Im Amtsgericht an der Luxemburger Straße stellt NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) am Montag um 13.30 Uhr neue Einsatzmittel vor: Rund 240 Justizwachtmeister in Köln, Duisburg, Wuppertal, Bochum und Siegen erproben Einsatzstock und Reizstoffsprühgerät – eine Reaktion auf zunehmende Angriffe in Gerichten.

Internationale Messen in Köln-Deutz

„Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“ rufen alle Kölnerinnen und Kölner dazu auf, am Montag zum Jahrestag der Reichspogromnacht von 1938 die Stolpersteine vor ihrer Haustür, in ihrer Nachbarschaft oder ihrem Veedel von Schmutz zu befreien und zu polieren.

Auf dem Messegelände in Deutz treffen sich in dieser Woche internationale Fachleute: Von Montag bis Mittwoch bringt die BIO-Europe Vertreterinnen und Vertreter aus Biotechnologie, Pharma und Forschung sowie Investoren nach Köln. Am Mittwoch und Donnerstag folgt in Halle 10.1 die PMW Expo, eine Fachmesse für Motorsport und Hochleistungsfahrzeuge.

Am Mittwoch beginnt um 11.11 Uhr die neue Karnevalssession. Auf dem Heumarkt feiern von 9 bis 18 Uhr rund 8000 Jecke, auf dem Alter Markt können bis zu 6000 weitere das Programm auf einer Leinwand verfolgen. Auf der Bühne stehen unter anderem Höhner, Kasalla, Brings, Bläck Fööss und Paveier. Im Rathaus gibt es den traditionellen Empfang.

Am Donnerstag entscheidet der Stadtrat über den städtischen Haushalt. Dazu gehören unter anderem die Sparpläne von Grünen, CDU und SPD, die vorhaben, das Interim des Römisch-Germanischen Museums im Belgischen Haus zu schließen. Dagegen protestieren Prominente, die Universität und Kulturfreundeskreise. Zudem könnten Umzugs- und Lagerkosten die erhoffte Einsparung schmälern.

Erste Weihnachtsmärkte öffnen

Am Freitag startet der Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum mit einem Riesenrad. Außerdem beginnt der Weihnachtsmarkt im Stadtgarten mit hausgemachtem Winzer-Glühwein. In der Lanxess-Arena wird es am Freitagabend festlich: André Rieu gastiert um 19.30 Uhr mit seinem Johann-Strauss-Orchester in Köln. Das Programm verbindet Oper, Schlager, Musical- und Filmmusik mit Evergreens und Walzern.

In Dünnwald werden am Samstag anlässlich des 150. Geburtstags des „Kölner Stadt-Anzeiger“ Setzlinge für das Dünnwäldchen gepflanzt. Die Aktion „10.000 Bäume für Köln“ geht auf eine Idee von Moderator Jürgen Domian und die mit dem Deutschen Lokaljournalistenpreis prämierte Serie „100 Ideen für Köln“ zurück.

Für Samstag ist im Depot 1 in Mülheim zudem die Premiere von „Kick Like a Woman“ angekündigt. Das Musical erzählt die Geschichte der Fußballerinnen der SSG 09 Bergisch Gladbach, die 1981 Weltmeisterinnen wurden. Karten sind noch erhältlich.

Zum Abschluss der Woche gibt es am Sonntag um 18 Uhr im Musical Dome am Breslauer Platz den roten Teppich und die Gala-Premiere von „Das Phantom der Oper“. Diese ist ausverkauft. Für mehrere Preview-Shows in dieser Woche gibt es aber noch Tickets. (red)