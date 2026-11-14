Kölner Politik zur Uniwiese am 11.11.„Großflächige Zäune um leere Wiesen lassen sich kaum erklären“

Nach dem Sessionsauftakt am 11.11. hat sich ein Großteil der Fraktionen im Kölner Stadtrat für eine Anpassung des Sicherheitskonzepts für die Zülpicher Straße und die Uniwiese ausgesprochen. „Wir haben uns immer dagegen ausgesprochen, die Uniwiese als Ausweichfläche zu nutzen, und Alternativen gefordert. Dabei bleiben wir“, sagte Grünen-Fraktionschefin Christiane Martin.

Der Schutz der Grünflächen sei dagegen weiterhin notwendig, weil die Menge der feiernden Menschen vom Wetter abhängig und kaum vorhersehbar sei. Mit Blick auf die Verlagerung der Feier-Hotspots sagte Martin: „Der Chlodwigplatz und die Südstadt sind attraktive Orte für die Feiernden – und das offenbar zunehmend.“ Bessere Müllkonzepte, die Prüfung eines Glasverbots sowie die frühzeitige Einbeziehung der Anwohner seien dort wichtig.

Die Stadt hatte auf der Uniwiese erneut einen Teil der Wiese mit Bodenschutzplatten auslegen lassen. Rund 410.000 Euro kosten die Platten und weitere Absperrmaßnahmen im Inneren Grüngürtel laut Stadt. Am Mittwoch blieb die Ausweichfläche auf der Uniwiese weitgehend ungenutzt. Die jungen Menschen feierten neben der Zülpicher Straße zunehmend auch auf dem stark ausgelasteten Chlodwigplatz in der Südstadt.

CDU: Mögliche Schäden auf der Wiese ließen sich kostengünstiger beheben

Dass sich die Feiernden am 11.11. zunehmend über die Stadt verteilen, sei für den Vorsitzenden der CDU-Fraktion, Bernd Petelkau, eine „positive Entwicklung“. „Der enorme Aufwand für die Ausweichfläche auf der Uniwiese steht inzwischen in keinem angemessenen Verhältnis mehr zur Nutzung.“ Als Reservefläche reiche auch eine normale Wiese. „Mögliche Schäden lassen sich durch Neuaussaat deutlich kostengünstiger beheben.“ Auch die großflächigen Absperrungen im Grüngürtel gehörten auf den Prüfstand.

„Die Kosten sind ein wichtiger Faktor, aber in der Abwägung liegt der Schwerpunkt auf der Sicherheit“, sagt der ordnungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Gerrit Krupp. „Die Uniwiese darf keine Dauerlösung sein; ob sie künftig als Ausweichfläche nötig bleibt, entscheidet eine Sicherheitsbewertung.“ Als Alternative, um auch neue Feier-Hotspots wie den Chlodwigplatz zu entlasten, nennt Krupp „günstige Angebote in der ganzen Stadt, etwa dezentrale Open-Air-Musikevents auf versiegelten Flächen“.

Volt-Fraktion: „Entscheidend ist, dass junge Leute selbst mitreden, was sie attraktiv finden“

Auch die Linksfraktion fordert eine Prüfung des Konzepts für die Uniwiese und die Zülpicher Straße. Dabei müsse auch berücksichtigt werden, dass der 11.11.2028 und 2029 auf das Wochenende fallen. „Grundsätzlich würden wir es begrüßen, wenn die Stadt ein attraktives Angebot mit Live-Musik und bezahlbaren Speisen und Getränkeangeboten an mehreren Orten für junge Menschen etabliert“, sagte Ratsmitglied Attila Gümüs.

Für eine deutliche Verkleinerung der Ausweichfläche auf der Uniwiese spricht sich Volt-Ratsmitglied Helena Woll aus. „Das spart Kosten für Personal, Zäune und Infrastruktur, und das Geld ist dort besser eingesetzt, wo tatsächlich gefeiert wird.“ An der Sicherheit dürfe nicht leichtfertig gespart werden. Aber: „Großflächige Zäune um leere Wiesen lassen sich den Kölnerinnen und Kölnern kaum erklären.“ Die Entwicklung in der Südstadt müsse gründlich ausgewertet werden. Generell brauche es weitere Angebote für junge Menschen. „Entscheidend ist, dass junge Leute selbst mitreden, was sie attraktiv finden“, sagte Woll.

„Als Notfallfläche zur Gefahrenabwehr war die Uniwiese angesichts der früheren Menschenmassen im Zülpicher Viertel vertretbar“, sagte Volker Görzel, Vorsitzender der FDP/KSG‑Fraktion. „Allerdings darf die Stadt aus einem verregneten Mittwoch keine voreiligen Schlüsse ziehen.“ Sinnvoll sei es, die Uniwiese als Notfallreserve vorzuhalten, ohne sie als reguläre Feierfläche einzuplanen. In der Südstadt brauche es ein Sicherheitskonzept, „das dem tatsächlichen Andrang gerecht wird“. Als mögliche Feieralternative nennt Görzel die Kölner Ringe. „Sie sind verkehrlich gut angebunden, verfügen über eine bestehende gastronomische Infrastruktur und könnten dazu beitragen, die Feiernden besser über die Innenstadt zu verteilen.“