielort „Sportpark Nord“ in Bonn wartet mit dem BSC indes ein echter Stolperstein. Den Sechsten der Regionalliga West muss der Drittliga-Vorletzte erst einmal bezwingen. Schließlich holte das neue Team des Ex-Fortunen Younes Derbali in den beiden jüngsten Ligaspielen gegen Schalke II (3:1) und Gütersloh (2:0) sechs Punkte.

Schon in der Vorsaison waren sich beide Teams in einem K.o.-Duell begegnet: Mit einem 4:1-Heimsieg hatte die Fortuna im April 2026 das Pokalfinal-Ticket gelöst. Die Torschützen: Vleron Statovci, Tom Geerkens, Luca Majetic und Georg Strauch. Letzterer fehlte zuletzt wegen einer Sprunggelenkverletzung und wird das Achtelfinale ebenso verpassen wie Jannik Mause (Rückenprobleme) und Florian Heister (Hüftprellung). Luca Majetic könnte nach Knieproblemen dagegen in den Kader für das rheinische Duell mit Bonn zurückkehren.

So wie der Einzug in die Runde der besten Acht am Dienstag (19 Uhr) ein positiver Fingerzeig sein soll, stellen sich die Südstädter auch den Winter vor. Vom 2. bis 9. Januar 2027 reist das Profiteam erneut ins Trainingslager nach Side an die türkische Riviera. Dort waren Mink und sein Team bereits in der Vorsaison dem deutschen Winter und den schwierigen Trainingsbedingungen an der Vorgebirgsstraße entflohen, hatten ihren Teamgeist gestärkt und den Grundstein für die spätere Regionalliga-Meisterschaft gelegt. „Wir versprechen uns wieder einiges von diesen Tagen in der Türkei“, betonte der Chefcoach. Neben intensiver Trainingsarbeit sind zwei Testspiele gegen noch nicht benannte Gegner geplant. Nach einer gerade einmal 28-tägigen Winterpause steht am 16. Januar das erste Punktspiel des neuen Jahres an. Dann empfängt die Fortuna den MSV Duisburg auf dem dann längst nicht mehr ganz so frischen Rollrasen im Südstadion.